Outlook I-CARE B-School Ranking-2026 Private University Constituent colleges

Here's the complete list of 53 private university-constituent colleges whose names have been listed in Outlook-ICARE Rankings for India’s Best B-School 2026. Here's the complete list.

O
Outlook Bureau
Updated on:
Updated on:
Outlook I-CARE B-School Ranking-2026
Outlook I-CARE B-School Ranking-2026 Private University Constituent colleges
info_icon
RANK 2026INSTITUTIONSTATEFACULTY STUDENT RATIO
Weightage - 25%		RESEARCH
Weightage - 20%		EMPLOYABILITY
Weightage - 25%		FACULTY QUALITY
Weightage - 20%		INCLUSIVENESS & DIVERSITY
Weightage - 10%		OVERALL SCORE
1XAVIER INSTITUTE OF MANAGEMENT XIM UNIVERSITY BHUBANESWAROdisha10066.6994.5597.1786.1390.02
2SRM FACULTY OF MANAGEMENT SRMIST KATTANKULATHURTamil Nadu10065.4610093.9673.6489.25
3LM THAPAR SCHOOL OF MANAGEMENT DERA BASSI (THAPAR INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY PATIALA)Punjab10064.2190.4693.9780.3287.28
4JINDAL GLOBAL BUSINESS SCHOOL SONIPATHaryana10058.9398.4694.6168.5487.18
5K J SOMAIYA INSTITUTE OF MANAGEMENT MUMBAIMaharashtra10060.3687.3795.3878.0485.79
6SYMBIOSIS INSTITUTE OF OPERATIONS MANAGEMENT NASHIKMaharashtra10049.6290.3393.5254.8681.7
7SYMBIOSIS CENTER FOR MANAGEMENT & HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT PUNEMaharashtra97.6953.3983.7987.6469.4980.53
8PANDIT DEENDAYAL ENERGY UNIVERSITY GANDHINAGARGujarat10053.2380.8191.7860.3680.24
9CHITKARA BUSINESS SCHOOL CHITKARA UNIVERSITY RAJPURAPunjab99.249.487.4491.2948.8379.68
10JSS ACADEMY OF HIGHER EDUCATION & RESEARCH MYSOREKarnataka10045.576.388.0344.4975.23
11AMITY BUSINESS SCHOOL AMITY UNIVERSITY NOIDAUttar Pradesh10039.8376.8786.6139.3573.44
12CENTURION UNIVERSITY OF TECHNOLOGY AND MANAGEMENT BHUBANESWAROdisha98.7144.0378.6485.0731.0673.26
13PARUL UNIVERSITY VADODARAGujarat94.4338.8173.6688.4939.0771.39
14INSTITUTE OF ENGINEERING & MANAGEMENT (IEM) KOLKATAWest Bengal10032.1972.7785.0237.0370.34
15SATHYABAMA INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY CHENNAITamil Nadu10032.2972.8882.5337.2669.91
16MANAV RACHNA INTERNATIONAL INSTITUTE OF RESEARCH & STUDIES (FACULTY OF MANAGEMENT STUDIES) FARIDABADHaryana10034.9267.3886.2937.8269.87
17DAYANANDA SAGAR UNIVERSITY BENGALURUKarnataka94.3934.0968.7185.6826.0867.34
18ST ALOYSIUS INSTITUTE OF MANAGEMENT AND INFORMATION TECHNOLOGY MANGALURUKarnataka99.8129.8264.3781.1130.8566.32
19CMR UNIVERSITY HYDERABADTelangana97.231.9469.976.6324.2765.92
20PRESIDENCY UNIVERSITY SCHOOL OF MANAGEMENT BENGALURUKarnataka96.957.1724.9395.7236.1164.65
21SYMBIOSIS INSTITUTE OF BUSINESS MANAGEMENT BENGALURUKarnataka97.2724.0163.1977.826.4963.13
22JIS UNIVERSITY KOLKATAWest Bengal10023.0960.5175.1426.5762.43
23ST. JOSEPH’S INSTITUTE OF MANAGEMENT (SJIM) BENGALURUKarnataka94.4722.2164.3880.3621.4762.37
24SYMBIOSIS CENTER FOR INFORMATION TECHNOLOGY (SCIT) PUNEMaharashtra10028.3853.1577.3721.8261.62
25INSTITUTE OF BUSINESS MANAGEMENT GLA UNIVERSITY MATHURAUttar Pradesh98.6718.4355.6778.5813.0759.29
26SHOOLINI UNIVERSITY OF BIOTECHNOLOGY & MANAGEMENT SCIENCES SOLANHimachal Pradesh97.318.8654.5975.0816.3558.4
27AKS UNIVERSITY SATNAMadhya Pradesh92.3624.9654.871.8219.3658.08
28NICE SCHOOL OF BUSINESS STUDIES SHOBHIT UNIVERSITY MEERUTUttar Pradesh10016.2251.9772.220.5657.73
29SYMBIOSIS INSTITUTE OF DIGITAL & TELECOM MANAGEMENT PUNEMaharashtra10013.7451.6973.7816.5857.08
30GLOBAL BUSINESS SCHOOL & RESEARCH CENTRE PUNEMaharashtra99.813.7950.67114.7856.04
31SAPTHAGIRI NPS UNIVERSITY BENGALURUKarnataka97.7215.9646.4973.0117.7155.62
32SYMBIOSIS SCHOOL OF SPORTS SCIENCES PUNEMaharashtra10013.9245.8275.1212.9255.56
33DR M G R EDUCATIONAL AND RESEARCH INSTITUTE CHENNAITamil Nadu93.127.6650.5173.4117.6353.88
34SANSKRITI UNIVERSITY MATHURAUttar Pradesh99.2714.2242.2467.6915.2353.28
35GNA BUSINESS SCHOOL GNA UNIVERSITY PHAGWARAPunjab10012.3345.6962.1814.2752.75
36VIJAY PATIL SCHOOL OF MANAGEMENT NAVI MUMBAIMaharashtra98.8714.2936.8970.3217.152.57
37MIT ADT UNIVERSITY PUNEMaharashtra98.210.3438.3370.7314.551.8
38UNIVERSITY OF ENGINEERING & MANAGEMENT (UEM) JAIPURRajasthan95.6411.736.9165.0221.0850.59
39MANAV RACHNA UNIVERSITY FARIDABADHaryana94.96.5437.6862.1523.1349.2
40TEERTHANKER MAHAVEER UNIVERSITY MORADABADUttar Pradesh97.287.8825.7864.9417.3747.07
41SISTER NIVEDITA UNIVERSITY KOLKATAWest Bengal1002.5331.6658.8918.0647.01
42SRI SRI UNIVERSITY CUTTACKOdisha1004.1625.9662.1516.9546.45
43D Y PATIL UNIVERSITY SCHOOL OF MANAGEMENT NAVI MUMBAIMaharashtra96.158.3626.3161.916.7846.35
44JAGRAN LAKECITY BUSINESS SCHOOL JAGRAN LAKECITY UNIVERSITY BHOPALMadhya Pradesh96.2411.920.0765.3215.2646.05
45SCHOOL OF MANAGEMENT
CENTURION UNIVERSITY OF TECHNOLOGY AND MANAGEMENT VIZIANAGARAM ANDHRA PRADESH		Andhra Pradesh91.5513.5129.1654.8517.3145.58
46JAYPEE BUSINESS SCHOOL NOIDAUttar Pradesh95.4610.124.9255.5320.4845.27
47DEPARTMENT OF MANAGEMENT STUDIES CMR INSTITUTE OF TECHNOLOGYBENGALURUKarnataka99.245.7817.9357.323.7144.28
48INVERTIS UNIVERSITY BAREILLYUttar Pradesh1009.0716.756.5519.8244.28
49SHARNBASVA UNIVERSITY KALABURAGIKarnataka1003.9318.4656.5420.5243.76
50MGM`S INSTITUTE OF MANAGEMENT AURANGABADMaharashtra1007.941855.5515.0243.7
51ADIKAVI NANNAYA UNIVERSITY RAJAHMUNDRYAndhra Pradesh97.920.2322.0656.4222.8543.61
52ALKESH DINESH MODY INSTITUTE FOR FINANCIAL AND MANAGEMENT STUDIES MUMBAIMaharashtra1008.2213.1556.4516.4642.87
53VIVEKANANDA GLOBAL UNIVERSITY JAIPURRajasthan97.544.5818.6551.1913.6341.56
Published At:
SUBSCRIBE
Tags

Click/Scan to Subscribe

qr-code

Advertisement

MOST POPULAR

Advertisement

WATCH

Advertisement

MORE FROM THE AUTHOR

Advertisement

PHOTOS

Advertisement

×

Today Sports News

Cricket News

  1. India A Vs South Africa A LIVE Score, 1st Unofficial ODI: SA-W Win Toss, Opt To Bat First; Check Playing XIs

  2. Bangladesh Vs Ireland Live Score, 1st Test Day 3: Mahmudul Hasan Joy Falls For 171 As IRE Hit Back With Four Wickets

  3. Pakistan Vs Sri Lanka Series Rescheduled After Islamabad Terrorist Attack – See New Dates

  4. PAK Vs SL Series: Memories Of 2009 Terrorist Attack As Sri Lanka Players Forced To Stay In Pakistan

  5. South Africa Tour Of India 2025 Guide: Squads, Matches, Live Streaming, Venues, Dates And Timings - All You Need To Know

Football News

  1. Bayern Munich 4-0 Tottenham Highlights, Club Friendlies: Kane, Coman Shine In Die Roten’s Pre-Season Rout Of Spurs

  2. Panathinaikos 0-0 Shakhtar Donetsk Highlights, UEFA Europa League Qualifiers: Goalless First Leg In Athens

  3. Ballon D’Or 2025: Complete List Of Awards And Nominees

  4. Durand Cup 2025: NEROCA FC And Indian Navy Share Spoils In Goalless Draw

  5. Premier League Transfers: Burnley Sign Leslie Ugochukwu From Chelsea For £23m

Tennis News

  1. ATP Finals: Felix Auger-Aliassime Beats Ben Shelton To Claim First Win, Keep SF Hopes Alive 

  2. ATP Finals: Felix Auger-Aliassime Sees Off Ben Shelton In Turin

  3. ATP Finals: Lorenzo Musetti Stays Alive After Alex De Minaur Comeback

  4. ATP Finals 2025: Lorenzo Musetti Snatches Win Over Alex De Minaur In Turin

  5. ATP Finals 2025: Carlos Alcaraz Overcomes Taylor Fritz In 3-Set Thriller

Badminton News

  1. Japan Masters Preview: Indians In Action, Draw, Live Streaming - All You Need To Know

  2. PV Sindhu Withdraws From Remaining 2025 BWF Tour Events To Recover From Foot Injury

  3. French Open Badminton 2025 Preview: Satwik-Chirag Aim For Deep Run; Lakshya Faces Familiar Opponent

  4. BWF World Junior Championships 2025: Tanvi Sharma Ends India's 17 Year Wait With Silver Medal In Guwahati

  5. Denmark Open: Satwik-Chirag Exit After Semifinal Loss To Hoki-Kobayashi

Trending Stories

National News

  1. What Is the Election Commission’s SIR, and Why It’s Stirring Debate in West Bengal

  2. Siddaramaiah Questions Centre On Timing Of Delhi Blast During Bihar Elections

  3. Confident of Win, BJP Orders 501 Kg Laddoos Ahead of Bihar Poll Results

  4. Red Fort Blast Raised in Parliamentary Panel Meet, Chair Declines Discussion

  5. IGI Airport Bomb Threat Hoax Follows Delhi Red Fort Blast

Entertainment News

  1. The Girlfriend Review | Rashmika Mandanna Delivers A Smashing Antithesis To Animal & Kabir Singh

  2. DIFF 2025 : Kuchar Review | An Unconventional Exploration Of Female Desire Sans Shame

  3. Jatadhara Review | In This Supernatural Mess, The Spirit Is Willing But The Screenplay Is Weak

  4. DIFF 2025: Khooh Waala Ghar Review | Of Dust, Debt & Love’s Faint Flicker

  5. Father Mother Sister Brother Review| A Film About Lost Relationships That Loses Itself

US News

  1. Mamdani Redraws The Power Map Of New York

  2. Dhoom Macha Le: How Zohran Mamdani’s NYC Mayoral Victory Challenges Authoritarian Trends

  3. ChatGPT Named In California Lawsuits Alleging Role In Suicides And Mental Breakdowns

  4. Trump Says U.S. Will Boycott G-20 In South Africa, Cites Concerns Over Treatment Of White Farmers

  5. Zohran Mamdani Takes New York: NYC Elects A Muslim Mayor Not Afraid To Call Out Israel’s Policies

World News

  1. Iraq's Sudani Secures 'Major Victory' In Parliamentary Election

  2. COP30 Brazil: India Urges Developed Nations To Meet Legal Climate Finance Obligations

  3. Bangladesh: Hasina Sets Conditions For Return, Accuses Yunus Of Degrading Ties With India, Undermining Democracy

  4. Sergio Gor Appointed New US Ambassador to India, Vows To Strengthen Ties

  5. Trump Defends H-1B Visa Programme, Says U.S. Needs Foreign Talent To Fill Skill Gaps

Latest Stories

  1. Fossil Fuel Emissions To Hit Record High In 2025, Study Warns

  2. Uttarakhand's New Congress Chief Vows To Lead Party To Victory In 2027 Assembly Elections

  3. Longest U.S. Shutdown Ends As Congress Approves Deal

  4. US sanctions 32 Entities, Individuals Over Iran Missile Links

  5. ECI Informs Delhi High Court That 2024 General Election CCTV Footage Has Been Destroyed

  6. The Devil Wears Prada 2 Teaser: Meryl Streep, Anne Hathaway Give A Glimpse Into Glitz And Glam Of The Fashion World

  7. US Backs India’s Red Fort Blast Probe, Calls It A Terrorist Attack

  8. Pakistan Vs Sri Lanka Series Rescheduled After Islamabad Terrorist Attack – See New Dates