Outlook-ICARE Rankings 2026: India's Top 30 Private Law Institutes

|RANK 2026
|TOP 30 PRIVATE
INSTITUTES
|ACADEMIC & RESEARCH EXCELLENCE 300
|INDUSTRY INTERFACE & PLACEMENT 200
|INFRASTRUCTURE & FACILITIES 200
|GOVERNANCE & ADMISSIONS 150
|DIVERSITY & OUTREACH 150
|TOTAL SCORE 1000
|1
|JINDAL GLOBAL LAW SCHOOL SONIPAT
|299
|186
|196
|140
|140
|961
|2
|LLOYD LAW COLLEGE GREATER NOIDA
|292
|182
|186
|138
|139
|937
|3
|SYMBIOSIS LAW SCHOOL PUNE
|289
|182
|185
|134
|139
|928
|4
|NEW LAW COLLEGE BHARATI VIDYAPEETH PUNE
|288
|182
|185
|135
|134
|924
|5
|SCHOOL OF LAW CHRIST UNIVERSITY BENGALURU
|289
|182
|180
|135
|134
|920
|6
|CMR LAW SCHOOL BENGALURU
|289
|180
|181
|132
|131
|913
|7
|INSTITUTE OF LAW NIRMA UNIVERSITY AHMEDABAD
|284
|175
|181
|130
|130
|899
|8
|SRM SCHOOL OF LAW SRMIST KATTANKULATHUR
|282
|174
|177
|126
|129
|887
|9
|RV INSTITUTE OF LEGAL STUDIES BENGALURU
|277
|169
|173
|122
|130
|872
|10
|BANGALORE INSTITUTE OF LEGAL STUDIES BENGALURU
|273
|169
|173
|122
|130
|867
|11
|VIVEKANANDA INSTITUTE OF PROFESSIONAL STUDIES
NEW DELHI
|271
|168
|169
|121
|130
|860
|12
|LAW SCHOOL ICFAI UNIVERSITY DEHRADUN
|268
|163
|169
|117
|128
|845
|13
|K.L.E SOCIETY’S LAW COLLEGE BENGALURU
|265
|161
|168
|114
|126
|834
|14
|INDORE INSTITUTE OF LAW INDORE
|261
|160
|164
|113
|124
|822
|15
|KISHINCHAND CHELLARAM LAW COLLEGE MUMBAI
|257
|157
|165
|111
|121
|811
|16
|AMITY LAW SCHOOL AMITY UNIVERSITY GURGAON
|253
|155
|162
|109
|120
|799
|17
|KIIT SCHOOL OF LAW BHUBANESWAR
|248
|155
|161
|110
|121
|795
|18
|LAW SCHOOL ICFAI UNIVERSITY GANGTOK
|246
|155
|160
|107
|118
|785
|19
|TRINITY INSTITUTE OF PROFESSIONAL STUDIES
DWARKA NEW DELHI
|247
|153
|160
|103
|114
|778
|20
|UNIVERSITY OF ENGINEERING & MANAGEMENT (UEM)
KOLKATA
|242
|151
|161
|99
|111
|764
|21
|INSTITUTE OF LEGAL STUDIES AND RESEARCH GLA
UNIVERSITY MATHURA
|238
|147
|160
|100
|110
|756
|22
|SCHOOL OF LAW MANIPAL UNIVERSITY JAIPUR
|237
|145
|160
|98
|105
|744
|23
|SHRI DHARMASTHALA MANJUNATHESHWARA LAW
COLLEGE MANGALURU
|236
|142
|156
|97
|103
|734
|24
|SESHADRIPURAM LAW COLLEGE BENGALURU
|232
|140
|153
|98
|100
|723
|25
|DEPARTMENT OF LAW PRESTIGE INSTITUTE OF
MANAGEMENT AND RESEARCH INDORE
|228
|136
|153
|98
|97
|712
|26
|AMITY LAW SCHOOL AMITY UNIVERSITY RANCHI
|225
|137
|149
|99
|94
|703
|27
|SCHOOL OF LAW CENTURION UNIVERSITY OF
TECHNOLOGY AND MANAGEMENT BHUBANESWAR
|222
|133
|146
|96
|94
|691
|28
|THE OXFORD COLLEGE OF LAW BENGALURU
|217
|133
|143
|96
|95
|684
|29
|FACULTY OF LAW VIVEKANANDA GLOBAL UNIVERSITY
JAIPUR
|213
|131
|139
|93
|92
|669
|30
|SCHOOL OF LAW SISTER NIVEDITA UNIVERSITY
KOLKATA
|210
|130
|135
|92
|92
|658
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