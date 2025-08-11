Caribbean Premier League 2025 Live Streaming: Dates, Schedule, Squads, Where To Watch - All You Need To Know

The Caribbean Premier League is back with the top West Indies stars all set to set the stage alight with their power hitting. Stars like Nicholas Pooran, Kieron Pollard, Sunil Narine, Andre Russell, Shimron Hetmyer, Shai Hope will all be in action in what will be the 13th edition of the CPL.
St Lucia Kings are the defending champions after they clinched their first title by defeating the Guyana Amazon Warriors by six wickets in the final.
The tournament, known for its distinct Caribbean flavour, also has two teams owned by franchise owners in the Indian Premier League. The defending champions are a sister franchise of the Punjab Kings while the owners of Rajasthan Royals are the same as Barbados Royals.
Check out all the important details that you need to know ahead of the CPL 2025.
Caribbean Premier League 2025 Dates
The tournament will begin from 14 August and go on till 21 September 2025 when the final will take place in Guyana.
Caribbean Premier League 2025 Squads
Antigua and Barbuda Falcons: Imad Wasim, Shakib Al Hasan, Fabian Allen, Naveen-ul-Haq, Obed McCoy, Justin Greaves, Bevon Jacobs, Jayden Seales, Allah Mohammad Ghazanfar, Rahkeem Cornwall, Odean Smith, Jewel Andrew, Shamar Springer, Amir Jangoo, Karima Gore, Kevin Wickham, Joshua James
Barbados Royals: Rovman Powell (Captain), Brandon King, Sherfane Rutherford, Quinton de Kock, Mujeeb Ur Rahman, Azmatullah Omarzai, Jomel Warrican, Kadeem Alleyne, Shaqkere Parris, Kofi James, Nyeem Young, Rivaldo Clarke, Zishan Motara, Johann Layne, Ramon Simmonds
Guyana Amazon Warriors: Imran Tahir (Captain), Shimron Hetmyer, Romario Shepherd, Shai Hope, Glenn Phillips, Gudakesh Motie, Moeen Ali, Shamar Joseph, Keemo Paul, Dwaine Pretorius, Shamarh Brooks, Kemol Savory, Hassan Khan, Jediah Blades, Kevlon Anderson, Quentin Sampson, Riyad Latif
St Kitts and Nevis Patriots: Kyle Mayers (Captain), Jason Holder, Rilee Rossouw, Evin Lewis, Fazalhaq Farooqi, Corbin Bosch, Waqar Salamkheil, Andre Fletcher, Alick Athanaze, Mohammad Nawaz, Dominic Drakes, Mikyle Louis, Ashmead Nedd, Jeremiah Louis, Jyd Goolie, Navin Bidaisee, Leniko Boucher
St Lucia Kings: Tim David, Alzarri Joseph, Johnson Charles, Tim Seifert, Roston Chase, Tabraiz Shamsi, David Wiese, Delano Potgieter, Matthew Forde, Aaron Jones, Khary Pierre, Javelle Glen, Micah McKenzie, Shadrack Descarte, Johann Jeremiah, Keon Gaston, Ackeem Auguste
Trinbago Knight Riders: Kieron Pollard (Captain), Andre Russell, Sunil Narine, Nicholas Pooran, Alex Hales, Akeal Hosein, Mohammad Amir, Colin Munro, Usman Tariq, Ali Khan, Darren Bravo, Yannic Cariah, Keacy Carty, Terrance Hinds, McKenny Clarke, Joshua Da Silva, Nathan Edward
Caribbean Premier League 2025 Full Schedule
August 14, 2025: St Kitts & Nevis Patriots vs Antigua & Barbuda Falcons at Warner Park, Basseterre, St Kitts, 7:00 PM (4:30 AM IST, Aug 15).
August 15, 2025: St Kitts & Nevis Patriots vs Guyana Amazon Warriors at Warner Park, Basseterre, St Kitts, 7:00 PM (4:30 AM IST, Aug 16).
August 16, 202 Clément vs Barbados Royals at Sir Vivian Richards Stadium, North Sound, Antigua, 7:00 PM (4:30 AM IST, Aug 17).
August 17, 2025: St Kitts & Nevis Patriots vs Trinbago Knight Riders at Warner Park, Basseterre, St Kitts, 11:00 AM (8:30 PM IST).
August 17, 2025: Antigua & Barbuda Falcons vs Saint Lucia Kings at Sir Vivian Richards Stadium, North Sound, Antigua, 7:00 PM (4:30 AM IST, Aug 18).
August 19, 2025: St Kitts & Nevis Patriots vs Saint Lucia Kings at Warner Park, Basseterre, St Kitts, 7:00 PM (4:30 AM IST, Aug 20).
August 20, 2025: Antigua & Barbuda Falcons vs Trinbago Knight Riders at Sir Vivian Richards Stadium, North Sound, Antigua, 7:00 PM (4:30 AM IST, Aug 21).
August 21, 2025: St Kitts & Nevis Patriots vs Barbados Royals at Warner Park, Basseterre, St Kitts, 7:00 PM (4:30 AM IST, Aug 22).
August 22, 2025: Antigua & Barbuda Falcons vs Guyana Amazon Warriors at Sir Vivian Richards Stadium, North Sound, Antigua, 7:00 PM (4:30 AM IST, Aug 23).
August 23, 2025: Saint Lucia Kings vs Trinbago Knight Riders at Daren Sammy National Cricket Stadium, Gros Islet, St Lucia, 7:00 PM (4:30 AM IST, Aug 24).
August 24, 2025: Antigua & Barbuda Falcons vs St Kitts & Nevis Patriots at Sir Vivian Richards Stadium, North Sound, Antigua, 11:00 AM (8:30 PM IST).
August 24, 2025: Saint Lucia Kings vs Barbados Royals at Daren Sammy National Cricket Stadium, Gros Islet, St Lucia, 7:00 PM (4:30 AM IST, Aug 25).
August 26, 2025: Saint Lucia Kings vs Guyana Amazon Warriors at Daren Sammy National Cricket Stadium, Gros Islet, St Lucia, 7:00 PM (4:30 AM IST, Aug 27).
August 27, 2025: Trinbago Knight Riders vs Antigua & Barbuda Falcons at Brian Lara Stadium, Tarouba, Trinidad, 7:00 PM (4:30 AM IST, Aug 28).
August 28, 2025: Saint Lucia Kings vs St Kitts & Nevis Patriots at Daren Sammy National Cricket Stadium, Gros Islet, St Lucia, 7:00 PM (4:30 AM IST, Aug 29).
August 29, 2025: Trinbago Knight Riders vs Barbados Royals at Brian Lara Stadium, Tarouba, Trinidad, 8:00 PM (5:30 AM IST, Aug 30).
August 30, 2025: Trinbago Knight Riders vs Guyana Amazon Warriors at Brian Lara Stadium, Tarouba, Trinidad, 7:00 PM (4:30 AM IST, Aug 31).
August 31, 2025: Saint Lucia Kings vs Antigua & Barbuda Falcons at Daren Sammy National Cricket Stadium, Gros Islet, St Lucia, 11:00 AM (8:30 PM IST).
September 1, 2025: Trinbago Knight Riders vs St Kitts & Nevis Patriots at Brian Lara Stadium, Tarouba, Trinidad, 11:00 AM (8:30 PM IST).
September 3, 2025: Trinbago Knight Riders vs Saint Lucia Kings at Brian Lara Stadium, Tarouba, Trinidad, 7:00 PM (4:30 AM IST, Sep 4).
September 4, 2025: Barbados Royals vs Guyana Amazon Warriors at Kensington Oval, Bridgetown, Barbados, 7:00 PM (4:30 AM IST, Sep 5).
September 5, 2025: Barbados Royals vs Antigua & Barbuda Falcons at Kensington Oval, Bridgetown, Barbados, 7:00 PM (4:30 AM IST, Sep 6).
September 6, 2025: Guyana Amazon Warriors vs Trinbago Knight Riders at Providence Stadium, Guyana, 7:00 PM (4:30 AM IST, Sep 7).
September 7, 2025: Barbados Royals vs Saint Lucia Kings at Kensington Oval, Bridgetown, Barbados, 11:00 AM (8:30 PM IST).
September 7, 2025: Guyana Amazon Warriors vs St Kitts & Nevis Patriots at Providence Stadium, Guyana, 8:00 PM (5:30 AM IST, Sep 8).
September 10, 2025: Guyana Amazon Warriors vs Antigua & Barbuda Falcons at Providence Stadium, Guyana, 7:00 PM (4:30 AM IST, Sep 11).
September 11, 2025: Barbados Royals vs St Kitts & Nevis Patriots at Kensington Oval, Bridgetown, Barbados, 7:00 PM (4:30 AM IST, Sep 12).
September 12, 2025: Barbados Royals vs Trinbago Knight Riders at Kensington Oval, Bridgetown, Barbados, 7:00 PM (4:30 AM IST, Sep 13).
September 13, 2025: Guyana Amazon Warriors vs Saint Lucia Kings at Providence Stadium, Guyana, 11:00 AM (8:30 PM IST).
September 14, 2025: Guyana Amazon Warriors vs Barbados Royals at Providence Stadium, Guyana, 7:00 PM (4:30 AM IST, Sep 15).
September 16, 2025: Eliminator (3rd vs 4th) at Providence Stadium, Guyana, 8:00 PM (5:30 AM IST, Sep 17).
September 17, 2025: Qualifier 1 (1st vs 2nd) at Providence Stadium, Guyana, 8:00 PM (5:30 AM IST, Sep 18).
September 19, 2025: Qualifier 2 (Loser of Qualifier 1 vs Winner of Eliminator) at Providence Stadium, Guyana, 8:00 PM (5:30 AM IST, Sep 20).
September 21, 2025: Final at Providence Stadium, Guyana, 8:00 PM (5:30 AM IST, Sep 22).
Caribbean Premier League 2025 Live Streaming
FanCode will live stream every CPL 2025 match in India. In the Caribbean, SportsMax will show the tournament live.