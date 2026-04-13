Indian Athletics Series 2026: Odisha Long Jumper Sarun Payasingh Wins Title In Ranchi - Check All The Results

Maharashtra’s World Championships finalist high jumper Sarvesh Anil Kushare won the title in the fourth leg of the Indian Athletics Series here on Sunday.
Kushare won after clearing a height of 2.19m.
Odisha’s national indoor champion Sarun Payasingh continued his good run, winning the men's long jump event. He emerged winner with a jump of 7.46m.
Tamil Nadu’s international hurdler Vithya Ramraj, who was representing Railways, was a comfortable winner in the women’s 400m hurdles. She clocked 57.02 seconds.
Indian Athletics Series 2026: Results In Brief
Men's: 100m: Aniket (Maharashtra)10.60 secs, Rohan Ghosh (West Bengal) 10.68 secs, Varun Oori (Tamil Nadu) 10.74 secs.
200m: Mahendra Santa (Odisha) 21.96 secs, Paras (Himachal Pradesh) 22.31 secs, Pijush Ghosh (West Bengal) 22.37 secs.
800m: Md Mahasin Awal (West Bengal) 1:53.21, Debraj Mallick (West Bengal) 1:53.62, Vipin Kumar (Uttar Pradesh) 1:54.42.
5,000m: Sandeep Pal (Uttar Pradesh) 14:11.62, Shivaji P (Reliance) 14:15.15, Mrunal Sarode (Army) 14:16.84.
110m Hurdles: Krishik M (Reliance) 13.72 secs, Rathish (Reliance) 14.10 secs, Majgul M (Gujarat) 15.15 secs.
400mh: Shakti Singh (Rajasthan) 51.34 secs, Karthik Y (Andhra Pradesh) 51.71 secs, Murad Sirman (Gujarat) 51.78 secs.
Long jump: Sarun Payasingh (Odisha) 7.46m, Muhammed Anees (Reliance) 7.19m, Urvish P (Reliance) 7.08m.
Javelin: Uttam (Maharashtra) 74.85m, Naryana Singh (NCOE Patiala) 66.62m, Arun Modi (Bihar) 64.22m.
High jump: Sarvesh Anil Kushare (Maharashtra) 2.19m, Afroz Ahmad (Jharkhand) 2.13m, Md Nayeem (West Bengal) 2.05m.
Women's: 100m: Mousumi Roy (Odisha) 11.83 secs, Himashree Roy (Railway) 11.87 secs, Binati Behera (Odisha) 12.14 secs.
200m: Mousumi Roy (Odisha) 24.79 seconds, Bidisha Kundu (West Bengal) 24.99 secs, Samriti Jamwal (Himachal Pradesh) 25.27 secs.
5,000m: Bharti (Haryana) 16: 55.42, Mamta Pal (All India Police) 17:55.45, Mitali Deepak (Maharashtra) 18:23.04.
400m Hurdles: Vithya Ramraj (Railway) 57.02 seconds, Anu R (Reliance) 57.48 secs, Shravani Sachin (Maharashtra) 1:01.17 secs.
Long jump: Ancy Sojan (Navy) 6.45m, Manisha Merel (Odisha) 5.78m, Bidisha Kundu (West Bengal) 5.73m.