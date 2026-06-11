FIFA World Cup 2026 Complete Schedule: Fixtures, Time, Live Streaming Platforms - All You Need To Know

O
Outlook Sports Desk
Updated on:
Published at:

FIFA World Cup 2026 starts June 12 in India. Watch on Unite8 Sports and ZEE5. Check IST match times, complete fixtures, and everything you need to know

FIFA World Cup 2026
A tunnel leads to the pitch at Arrowhead Stadium as it is transformed to Kansas City Stadium ahead of the FIFA World Cup 2026 soccer tournament Monday. AP Photo
Summary of this article

  • FIFA World Cup 2026 will kick off on June 11 2026 and will continue till July 19.

  • Zee Entertainment Enterprises pvt. ltd. have initially bagged the broadcasting rights for the next 9 years which includes all FIFA events.

  • A total of 48 nations are competing in this edition of the World Cup with a massive 104 matches to be played in the tournament.

The wait is finally over as the FIFA World Cup 2026 gets underway tonight, bringing together 48 nations for the biggest edition of football's showpiece event with a massive 104 matches in line. Co-hosted by the United States, Canada and Mexico, the tournament promises a month of high-octane action, with defending champions Argentina aiming to retain their crown while powerhouses such as Brazil, France, Spain, Portugal, England and Germany look to claim global supremacy.

The festivities will begin today June 11 2026 with a star-studded opening ceremony at 10:30 PM IST, featuring performances from global music icons Shakira and Burna Boy. The football action will then kick off at 12:30 AM IST, marking the start of a tournament that will culminate in the final on July 19. Fans in India can catch the live streaming on ZEE5, while television coverage will be available on Unite8 Sports channels. Below is the complete FIFA World Cup 2026 schedule, including fixtures, match timings in IST and broadcast details.

Also Read: FIFA World Cup 2026 Opening Ceremony Guide

Related Content
England footballers pose ahead of International Friendly against New Zealand at Florida. - England/X
Portugal players walk off the pitch after an international friendly soccer match between Portugal and Nigeria in Leiria, Portugal, Wednesday. - AP Photo
Argentina the defending champions celebrate their 2022 World Cup victory - null
Norway footballers in the viking photshoot by David Yarrow ahead of FIFA World Cup 2026. - nff_landslag/X

Complete Schedule and Fixtures

M. No.DateDay (IST)Time (IST)Match-up, GroupVenue
1Jun-12Friday12.30 AMMexico vs South Africa, Group AMexico City
2Jun-12Friday07:30South Korea vs Czechia, Group AZapopan
3Jun-13Saturday12.30 AMCanada vs Bosnia and Herzegovina, Group BToronto
4Jun-13Saturday06:30USA vs Paraguay, Group DLos Angeles
5Jun-14Sunday00:30Qatar vs Switzerland, Group BSanta Clara
6Jun-14Sunday03:30Brazil vs Morocco, Group CNew Jersey
7Jun-14Sunday06:30Haiti vs Scotland, Group CFoxborough
8Jun-14Sunday09:30Australia vs Turkiye, Group DVancouver
9Jun-14Sunday22:30Germany vs Curacao, Group EHouston
10Jun-15Monday01:30Netherlands vs Japan, Group FArlington
11Jun-15Monday4.30 AMIvory Coast vs Ecuador, Group EPhiladelphia
12Jun-15Monday07:30Sweden vs Tunisia, Group FGuadalajara
13Jun-15Monday21:30Spain vs Cape Verde, Group HAtlanta
14Jun-16Tuesday00:30Belgium vs Egypt, Group GSeattle
15Jun-16Tuesday03:30Saudi Arabia vs Uruguay, Group HMiami
16Jun-16Tuesday06:30Iran vs New Zealand, Group GLos Angeles
17Jun-17Wednesday12.30 AMFrance vs Senegal, Group INew Jersey
18Jun-17Wednesday03:30Iraq vs Norway, Group IFoxborough
19Jun-17Wednesday06:30Argentina vs Algeria, Group JKansas City
20Jun-17Wednesday9.30 AMAustria vs Jordan, Group JSanta Clara
21Jun-17Wednesday22:30Portugal vs DR Congo, Group KHouston
22Jun-18Thursday1.30 AMEngland vs Croatia, Group LArlington
23Jun-18Thursday04:30Ghana vs Panama, Group LToronto
24Jun-18Thursday07:30Uzbekistan vs Colombia, Group KMexico City
25Jun-18Thursday21:30Czechia vs South Africa, Group AAtlanta
26Jun-19Friday00:30Switzerland vs Bosnia and Herzegovina, Group BLos Angeles
27Jun-19Friday03:30Canada vs Qatar, Group BVancouver
28Jun-19Friday6.30 AMMexico vs South Korea, Group AZapopan
29Jun-20Saturday12.30 AMUSA vs Australia, Group DSeattle
30Jun-20Saturday03:30Scotland vs Morocco, Group CFoxborough
31Jun-20Saturday06:00Brazil vs Haiti, Group CPhiladelphia
32Jun-20Saturday8.30 AMTurkiye vs Paraguay, Group DSanta Clara
33Jun-20Saturday22:30Netherlands vs Sweden, Group FHouston
34Jun-21Sunday1.30 AMGermany vs Ivory Coast, Group EToronto
35Jun-21Sunday5.30 AMEcuador vs Curacao, Group EKansas City
36Jun-21Sunday9.30 AMTunisia vs Japan, Group FGuadalajara
37Jun-21Sunday21:30Spain vs Saudi Arabia, Group HAtlanta
38Jun-22Monday12.30 AMBelgium vs Iran, Group GLos Angeles
39Jun-22Monday3.30 AMUruguay vs Cape Verde, Group HMiami
40Jun-22Monday6.30 AMNew Zealand vs Egypt, Group GVancouver
41Jun-22Monday22:30Argentina vs Austria, Group JArlington
42Jun-23Tuesday2.30 AMFrance vs Iraq, Group IPhiladelphia
43Jun-23Tuesday5.30 AMNorway vs Senegal, Group IToronto
44Jun-23Tuesday08:30Jordan vs Algeria, Group JSanta Clara
45Jun-23Tuesday22:30Portugal vs Uzbekistan, Group KHouston
46Jun-24Wednesday1.30 AMEngland vs Ghana, Group LFoxborough
47Jun-24Wednesday04:30Panama vs Croatia, Group LFoxborough
48Jun-24Wednesday07:30Colombia vs DR Congo, Group KZapopan
49Jun-25Thursday00:30Switzerland vs Canada, Group BVancouver
50Jun-25Thursday00:30Bosnia and Herzegovina vs Qatar, Group BSeattle
51Jun-25Thursday3.30 AMMorocco vs Haiti, Group CAtlanta
52Jun-25Thursday3.30 AMScotland vs Brazil, Group CMiami
53Jun-25Thursday6.30 AMSouth Africa vs South Korea, Group AGuadalajara
54Jun-25Thursday6.30 AMCzechia vs Mexico, Group AMexico City
55Jun-26Friday1.30 AMCuracao vs Ivory Coast, Group EPhiladelphia
56Jun-26Friday1.30 AMEcuador vs Germany, Group ENew Jersey
57Jun-26Friday4.30 AMTunisia vs Netherlands, Group FKansas City
58Jun-26Friday4.30 AMJapan vs Sweden, Group FArlington
59Jun-26Friday07:30Turkiye vs USA, Group DLos Angeles
60Jun-26Friday07:30Paraguay vs Australia, Group DSanta Clara
61Jun-27Saturday12.30 AMNorway vs France, Group IFoxborough
62Jun-27Saturday12.30 AMSenegal vs Iraq, Group IToronto
63Jun-27Saturday5.30 AMCape Verde vs Saudi Arabia, Group HHouston
64Jun-27Saturday5.30 AMUruguay vs Spain, Group HZapopan
65Jun-27Saturday08:30New Zealand vs Belgium, Group GVancouver
66Jun-27Saturday08:30Egypt vs Iran, Group GSeattle
67Jun-28Sunday02:30Panama vs England, Group LNew Jersey
68Jun-28Sunday02:30Croatia vs Ghana, Group LPhiladelphia
69Jun-28Sunday05:00Colombia vs Portugal, Group KMiami
70Jun-28Sunday05:00DR Congo vs Uzbekistan, Group KAtlanta
71Jun-28Sunday7.30 AMAlgeria vs Austria, Group JKansas City
72Jun-28Sunday7.30 AMJordan vs Argentina, Group JArlington
73Jun-29Monday00:30R32: 2nd Group A vs 2nd Group BLos Angeles
74Jun-29Monday22:30R32: 1st Group C vs 2nd Group FHouston
75Jun-30Tuesday02:00R32: 1st Group E vs 3rd Group A/B/C/D/FFoxborough
76Jun-30Tuesday06:30R32: 1st Group F vs 2nd Group CGuadalajara
77Jun-30Tuesday10.30 PMR32: 2nd Group E vs 2nd Group IArlington
78Jul-01Wednesday02:30R32: 1st Group I vs 3rd Group C/D/F/G/HNew Jersey
79Jul-01Wednesday06:30R32: 1st Group A vs 3rd Group C/E/F/H/IMexico City
80Jul-01Wednesday21:30R32: 1st Group L vs 3rd Group E/H/I/J/KAtlanta
81Jul-02Thursday1.30 AMR32: 1st Group G vs 3rd Group A/E/H/I/JSeattle
82Jul-02Thursday1.30 AMR32: 1st Group D vs 3rd Group B/E/F/I/JSanta Clara
83Jul-02Thursday05:30R32: 1st Group H vs 2nd Group JLos Angeles
84Jul-03Friday00:30R32: 2nd Group K vs 2nd Group LToronto
85Jul-03Friday04:30R32: 1st Group B vs 3rd Group E/F/G/I/JVancouver
86Jul-03Friday08:30R32: 2nd Group D vs 2nd Group GArlington
87Jul-03Friday11.30 PMR32: 1st Group J vs 2nd Group HMiami
88Jul-04Saturday03:30R32: 1st Group K vs 3rd Group D/E/I/J/LKansas City
89Jul-04Saturday07:00R16: Match 73 Winners vs Match 75 WinnersHouston
90Jul-04Saturday22:30R16: Match 74 Winners vs Match 77 WinnersPhiladelphia
91Jul-05Sunday02:30R16: Match 76 Winners vs Match 78 WinnersNew Jersey
92Jul-06Monday01:30R16: Match 79 Winners vs Match 80 WinnersMexico City
93Jul-06Monday05:30R16: Match 83 Winners vs Match 84 WinnersArlington
94Jul-07Tuesday01:30R16: Match 81 Winners vs Match 82 WinnersSeattle
95Jul-07Tuesday21:30R16: Match 86 Winners vs Match 88 WinnersAtlanta
96Jul-08Wednesday01:30R16: Match 85 Winners vs Match 87 WinnersVancouver
97Jul-10Friday01:30QF: Match 89 Winners vs Match 90 WinnersFoxborough
98Jul-11Saturday12.30 AMQF: Match 93 Winners vs Match 94 WinnersLos Angeles
99Jul-12Sunday02:30QF: Match 91 Winners vs Match 92 WinnersMiami
100Jul-12Sunday6.30 AMQF: Match 95 Winners vs Match 96 WinnersKansas City
101Jul-15Wednesday12.30 AMSF: Match 97 Winners vs Match 98 WinnersArlington
102Jul-16Thursday12.30 AMSF: Match 99 Winners vs Match 100 WinnersAtlanta
103Jul-19Sunday02:30Third-Place Play-offMiami
104Jul-20Monday12.30 AMFinalNew Jersey

Given above is the complete schedule of this year's FIFA World Cup edition kicking off from June 11 to July 20 2026.

Also Read: FIFA World Cup 2026 India Viewing Guide:

Group A (Mexico, South Africa, South Korea, Czech Republic)

Group B (Canada, Bosnia and Herzegovina, Qatar, Switzerland)

Group C (Brazil, Morocco, Haiti, Scotland)

Group D (USA, Paraguay, Australia, Turkey)

Group E (Germany, Curacao, Ivory Coast, Ecuador)

Group F (Netherlands, Japan, Tunisia, Sweden)

Group G (Belgium, Egypt, Iran, New Zealand)

Group H (Spain, Cape Verde, Saudi Arabia, Uruguay)

Group I (France, Senegal, Iraq, Norway)

Group J (Argentina, Algeria, Austria, Jordan)

Group K (Portugal, DR Congo, Uzbekistan, Colombia)

Group L (England, Croatia, Ghana, Panama)

Where to Watch FIFA World Cup 2026: TV And Live Streaming

Live telecast of the FIFA World Cup 2026 will be available on Unite8 Sports 1, Unite8 Sports 1 HD, Unite8 Sports 2, and Unite8 Sports 2 HD TV channels in India, while live streaming will be available on the ZEE5 platform and app.

Quick summary:

TV: Unite8 Sports 1 & 2 (Hindi), Unite8 Sports 1 HD & 2 HD (English)

Stay updated with the latest football news, live scores, match schedules, and exclusive coverage from all the football tournaments. Get real-time updates on cricket, IPL 2026 news, tennis, badminton, and major sporting events worldwide, only on Outlook India.

Tags

  • image
  • image
  • image

RELATED STORIES

More From the author

Watch

Photos

×

Latest Sports News

Trending Stories

Latest Stories