Caribbean Premier League 2025 Live Streaming: Dates, Schedule, Squads, Where To Watch - All You Need To Know

Caribbean Premier League 2025 all you need to know: Find the full squads and schedule with dates, venues and timings for the CPL 2025. Also check when and where you can watch the tournament

O
Outlook Sports Desk
Updated on:
Updated on:
Caribbean Premier League 2025 all you need to know
St Lucia Kings win CPL 2024. Photo: St Lucia Kings
info_icon

The Caribbean Premier League is back with the top West Indies stars all set to set the stage alight with their power hitting. Stars like Nicholas Pooran, Kieron Pollard, Sunil Narine, Andre Russell, Shimron Hetmyer, Shai Hope will all be in action in what will be the 13th edition of the CPL.

St Lucia Kings are the defending champions after they clinched their first title by defeating the Guyana Amazon Warriors by six wickets in the final.

The tournament, known for its distinct Caribbean flavour, also has two teams owned by franchise owners in the Indian Premier League. The defending champions are a sister franchise of the Punjab Kings while the owners of Rajasthan Royals are the same as Barbados Royals.

Check out all the important details that you need to know ahead of the CPL 2025.

Caribbean Premier League 2025 Dates

The tournament will begin from 14 August and go on till 21 September 2025 when the final will take place in Guyana.

Caribbean Premier League 2025 Squads

Antigua and Barbuda Falcons: Imad Wasim, Shakib Al Hasan, Fabian Allen, Naveen-ul-Haq, Obed McCoy, Justin Greaves, Bevon Jacobs, Jayden Seales, Allah Mohammad Ghazanfar, Rahkeem Cornwall, Odean Smith, Jewel Andrew, Shamar Springer, Amir Jangoo, Karima Gore, Kevin Wickham, Joshua James

Barbados Royals: Rovman Powell (Captain), Brandon King, Sherfane Rutherford, Quinton de Kock, Mujeeb Ur Rahman, Azmatullah Omarzai, Jomel Warrican, Kadeem Alleyne, Shaqkere Parris, Kofi James, Nyeem Young, Rivaldo Clarke, Zishan Motara, Johann Layne, Ramon Simmonds

Guyana Amazon Warriors: Imran Tahir (Captain), Shimron Hetmyer, Romario Shepherd, Shai Hope, Glenn Phillips, Gudakesh Motie, Moeen Ali, Shamar Joseph, Keemo Paul, Dwaine Pretorius, Shamarh Brooks, Kemol Savory, Hassan Khan, Jediah Blades, Kevlon Anderson, Quentin Sampson, Riyad Latif

St Kitts and Nevis Patriots: Kyle Mayers (Captain), Jason Holder, Rilee Rossouw, Evin Lewis, Fazalhaq Farooqi, Corbin Bosch, Waqar Salamkheil, Andre Fletcher, Alick Athanaze, Mohammad Nawaz, Dominic Drakes, Mikyle Louis, Ashmead Nedd, Jeremiah Louis, Jyd Goolie, Navin Bidaisee, Leniko Boucher

St Lucia Kings: Tim David, Alzarri Joseph, Johnson Charles, Tim Seifert, Roston Chase, Tabraiz Shamsi, David Wiese, Delano Potgieter, Matthew Forde, Aaron Jones, Khary Pierre, Javelle Glen, Micah McKenzie, Shadrack Descarte, Johann Jeremiah, Keon Gaston, Ackeem Auguste

Trinbago Knight Riders: Kieron Pollard (Captain), Andre Russell, Sunil Narine, Nicholas Pooran, Alex Hales, Akeal Hosein, Mohammad Amir, Colin Munro, Usman Tariq, Ali Khan, Darren Bravo, Yannic Cariah, Keacy Carty, Terrance Hinds, McKenny Clarke, Joshua Da Silva, Nathan Edward

Caribbean Premier League 2025 Full Schedule

  • August 14, 2025: St Kitts & Nevis Patriots vs Antigua & Barbuda Falcons at Warner Park, Basseterre, St Kitts, 7:00 PM (4:30 AM IST, Aug 15).

  • August 15, 2025: St Kitts & Nevis Patriots vs Guyana Amazon Warriors at Warner Park, Basseterre, St Kitts, 7:00 PM (4:30 AM IST, Aug 16).

  • August 16, 202 Clément vs Barbados Royals at Sir Vivian Richards Stadium, North Sound, Antigua, 7:00 PM (4:30 AM IST, Aug 17).

  • August 17, 2025: St Kitts & Nevis Patriots vs Trinbago Knight Riders at Warner Park, Basseterre, St Kitts, 11:00 AM (8:30 PM IST).

  • August 17, 2025: Antigua & Barbuda Falcons vs Saint Lucia Kings at Sir Vivian Richards Stadium, North Sound, Antigua, 7:00 PM (4:30 AM IST, Aug 18).

  • August 19, 2025: St Kitts & Nevis Patriots vs Saint Lucia Kings at Warner Park, Basseterre, St Kitts, 7:00 PM (4:30 AM IST, Aug 20).

  • August 20, 2025: Antigua & Barbuda Falcons vs Trinbago Knight Riders at Sir Vivian Richards Stadium, North Sound, Antigua, 7:00 PM (4:30 AM IST, Aug 21).

  • August 21, 2025: St Kitts & Nevis Patriots vs Barbados Royals at Warner Park, Basseterre, St Kitts, 7:00 PM (4:30 AM IST, Aug 22).

  • August 22, 2025: Antigua & Barbuda Falcons vs Guyana Amazon Warriors at Sir Vivian Richards Stadium, North Sound, Antigua, 7:00 PM (4:30 AM IST, Aug 23).

  • August 23, 2025: Saint Lucia Kings vs Trinbago Knight Riders at Daren Sammy National Cricket Stadium, Gros Islet, St Lucia, 7:00 PM (4:30 AM IST, Aug 24).

  • August 24, 2025: Antigua & Barbuda Falcons vs St Kitts & Nevis Patriots at Sir Vivian Richards Stadium, North Sound, Antigua, 11:00 AM (8:30 PM IST).

  • August 24, 2025: Saint Lucia Kings vs Barbados Royals at Daren Sammy National Cricket Stadium, Gros Islet, St Lucia, 7:00 PM (4:30 AM IST, Aug 25).

  • August 26, 2025: Saint Lucia Kings vs Guyana Amazon Warriors at Daren Sammy National Cricket Stadium, Gros Islet, St Lucia, 7:00 PM (4:30 AM IST, Aug 27).

  • August 27, 2025: Trinbago Knight Riders vs Antigua & Barbuda Falcons at Brian Lara Stadium, Tarouba, Trinidad, 7:00 PM (4:30 AM IST, Aug 28).

  • August 28, 2025: Saint Lucia Kings vs St Kitts & Nevis Patriots at Daren Sammy National Cricket Stadium, Gros Islet, St Lucia, 7:00 PM (4:30 AM IST, Aug 29).

  • August 29, 2025: Trinbago Knight Riders vs Barbados Royals at Brian Lara Stadium, Tarouba, Trinidad, 8:00 PM (5:30 AM IST, Aug 30).

  • August 30, 2025: Trinbago Knight Riders vs Guyana Amazon Warriors at Brian Lara Stadium, Tarouba, Trinidad, 7:00 PM (4:30 AM IST, Aug 31).

  • August 31, 2025: Saint Lucia Kings vs Antigua & Barbuda Falcons at Daren Sammy National Cricket Stadium, Gros Islet, St Lucia, 11:00 AM (8:30 PM IST).

  • September 1, 2025: Trinbago Knight Riders vs St Kitts & Nevis Patriots at Brian Lara Stadium, Tarouba, Trinidad, 11:00 AM (8:30 PM IST).

  • September 3, 2025: Trinbago Knight Riders vs Saint Lucia Kings at Brian Lara Stadium, Tarouba, Trinidad, 7:00 PM (4:30 AM IST, Sep 4).

  • September 4, 2025: Barbados Royals vs Guyana Amazon Warriors at Kensington Oval, Bridgetown, Barbados, 7:00 PM (4:30 AM IST, Sep 5).

  • September 5, 2025: Barbados Royals vs Antigua & Barbuda Falcons at Kensington Oval, Bridgetown, Barbados, 7:00 PM (4:30 AM IST, Sep 6).

  • September 6, 2025: Guyana Amazon Warriors vs Trinbago Knight Riders at Providence Stadium, Guyana, 7:00 PM (4:30 AM IST, Sep 7).

  • September 7, 2025: Barbados Royals vs Saint Lucia Kings at Kensington Oval, Bridgetown, Barbados, 11:00 AM (8:30 PM IST).

  • September 7, 2025: Guyana Amazon Warriors vs St Kitts & Nevis Patriots at Providence Stadium, Guyana, 8:00 PM (5:30 AM IST, Sep 8).

  • September 10, 2025: Guyana Amazon Warriors vs Antigua & Barbuda Falcons at Providence Stadium, Guyana, 7:00 PM (4:30 AM IST, Sep 11).

  • September 11, 2025: Barbados Royals vs St Kitts & Nevis Patriots at Kensington Oval, Bridgetown, Barbados, 7:00 PM (4:30 AM IST, Sep 12).

  • September 12, 2025: Barbados Royals vs Trinbago Knight Riders at Kensington Oval, Bridgetown, Barbados, 7:00 PM (4:30 AM IST, Sep 13).

  • September 13, 2025: Guyana Amazon Warriors vs Saint Lucia Kings at Providence Stadium, Guyana, 11:00 AM (8:30 PM IST).

  • September 14, 2025: Guyana Amazon Warriors vs Barbados Royals at Providence Stadium, Guyana, 7:00 PM (4:30 AM IST, Sep 15).

  • September 16, 2025: Eliminator (3rd vs 4th) at Providence Stadium, Guyana, 8:00 PM (5:30 AM IST, Sep 17).

  • September 17, 2025: Qualifier 1 (1st vs 2nd) at Providence Stadium, Guyana, 8:00 PM (5:30 AM IST, Sep 18).

  • September 19, 2025: Qualifier 2 (Loser of Qualifier 1 vs Winner of Eliminator) at Providence Stadium, Guyana, 8:00 PM (5:30 AM IST, Sep 20).

  • September 21, 2025: Final at Providence Stadium, Guyana, 8:00 PM (5:30 AM IST, Sep 22).

Caribbean Premier League 2025 Live Streaming

FanCode will live stream every CPL 2025 match in India. In the Caribbean, SportsMax will show the tournament live.

Get the Latest Cricket News, today's match Live Cricket Scores, Match Results, and upcoming cricket series & schedule at Outlook India. To follow our special coverage of the India tour of England, check India vs England News, IND vs ENG Schedule, India vs England Test Squad, and more updates.

Published At:
SUBSCRIBE
Tags

Click/Scan to Subscribe

qr-code

Advertisement

MOST POPULAR

Advertisement

WATCH

Advertisement

Advertisement

PHOTOS

Advertisement

×

Today Sports News

Cricket News

  1. R Ashwin Reveals Reason Behind Sudden Retirement: 'I Would Rather Be At Home'

  2. UP T20 League: Rinku Singh Smashes Unbeaten Century Following Asia Cup 2025 Selection

  3. Australia vs South Africa, 2nd ODI Live Score: RSA Give 278-run Target To Aussies

  4. India Left-arm Spinner Gouher Sultana Announces Retirement From Cricket

  5. Shreyas Iyer’s Father Slams BCCI For Asia Cup Exclusion: 'Don't Know What Else He Has To Do'

Football News

  1. Bayern Munich 4-0 Tottenham Highlights, Club Friendlies: Kane, Coman Shine In Die Roten’s Pre-Season Rout Of Spurs

  2. Panathinaikos 0-0 Shakhtar Donetsk Highlights, UEFA Europa League Qualifiers: Goalless First Leg In Athens

  3. Ballon D’Or 2025: Complete List Of Awards And Nominees

  4. Durand Cup 2025: NEROCA FC And Indian Navy Share Spoils In Goalless Draw

  5. Premier League Transfers: Burnley Sign Leslie Ugochukwu From Chelsea For £23m

Tennis News

  1. US Open 2025 Preview: Schedule, Prize Money, Live Streaming, More

  2. US Open Draw: Carlos Alcaraz On Novak Djokovic Collision Course; Iga Swiatek Could Face Coco Gauff

  3. US Open: Nick Kyrgios Withdraws From Singles Main Draw With Knee Injury

  4. Swiatek-Ruud Vs Errani-Vavassori, US Open 2025 Mixed Doubles Final: Italian Duo Defend Title In Thrilling Win

  5. US Open 2025 Mixed Doubles Semi-Final: Swiatek-Ruud Beat Top Seeds To Set Up Final Clash With Errani-Vavassori

Badminton News

  1. Badminton World Championships: Indian Shuttlers Handed Challenging Draws In Paris

  2. BWF World Junior Team C'ships: India Handed Easy Draw; To Face Nepal, Hong Kong, Ghana In Group H

  3. BWF Macau Open 2025: Lakshya Sen, Tharun Mannepalli Bow Out In Semi-Finals

  4. Lakshya Sen Vs Alwi Farhan Highlights, BWF Macau Open 2025 Semi-final: Indian Shuttler Bows Out In Final Four

  5. Lakshya Sen Vs Alwi Farhan Live Streaming, Macau Open Semi-Final: When, Where To Watch Badminton Match

Trending Stories

National News

  1. The Aatma Nirbhar Paradigm

  2. CBI Arrests Eight J&K Police Officers Over Custodial Torture

  3. After Bihar, Will ECI Storm Enter Bengal?

  4. Mumbai Grapples With Heavy Rain; Red Alert Issued As Waterlogging Hits The City

  5. Future of School Students In Tribal Belt Near Mumbai Hangs In Balance After Several Schools Are Declared Illegal

Entertainment News

  1. Are We Really Free? | 11 Films To Watch This Independence Day

  2. 96 Years Of Kishore Kumar & His Evergreen Freedom In Comic Despair

  3. A Decade Of Masaan: Transgressive Love Amidst The Crumbling Facade Of Culture

  4. Watch | Can Met Gala Truly Celebrate Black Style Without Reckoning With Fashion's Past?

  5. Met Gala Through The Years: A Visual History Of Fashion’s Biggest Night

US News

  1. Zelenskyy, European Leaders Cautiously Optimistic After Call With Trump Ahead Of Alaska Summit

  2. Zelenskyy Says US Summit In Alaska A ‘Personal Victory’ For Putin

  3. South Korean President Lee Jae Myung To Hold First Summit With Donald Trump In Washington

  4. US, China Extend Tariff Truce By Another 90 Days

  5. Trump Suggests Ukraine, Russia May Need to Cede Land in Peace Deal

World News

  1. Imran Khan Granted Bail By the Supreme Court Of Pakistan

  2. Trump’s Tariff War Gives India-Russia Ties A Boost

  3. Beyond Success: Why Indian Diaspora Faces New Backlash In America

  4. Washington’s Whim Shakes Up India’s Seafood Heartland

  5. 10 Best Beer Brands In The World

Latest Stories

  1. Horoscope Today, August 22, 2025: Predictions for Taurus, Virgo, Capricorn, and All Zodiac Signs

  2. China, India, Russia: Three Eurasian Economies Amidst 'Unipolar' Geopolitics

  3. US Suspends Truck Driver Visas After Florida Crash That Killed Three

  4. Maharashtra Special Public Security Act, Pre-Emptive Criminalisation And Indefinite Surveillance

  5. A Tale of Delhi’s Suo Moto Stray Dog Order— And What Came Next

  6. Trump Trade Adviser Targets India Over Russian Oil, Warns Of 50% Tariffs

  7. Australia vs South Africa, 2nd ODI Live Score: RSA Give 278-run Target To Aussies

  8. HC Lawyers To Abstain From Work Today In Protest Against ‘Police Assault’ On Colleague And His Son