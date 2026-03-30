|RANK 2026
|TOP 15 GOVERNMENT
INSTITUTES
|ACADEMIC & RESEARCH EXCELLENCE 300
|INDUSTRY INTERFACE & PLACEMENT 200
|INFRASTRUCTURE & FACILITIES 200
|GOVERNANCE & ADMISSIONS 150
|DIVERSITY & OUTREACH 150
|TOTAL SCORE 1000
|1
|NATIONAL LAW SCHOOL OF INDIA UNIVERSITY BENGALURU
|225
|187
|188
|134
|135
|869
|2
|GUJARAT NATIONAL LAW UNIVERSITY GANDHINAGAR
|223
|187
|187
|132
|135
|864
|3
|NATIONAL LAW UNIVERSITY NEW DELHI
|222
|183
|183
|131
|135
|854
|4
|NALSAR UNIVERSITY OF LAW HYDERABAD
|217
|183
|182
|127
|130
|839
|5
|THE WEST BENGAL NATIONAL UNIVERSITY OF JURIDICAL SCIENCES KOLKATA
|215
|180
|180
|123
|126
|824
|6
|NATIONAL LAW UNIVERSITY CUTTACK
|216
|181
|177
|120
|125
|819
|7
|JAMIA MILLIA ISLAMIA NEW DELHI
|211
|178
|172
|115
|122
|798
|8
|THE RAJIV GANDHI NATIONAL UNIVERSITY OF LAW PATIALA
|211
|176
|169
|111
|118
|785
|9
|FACULTY OF LAW ALIGARH MUSLIM UNIVERSITY ALIGARH
|212
|174
|164
|108
|114
|772
|10
|NATIONAL LAW INSTITUTE UNIVERSITY BHOPAL
|209
|171
|161
|108
|114
|763
|11
|FACULTY OF LAW BANARAS HINDU UNIVERSITY VARANSI
|205
|168
|159
|108
|115
|755
|12
|MAHARASHTRA NATIONAL LAW UNIVERSITY NAGPUR
|201
|163
|154
|109
|115
|742
|13
|FACULTY OF LAW UNIVERSITY OF LUCKNOW LUCKNOW
|202
|160
|149
|107
|110
|728
|14
|HIMACHAL PRADESH NATIONAL LAW UNIVERSITY SHIMLA
|200
|158
|148
|103
|111
|720
|15
|FACULTY OF LAW THE MAHARAJA SAYAJIRAO UNIVERSITY OF BARODA VADODARA
|195
|159
|145
|100
|107
|706
Outlook-ICARE Rankings 2026: Top 15 Government Law Institutes In India
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