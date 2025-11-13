India A Vs South Africa A LIVE Score, 1st Unofficial ODI: SA-W Win Toss, Opt To Bat First; Check Playing XIs

India A vs South Africa A LIVE Score, 1st Unofficial ODI: SA-A 0/2 (1)
India A vs South Africa A LIVE Score, 1st Unofficial ODI: Playing XIs
India A: Abhishek Sharma, Ruturaj Gaikwad, Riyan Parag, Tilak Varma (c), Ishan Kishan (wk), Nitish Kumar Reddy, Nishant Sindhu, Harshit Rana, Vipraj Nigam, Arshdeep Singh, Prasidh Krishna.
South Africa A: Rivaldo Moonsamy, Rubin Hermann (wk), Jordan Hermann, Marques Ackerman (c), Sinethemba Qeshile, Dian Forrester, Delano Potgieter, Bjorn Fortuin, Tian van Vuuren, Tshepo Moreki, Ottniel Baartman.
India A vs South Africa A LIVE Score, 1st Unofficial ODI: Toss Update
South Africa A's captain Marques Ackerman has won the toss and opted to bat first.
India A vs South Africa A LIVE Score, 1st Unofficial ODI: Match Details
Fixture: India A vs South Africa A, 1st Unofficial ODI
Venue: Niranjan Shah Stadium, Rajkot, Gujarat
Date: Thursday, November 13, 2025
Time: 1:30 PM IST
Live Streaming: JioHotstar