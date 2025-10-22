|RANK 2026
|INSTITUTION
|STATE
|FACULTY STUDENT RATIO
Weightage - 25%
|RESEARCH
Weightage - 20%
|EMPLOYABILITY
Weightage - 25%
|FACULTY QUALITY
Weightage - 20%
|INCLUSIVENESS & DIVERSITY
Weightage - 10%
|OVERALL SCORE
|1
|SYMBIOSIS CENTRE FOR DISTANCE LEARNING (SCDL) PUNE
|Maharashtra
|100
|98.32
|100
|100
|91.23
|98.79
|2
|AMITY UNIVERSITY ONLINE NOIDA
|Uttar Pradesh
|99.31
|97.54
|99
|99.41
|90.4
|98.01
|3
|NARSEE MONJEE INSTITUTE OF MANAGEMENT STUDIES (NMIMS) GLOBAL ACCESS SCHOOL FOR CONTINUING EDUCATION MUMBAI
|Maharashtra
|98.76
|96.67
|98.03
|98.84
|89.93
|97.29
|4
|ICFAI UNIVERSITY TRIPURA
|Tripura
|98.71
|95.68
|97.04
|98.65
|89.48
|96.75
|5
|IMT CENTRE FOR DISTANCE LEARNING (IMT-CDL) GHAZIABAD
|Uttar Pradesh
|97.96
|95.67
|96.94
|97.7
|88.79
|96.28
|6
|INSTITUTE OF MANAGEMENT TECHNOLOGY (IMT) GHAZIABAD
|Uttar Pradesh
|97.86
|95.58
|96.8
|97.02
|88.79
|96.06
|7
|MANIPAL UNIVERSITY ONLINE JAIPUR
|Rajasthan
|96.92
|95.36
|96.57
|96.39
|88.07
|95.53
|8
|LOVELY PROFESSIONAL UNIVERSITY (LPU) JALANDHAR
|Punjab
|96.17
|95.13
|95.62
|95.66
|87.14
|94.82
|9
|MIT SCHOOL OF DISTANCE EDUCATION (MITSDE) PUNE
|Maharashtra
|95.19
|94.48
|94.71
|95.09
|87.09
|94.1
|10
|WELINGKAR INSTITUTE OF MANAGEMENT (WESCHOOL) MUMBAI
|Maharashtra
|94.76
|94.02
|94.48
|94.83
|87.08
|93.79
Outlook-ICARE Rankings 2026: Private Distance And Online Learning Programs
A total of ten private distance and online schools in India have made the cut for Outlook-ICARE Rankings for India's Best B-Schools 2026. Here's the complete list.
