India A Vs South Africa A LIVE Score, 1st Unofficial ODI: SA-W Win Toss, Opt To Bat First; Check Playing XIs

India A vs South Africa A Live Score, 1st Unofficial ODI Match: Follow the play-by-play scores from the IND-A vs SA-A match in Rajkot on November 13, 2025

O
Outlook Sports Desk
Curated by: Sushruta Bhattacharjee
India A vs South Africa A live score 1st Unofficial ODI 2025 Rajkot updates highlights
India's Tilak Varma bats during the T20I against Australia in Hobart, Sunday, November 2, 2025. | Photo: AAP/Linda Higgginson via AP
Welcome to the live coverage of the first unofficial one-day international between India A and South Africa A at Rajkot’s Niranjan Shah Stadium on Thursday, November 13, 2025. India A have named a formidable squad for the three-match series, led by Tilak Varma and featuring Abhishek Sharma, Arshdeep Singh, and others. Follow the live scores and updates from the India A vs South Africa A 1st Unofficial ODI right here.
LIVE UPDATES

India A vs South Africa A LIVE Score, 1st Unofficial ODI: SA-A 0/2 (1)

India A vs South Africa A LIVE Score, 1st Unofficial ODI: Playing XIs

India A: Abhishek Sharma, Ruturaj Gaikwad, Riyan Parag, Tilak Varma (c), Ishan Kishan (wk), Nitish Kumar Reddy, Nishant Sindhu, Harshit Rana, Vipraj Nigam, Arshdeep Singh, Prasidh Krishna.

South Africa A: Rivaldo Moonsamy, Rubin Hermann (wk), Jordan Hermann, Marques Ackerman (c), Sinethemba Qeshile, Dian Forrester, Delano Potgieter, Bjorn Fortuin, Tian van Vuuren, Tshepo Moreki, Ottniel Baartman.

India A vs South Africa A LIVE Score, 1st Unofficial ODI: Toss Update

South Africa A's captain Marques Ackerman has won the toss and opted to bat first.

India A vs South Africa A LIVE Score, 1st Unofficial ODI: Match Details

  • Fixture: India A vs South Africa A, 1st Unofficial ODI

  • Venue: Niranjan Shah Stadium, Rajkot, Gujarat

  • Date: Thursday, November 13, 2025

  • Time: 1:30 PM IST

  • Live Streaming: JioHotstar

India A vs South Africa A LIVE Score, 1st Unofficial ODI: Welcome!

Good afternoon, cricket fans! Welcome to our live blog for the first of three unofficial ODIs between India A and South Africa A. Stay tuned for the pre-match updates and playing XIs after the toss.

Published At:
