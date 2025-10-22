|RANK 2026
|INSTITUTION
|STATE
|FACULTY STUDENT RATIO
Weightage - 25%
|RESEARCH
Weightage - 20%
|EMPLOYABILITY
Weightage - 25%
|FACULTY QUALITY
Weightage - 20%
|INCLUSIVENESS & DIVERSITY
Weightage - 10%
|OVERALL SCORE
|1
|GREAT LAKES INSTITUTE OF MANAGEMENT CHENNAI
|Tamil Nadu
|98.62
|73.22
|96.36
|90.14
|100
|91.42
|2
|LIBA (LOYOLA INSTITUTE OF BUSINESS ADMINISTRATION) CHENNAI
|Tamil Nadu
|100
|68.38
|95.45
|95.18
|81.49
|89.72
|3
|SRM FACULTY OF MANAGEMENT SRMIST KATTANKULATHUR
|Tamil Nadu
|100
|65.46
|100
|93.96
|73.64
|89.25
|4
|SATHYABAMA INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY CHENNAI
|Tamil Nadu
|100
|32.29
|72.88
|82.53
|37.26
|69.91
|5
|INSTITUTE FOR TECHNOLOGY & MANAGEMENT CHENNAI
|Tamil Nadu
|94.18
|14.77
|49.78
|71.87
|13.3
|54.65
|6
|DR M G R EDUCATIONAL AND RESEARCH INSTITUTE CHENNAI
|Tamil Nadu
|93.12
|7.66
|50.51
|73.41
|17.63
|53.88
|7
|IIKM THE CORPORATE B-SCHOOL CHENNAI
|Tamil Nadu
|93.58
|6.81
|24.05
|65.4
|13.81
|45.23
|8
|GOJAN SCHOOL OF BUSINESS AND TECHNOLOGY CHENNAI
|Tamil Nadu
|98.42
|3.12
|24
|57.44
|19.26
|44.64
|9
|DEPARTMENT OF MANAGEMENT STUDIES EASWARI ENGINEERING COLLEGE CHENNAI
|Tamil Nadu
|92.15
|2.64
|24.9
|62.29
|18.57
|44.11
|10
|MEASI INSTITUTE OF MANAGEMENT CHENNAI
|Tamil Nadu
|91.22
|5.9
|23.28
|60.65
|11.83
|43.12
Outlook-ICARE Rankings 2026: Top Private B-Schools - Chennai
A total of 10 business schools in Chennai, India have made the cut for Outlook-ICARE Rankings for India's Best B-Schools 2026. Here's the complete list.
