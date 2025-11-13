India A Vs South Africa A Toss Update, 1st Unofficial ODI: SA-A Opt To Bat First In Rajkot – Check Playing XIs

India A face South Africa A in first unofficial ODI in Rajkot
South Africa A won the toss and opted to bat first
IND-A vs SA-A playing XIs and more available below
India A are taking on South Africa A in the first unofficial one-day international at the Niranjan Shah Stadium in Rajkot on Thursday, November 13, 2025. The hosts, led by Tilak Varma, will be looking to get a winning start to the three-match unofficial ODI series.
India A vs South Africa A, 1st Unofficial ODI: Toss Update
South Africa A’s captain Marques Ackerman won the toss and opted to bat first.
India A vs South Africa A, 1st Unofficial ODI: Playing XIs
India A: Abhishek Sharma, Ruturaj Gaikwad, Riyan Parag, Tilak Varma (c), Ishan Kishan (wk), Nitish Kumar Reddy, Nishant Sindhu, Harshit Rana, Vipraj Nigam, Arshdeep Singh, Prasidh Krishna.
South Africa A: Rivaldo Moonsamy, Rubin Hermann (wk), Jordan Hermann, Marques Ackerman (c), Sinethemba Qeshile, Dian Forrester, Delano Potgieter, Bjorn Fortuin, Tian van Vuuren, Tshepo Moreki, Ottniel Baartman.
India A vs South Africa A, 1st Unofficial ODI: Full Squads
India A: Ishan Kishan (wk), Riyan Parag, Ruturaj Gaikwad, Tilak Varma (c), Abhishek Sharma, Ayush Badoni, Prabhsimran Singh (wk), Manav Suthar, Arshdeep Singh, Khaleel Ahmed, Prasidh Krishna, Nishant Sindhu, Harshit Rana, Vipraj Nigam, Nitish Kumar Reddy.
South Africa A: Jason Smith, Sinethemba Qeshile, Lhuan-dre Pretorius (wk), Marques Ackerman (c), Codi Yusuf, Jordan Hermann, Mihlali Mpongwana, Bjorn Fortuin, Nqabayomzi Peter, Delano Potgieter, Ottneil Baartman, Rubin Hermann, Tshepo Moreki, Kwena Maphaka, Rivaldo Moonsamy.