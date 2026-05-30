Gauff Vs Potapova LIVE Score, French Open: Reigning Champ Seeks Fourth Round Passage At Roland-Garros

Coco Gauff celebrates after scoring a point | Photo: AP/Aurelien Morissard

Welcome to today's live coverage of third-round match at French Open 2026 as current champion Coco Gauff to take on Anastasia Potapova. Gauff has yet to drop a set at Roland Garros in pursuit of her second straight French Open title. This will not be an easy round for Gauff, given Potapova has a knack of defeating some big names. The Austrian has taken down Jelena Ostapenko, Karolina Muchova and Elena Rybakina and will be eyeing another big name in Gauff. Follow the play-by-play updates from the Roland-Garros women’s singles third-round clash at Court Philippe-Chatrier on May 30, 2026

LIVE UPDATES

30 May 2026, 07:25:56 pm IST Coco Gauff Vs Anastasia Potapova LIVE Score, French Open 2026: Wait Goes On Anisimova vs Parry match has entered third and final set. So, we will have to wait for the start of Gauff vs Potapova match.

30 May 2026, 06:56:18 pm IST Coco Gauff Vs Anastasia Potapova LIVE Score, French Open 2026: Day 7 Schedule Court Philippe-Chatrier Flavio Cobolli vs Learner Tien

Diane Parry vs Amanda Anisimova

Coco Gauff vs Anastasia Potapova (Not before 19:30)

Felix Auger-Aliassime vs Brandon Nakashima (Not before 23:45) Court Suzanne-Lenglen Iva Jovic vs Naomi Osaka Aryna Sabalenka vs Daria Kasatkina Mikael Kouame vs Alejandro Tabilo Jaime Faria vs Frances Tiafoe Court Simonne-Mathieu Maria Sakkari vs Maja Chwalinska Victoria Mboko vs Madison Keys Matteo Berrettini vs Francisco Comesana (Not before 16:30) Quentin Halys / Pierre-Hugues Herbert vs Christian Harrison / Neal Skupski

