Outlook-ICARE Rankings 2026: Top 15 Government Law Institutes In India

Are you looking for the best Government Law institute in India? Check out Outlook-ICARE's annual ranking of India’s top 15 Government Law Institutes for 2026 to make an informed choice based on multiple parameters.

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National Law University, Delhi
National Law University, Delhi
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RANK 2026TOP 15 GOVERNMENT
INSTITUTES		ACADEMIC & RESEARCH EXCELLENCE 300INDUSTRY INTERFACE & PLACEMENT 200INFRASTRUCTURE & FACILITIES 200GOVERNANCE & ADMISSIONS 150DIVERSITY & OUTREACH 150TOTAL SCORE 1000
1NATIONAL LAW SCHOOL OF INDIA UNIVERSITY BENGALURU225187188134135869
2GUJARAT NATIONAL LAW UNIVERSITY GANDHINAGAR223187187132135864
3NATIONAL LAW UNIVERSITY NEW DELHI222183183131135854
4NALSAR UNIVERSITY OF LAW HYDERABAD217183182127130839
5THE WEST BENGAL NATIONAL UNIVERSITY OF JURIDICAL SCIENCES KOLKATA215180180123126824
6NATIONAL LAW UNIVERSITY CUTTACK216181177120125819
7JAMIA MILLIA ISLAMIA NEW DELHI211178172115122798
8THE RAJIV GANDHI NATIONAL UNIVERSITY OF LAW PATIALA211176169111118785
9FACULTY OF LAW ALIGARH MUSLIM UNIVERSITY ALIGARH212174164108114772
10NATIONAL LAW INSTITUTE UNIVERSITY BHOPAL209171161108114763
11FACULTY OF LAW BANARAS HINDU UNIVERSITY VARANSI205168159108115755
12MAHARASHTRA NATIONAL LAW UNIVERSITY NAGPUR201163154109115742
13FACULTY OF LAW UNIVERSITY OF LUCKNOW LUCKNOW202160149107110728
14HIMACHAL PRADESH NATIONAL LAW UNIVERSITY SHIMLA200158148103111720
15FACULTY OF LAW THE MAHARAJA SAYAJIRAO UNIVERSITY OF BARODA VADODARA195159145100107706
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