Caribbean Premier League 2025 Live Streaming: Dates, Schedule, Squads, Where To Watch - All You Need To Know

August 14, 2025: St Kitts & Nevis Patriots vs Antigua & Barbuda Falcons at Warner Park, Basseterre, St Kitts, 7:00 PM (4:30 AM IST, Aug 15).

August 15, 2025: St Kitts & Nevis Patriots vs Guyana Amazon Warriors at Warner Park, Basseterre, St Kitts, 7:00 PM (4:30 AM IST, Aug 16).

August 16, 202 Clément vs Barbados Royals at Sir Vivian Richards Stadium, North Sound, Antigua, 7:00 PM (4:30 AM IST, Aug 17).

August 17, 2025: St Kitts & Nevis Patriots vs Trinbago Knight Riders at Warner Park, Basseterre, St Kitts, 11:00 AM (8:30 PM IST).

August 17, 2025: Antigua & Barbuda Falcons vs Saint Lucia Kings at Sir Vivian Richards Stadium, North Sound, Antigua, 7:00 PM (4:30 AM IST, Aug 18).

August 19, 2025: St Kitts & Nevis Patriots vs Saint Lucia Kings at Warner Park, Basseterre, St Kitts, 7:00 PM (4:30 AM IST, Aug 20).

August 20, 2025: Antigua & Barbuda Falcons vs Trinbago Knight Riders at Sir Vivian Richards Stadium, North Sound, Antigua, 7:00 PM (4:30 AM IST, Aug 21).

August 21, 2025: St Kitts & Nevis Patriots vs Barbados Royals at Warner Park, Basseterre, St Kitts, 7:00 PM (4:30 AM IST, Aug 22).

August 22, 2025: Antigua & Barbuda Falcons vs Guyana Amazon Warriors at Sir Vivian Richards Stadium, North Sound, Antigua, 7:00 PM (4:30 AM IST, Aug 23).

August 23, 2025: Saint Lucia Kings vs Trinbago Knight Riders at Daren Sammy National Cricket Stadium, Gros Islet, St Lucia, 7:00 PM (4:30 AM IST, Aug 24).

August 24, 2025: Antigua & Barbuda Falcons vs St Kitts & Nevis Patriots at Sir Vivian Richards Stadium, North Sound, Antigua, 11:00 AM (8:30 PM IST).

August 24, 2025: Saint Lucia Kings vs Barbados Royals at Daren Sammy National Cricket Stadium, Gros Islet, St Lucia, 7:00 PM (4:30 AM IST, Aug 25).

August 26, 2025: Saint Lucia Kings vs Guyana Amazon Warriors at Daren Sammy National Cricket Stadium, Gros Islet, St Lucia, 7:00 PM (4:30 AM IST, Aug 27).

August 27, 2025: Trinbago Knight Riders vs Antigua & Barbuda Falcons at Brian Lara Stadium, Tarouba, Trinidad, 7:00 PM (4:30 AM IST, Aug 28).

August 28, 2025: Saint Lucia Kings vs St Kitts & Nevis Patriots at Daren Sammy National Cricket Stadium, Gros Islet, St Lucia, 7:00 PM (4:30 AM IST, Aug 29).

August 29, 2025: Trinbago Knight Riders vs Barbados Royals at Brian Lara Stadium, Tarouba, Trinidad, 8:00 PM (5:30 AM IST, Aug 30).

August 30, 2025: Trinbago Knight Riders vs Guyana Amazon Warriors at Brian Lara Stadium, Tarouba, Trinidad, 7:00 PM (4:30 AM IST, Aug 31).

August 31, 2025: Saint Lucia Kings vs Antigua & Barbuda Falcons at Daren Sammy National Cricket Stadium, Gros Islet, St Lucia, 11:00 AM (8:30 PM IST).

September 1, 2025: Trinbago Knight Riders vs St Kitts & Nevis Patriots at Brian Lara Stadium, Tarouba, Trinidad, 11:00 AM (8:30 PM IST).

September 3, 2025: Trinbago Knight Riders vs Saint Lucia Kings at Brian Lara Stadium, Tarouba, Trinidad, 7:00 PM (4:30 AM IST, Sep 4).

September 4, 2025: Barbados Royals vs Guyana Amazon Warriors at Kensington Oval, Bridgetown, Barbados, 7:00 PM (4:30 AM IST, Sep 5).

September 5, 2025: Barbados Royals vs Antigua & Barbuda Falcons at Kensington Oval, Bridgetown, Barbados, 7:00 PM (4:30 AM IST, Sep 6).

September 6, 2025: Guyana Amazon Warriors vs Trinbago Knight Riders at Providence Stadium, Guyana, 7:00 PM (4:30 AM IST, Sep 7).

September 7, 2025: Barbados Royals vs Saint Lucia Kings at Kensington Oval, Bridgetown, Barbados, 11:00 AM (8:30 PM IST).

September 7, 2025: Guyana Amazon Warriors vs St Kitts & Nevis Patriots at Providence Stadium, Guyana, 8:00 PM (5:30 AM IST, Sep 8).

September 10, 2025: Guyana Amazon Warriors vs Antigua & Barbuda Falcons at Providence Stadium, Guyana, 7:00 PM (4:30 AM IST, Sep 11).

September 11, 2025: Barbados Royals vs St Kitts & Nevis Patriots at Kensington Oval, Bridgetown, Barbados, 7:00 PM (4:30 AM IST, Sep 12).

September 12, 2025: Barbados Royals vs Trinbago Knight Riders at Kensington Oval, Bridgetown, Barbados, 7:00 PM (4:30 AM IST, Sep 13).

September 13, 2025: Guyana Amazon Warriors vs Saint Lucia Kings at Providence Stadium, Guyana, 11:00 AM (8:30 PM IST).

September 14, 2025: Guyana Amazon Warriors vs Barbados Royals at Providence Stadium, Guyana, 7:00 PM (4:30 AM IST, Sep 15).

September 16, 2025: Eliminator (3rd vs 4th) at Providence Stadium, Guyana, 8:00 PM (5:30 AM IST, Sep 17).

September 17, 2025: Qualifier 1 (1st vs 2nd) at Providence Stadium, Guyana, 8:00 PM (5:30 AM IST, Sep 18).

September 19, 2025: Qualifier 2 (Loser of Qualifier 1 vs Winner of Eliminator) at Providence Stadium, Guyana, 8:00 PM (5:30 AM IST, Sep 20).