United Arab Emirates Vs Oman Toss Update, ICC Cricket World Cup League 2: OMA To Bowl First - Check Playing XIs

The United Arab Emirates are taking on Oman in Match 46 of the ICC Cricket World Cup League 2 on November 7, Thursday at the Al Amerat Cricket Ground (Ministry Turf 1), Oman. (Live Streaming | More Cricket News)
The UAE enter this match on the back of a 26-run victory over the Netherlands. The team will be aiming for revenge after their recent 6-wicket defeat to Oman.
On the other hand, Oman are riding high on confidence after an 8-wicket win over the Netherlands.
Toss Update
Oman won the toss and opted to bowl first against United Arab Emirates.
UAE Vs Oman: Playing XIs
Oman (Playing XI): Jatinder Singh(c), Ashish Odedara, Wasim Ali, Hammad Mirza(w), Aamir Kaleem, Mohammad Nadeem, Sandeep Goud, Shakeel Ahmed, Jay Odedra, Samay Shrivastava, Muzahir Raza
United Arab Emirates (Playing XI): Muhammad Waseem, Aryansh Sharma, Vriitya Aravind(w), Vishnu Sukumaran, Rahul Chopra(c), Basil Hameed, Ali Naseer, Aayan Afzal Khan, Dhruv Parashar, Rahul Bhatia, Junaid Siddique
UAE Vs Oman: ODI Head-To-Head
The United Arab Emirates and Oman have faced each other 9 times in ODIs. Out of these, UAE have won 3 matches, while Oman have won 5 times. One match ended in a tie.
UAE Vs Oman: Full Squads
Oman Squad: Jatinder Singh(c), Ashish Odedara, Wasim Ali, Hammad Mirza(w), Aamir Kaleem, Mohammad Nadeem, Sandeep Goud, Shakeel Ahmed, Samay Shrivastava, Jay Odedra, Muzahir Raza, Karan Sonavale, Ahmad Faiz, Shoaib Khan, Pratik Athavale, Khalid Kail
United Arab Emirates Squad: Tanish Suri, Muhammad Waseem, Vriitya Aravind(w), Vishnu Sukumaran, Rahul Chopra(c), Basil Hameed, Dhruv Parashar, Ali Naseer, Aayan Afzal Khan, Rahul Bhatia, Junaid Siddique, Muhammad Farooq, Aryansh Sharma, Muhammad Jawadullah, Omid Rahman