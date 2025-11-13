Outlook I-CARE B-School Ranking-2026 Private University Constituent colleges

|RANK 2026
|INSTITUTION
|STATE
|FACULTY STUDENT RATIO
Weightage - 25%
|RESEARCH
Weightage - 20%
|EMPLOYABILITY
Weightage - 25%
|FACULTY QUALITY
Weightage - 20%
|INCLUSIVENESS & DIVERSITY
Weightage - 10%
|OVERALL SCORE
|1
|XAVIER INSTITUTE OF MANAGEMENT XIM UNIVERSITY BHUBANESWAR
|Odisha
|100
|66.69
|94.55
|97.17
|86.13
|90.02
|2
|SRM FACULTY OF MANAGEMENT SRMIST KATTANKULATHUR
|Tamil Nadu
|100
|65.46
|100
|93.96
|73.64
|89.25
|3
|LM THAPAR SCHOOL OF MANAGEMENT DERA BASSI (THAPAR INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY PATIALA)
|Punjab
|100
|64.21
|90.46
|93.97
|80.32
|87.28
|4
|JINDAL GLOBAL BUSINESS SCHOOL SONIPAT
|Haryana
|100
|58.93
|98.46
|94.61
|68.54
|87.18
|5
|K J SOMAIYA INSTITUTE OF MANAGEMENT MUMBAI
|Maharashtra
|100
|60.36
|87.37
|95.38
|78.04
|85.79
|6
|SYMBIOSIS INSTITUTE OF OPERATIONS MANAGEMENT NASHIK
|Maharashtra
|100
|49.62
|90.33
|93.52
|54.86
|81.7
|7
|SYMBIOSIS CENTER FOR MANAGEMENT & HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT PUNE
|Maharashtra
|97.69
|53.39
|83.79
|87.64
|69.49
|80.53
|8
|PANDIT DEENDAYAL ENERGY UNIVERSITY GANDHINAGAR
|Gujarat
|100
|53.23
|80.81
|91.78
|60.36
|80.24
|9
|CHITKARA BUSINESS SCHOOL CHITKARA UNIVERSITY RAJPURA
|Punjab
|99.2
|49.4
|87.44
|91.29
|48.83
|79.68
|10
|JSS ACADEMY OF HIGHER EDUCATION & RESEARCH MYSORE
|Karnataka
|100
|45.5
|76.3
|88.03
|44.49
|75.23
|11
|AMITY BUSINESS SCHOOL AMITY UNIVERSITY NOIDA
|Uttar Pradesh
|100
|39.83
|76.87
|86.61
|39.35
|73.44
|12
|CENTURION UNIVERSITY OF TECHNOLOGY AND MANAGEMENT BHUBANESWAR
|Odisha
|98.71
|44.03
|78.64
|85.07
|31.06
|73.26
|13
|PARUL UNIVERSITY VADODARA
|Gujarat
|94.43
|38.81
|73.66
|88.49
|39.07
|71.39
|14
|INSTITUTE OF ENGINEERING & MANAGEMENT (IEM) KOLKATA
|West Bengal
|100
|32.19
|72.77
|85.02
|37.03
|70.34
|15
|SATHYABAMA INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY CHENNAI
|Tamil Nadu
|100
|32.29
|72.88
|82.53
|37.26
|69.91
|16
|MANAV RACHNA INTERNATIONAL INSTITUTE OF RESEARCH & STUDIES (FACULTY OF MANAGEMENT STUDIES) FARIDABAD
|Haryana
|100
|34.92
|67.38
|86.29
|37.82
|69.87
|17
|DAYANANDA SAGAR UNIVERSITY BENGALURU
|Karnataka
|94.39
|34.09
|68.71
|85.68
|26.08
|67.34
|18
|ST ALOYSIUS INSTITUTE OF MANAGEMENT AND INFORMATION TECHNOLOGY MANGALURU
|Karnataka
|99.81
|29.82
|64.37
|81.11
|30.85
|66.32
|19
|CMR UNIVERSITY HYDERABAD
|Telangana
|97.2
|31.94
|69.9
|76.63
|24.27
|65.92
|20
|PRESIDENCY UNIVERSITY SCHOOL OF MANAGEMENT BENGALURU
|Karnataka
|96.9
|57.17
|24.93
|95.72
|36.11
|64.65
|21
|SYMBIOSIS INSTITUTE OF BUSINESS MANAGEMENT BENGALURU
|Karnataka
|97.27
|24.01
|63.19
|77.8
|26.49
|63.13
|22
|JIS UNIVERSITY KOLKATA
|West Bengal
|100
|23.09
|60.51
|75.14
|26.57
|62.43
|23
|ST. JOSEPH’S INSTITUTE OF MANAGEMENT (SJIM) BENGALURU
|Karnataka
|94.47
|22.21
|64.38
|80.36
|21.47
|62.37
|24
|SYMBIOSIS CENTER FOR INFORMATION TECHNOLOGY (SCIT) PUNE
|Maharashtra
|100
|28.38
|53.15
|77.37
|21.82
|61.62
|25
|INSTITUTE OF BUSINESS MANAGEMENT GLA UNIVERSITY MATHURA
|Uttar Pradesh
|98.67
|18.43
|55.67
|78.58
|13.07
|59.29
|26
|SHOOLINI UNIVERSITY OF BIOTECHNOLOGY & MANAGEMENT SCIENCES SOLAN
|Himachal Pradesh
|97.3
|18.86
|54.59
|75.08
|16.35
|58.4
|27
|AKS UNIVERSITY SATNA
|Madhya Pradesh
|92.36
|24.96
|54.8
|71.82
|19.36
|58.08
|28
|NICE SCHOOL OF BUSINESS STUDIES SHOBHIT UNIVERSITY MEERUT
|Uttar Pradesh
|100
|16.22
|51.97
|72.2
|20.56
|57.73
|29
|SYMBIOSIS INSTITUTE OF DIGITAL & TELECOM MANAGEMENT PUNE
|Maharashtra
|100
|13.74
|51.69
|73.78
|16.58
|57.08
|30
|GLOBAL BUSINESS SCHOOL & RESEARCH CENTRE PUNE
|Maharashtra
|99.8
|13.79
|50.6
|71
|14.78
|56.04
|31
|SAPTHAGIRI NPS UNIVERSITY BENGALURU
|Karnataka
|97.72
|15.96
|46.49
|73.01
|17.71
|55.62
|32
|SYMBIOSIS SCHOOL OF SPORTS SCIENCES PUNE
|Maharashtra
|100
|13.92
|45.82
|75.12
|12.92
|55.56
|33
|DR M G R EDUCATIONAL AND RESEARCH INSTITUTE CHENNAI
|Tamil Nadu
|93.12
|7.66
|50.51
|73.41
|17.63
|53.88
|34
|SANSKRITI UNIVERSITY MATHURA
|Uttar Pradesh
|99.27
|14.22
|42.24
|67.69
|15.23
|53.28
|35
|GNA BUSINESS SCHOOL GNA UNIVERSITY PHAGWARA
|Punjab
|100
|12.33
|45.69
|62.18
|14.27
|52.75
|36
|VIJAY PATIL SCHOOL OF MANAGEMENT NAVI MUMBAI
|Maharashtra
|98.87
|14.29
|36.89
|70.32
|17.1
|52.57
|37
|MIT ADT UNIVERSITY PUNE
|Maharashtra
|98.2
|10.34
|38.33
|70.73
|14.5
|51.8
|38
|UNIVERSITY OF ENGINEERING & MANAGEMENT (UEM) JAIPUR
|Rajasthan
|95.64
|11.7
|36.91
|65.02
|21.08
|50.59
|39
|MANAV RACHNA UNIVERSITY FARIDABAD
|Haryana
|94.9
|6.54
|37.68
|62.15
|23.13
|49.2
|40
|TEERTHANKER MAHAVEER UNIVERSITY MORADABAD
|Uttar Pradesh
|97.28
|7.88
|25.78
|64.94
|17.37
|47.07
|41
|SISTER NIVEDITA UNIVERSITY KOLKATA
|West Bengal
|100
|2.53
|31.66
|58.89
|18.06
|47.01
|42
|SRI SRI UNIVERSITY CUTTACK
|Odisha
|100
|4.16
|25.96
|62.15
|16.95
|46.45
|43
|D Y PATIL UNIVERSITY SCHOOL OF MANAGEMENT NAVI MUMBAI
|Maharashtra
|96.15
|8.36
|26.31
|61.9
|16.78
|46.35
|44
|JAGRAN LAKECITY BUSINESS SCHOOL JAGRAN LAKECITY UNIVERSITY BHOPAL
|Madhya Pradesh
|96.24
|11.9
|20.07
|65.32
|15.26
|46.05
|45
|SCHOOL OF MANAGEMENT
CENTURION UNIVERSITY OF TECHNOLOGY AND MANAGEMENT VIZIANAGARAM ANDHRA PRADESH
|Andhra Pradesh
|91.55
|13.51
|29.16
|54.85
|17.31
|45.58
|46
|JAYPEE BUSINESS SCHOOL NOIDA
|Uttar Pradesh
|95.46
|10.1
|24.92
|55.53
|20.48
|45.27
|47
|DEPARTMENT OF MANAGEMENT STUDIES CMR INSTITUTE OF TECHNOLOGYBENGALURU
|Karnataka
|99.24
|5.78
|17.93
|57.3
|23.71
|44.28
|48
|INVERTIS UNIVERSITY BAREILLY
|Uttar Pradesh
|100
|9.07
|16.7
|56.55
|19.82
|44.28
|49
|SHARNBASVA UNIVERSITY KALABURAGI
|Karnataka
|100
|3.93
|18.46
|56.54
|20.52
|43.76
|50
|MGM`S INSTITUTE OF MANAGEMENT AURANGABAD
|Maharashtra
|100
|7.94
|18
|55.55
|15.02
|43.7
|51
|ADIKAVI NANNAYA UNIVERSITY RAJAHMUNDRY
|Andhra Pradesh
|97.92
|0.23
|22.06
|56.42
|22.85
|43.61
|52
|ALKESH DINESH MODY INSTITUTE FOR FINANCIAL AND MANAGEMENT STUDIES MUMBAI
|Maharashtra
|100
|8.22
|13.15
|56.45
|16.46
|42.87
|53
|VIVEKANANDA GLOBAL UNIVERSITY JAIPUR
|Rajasthan
|97.54
|4.58
|18.65
|51.19
|13.63
|41.56
Outlook I-CARE B-School Ranking-2026 Private University Constituent colleges
Here's the complete list of 53 private university-constituent colleges whose names have been listed in Outlook-ICARE Rankings for India’s Best B-School 2026. Here's the complete list.
