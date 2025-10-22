|RANK-2026
|UNIVERSITY NAME
|STATE
|ZONE
|1
|SCHOOL OF MANAGEMENT PLAKSHA UNIVERSITY MOHALI
|Punjab
|North
|2
|PAARI SCHOOL OF BUSINESS (SRM UNIVERSITY AP)
|Andhra Pradesh
|South
|3
|SRINATH UNIVERSITY JAMSHEDPUR
|Jharkhand
|East
|4
|SCHOOL OF MANAGEMENT IILM UNIVERSITY GREATER NOIDA
|Uttar Pradesh
|North
|5
|MASTERS’ UNION SCHOOL OF BUSINESS GURUGRAM
|Haryana
|North
|6
|GANDHI INSTITUTE FOR EDUCATION AND TECHNOLOGY BANIATANGI BHUBANESWAR
|Odisha
|East
|7
|D Y PATIL PGDM INSTITUTE AKURDI PUNE
|Maharashtra
|West
|8
|KINGSTONE COLLEGE OF SCIENCE (A UNIT OF KEI) BARASAT KOLKATA
|West Bengal
|East
|9
|ATHARVA UNIVERSITY MUMBAI
|Maharashtra
|West
|10
|FUEL BUSINESS SCHOOL PUNE
|Maharashtra
|West
Emerging Private B-Schools
A total of 10 emerging business schools in India have made the cut for Outlook-ICARE Rankings for India's Best B-Schools 2026. Here's the complete list.
Published At:
- Previous StoryJEE Mains Registration Date 2026: Application Window Opens in October
- Next StoryTop Private B-Schools
MOST POPULAR
WATCH
MORE FROM THE AUTHOR
×