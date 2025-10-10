UAE take on Malaysia in match 2 for either sides in the ICC Men’s T20 World Cup East Asia Pacific Qualifier 2025 on Friday, October 10 at the Al Amerat Cricket Ground (Ministry Turf 1), Al Amerat.
UAE lead the table with two points albeit their higher NRR sees them top over Qatar. Malaysia on the other hand, have played one game and lost.
UAE defeated Qatar by 7 wickets in their opening match whereas Malaysia lost to Qatar by 8 wickets. The match between UAE and Malaysia could well decide who progresses and gets eliminated.
UAE Vs Malaysia, ICC Men’s T20 World Cup East Asia Pacific Qualifier 2025: Squads
Malaysia Squad: Syed Aziz Mubarak(c), Muhammad Haziq Aiman, Ahmad Faiz, Virandeep Singh, Muhamad Syahadat, Aqeel Wahid, Vijay Unni, Sharvin Muniandy, Khizar Hayat, Ainool Hafizs(w), Arif Ullah, Amir Khan Malik, Aslam Khan Malik, Pavandeep Singh, Muhammad Wafiq, Zubaidi Zulkifle, Muhammad Amir Azim
United Arab Emirates Squad: Aryansh Sharma, Muhammad Waseem(c), Alishan Sharafu, Rahul Chopra(w), Harshit Kaushik, Basil Hameed, Dhruv Parashar, Zahid Ali, Simranjeet Singh, Junaid Siddique, Muhammad Rohid Khan, Muhammad Irfan, Haider Ali, Muhammad Farooq, Jonathan Figy
UAE Vs Malaysia, ICC Men’s T20 World Cup East Asia Pacific Qualifier 2025: Live Streaming
When to watch UAE Vs Malaysia, ICC Men’s T20 World Cup East Asia Pacific Qualifier 2025?
The UAE Vs Malaysia, ICC Men’s T20 World Cup East Asia Pacific Qualifier 2025 will be played on Friday, 10 October at 11:30 AM IST.
Where to watch UAE Vs Malaysia, ICC Men’s T20 World Cup East Asia Pacific Qualifier 2025?
The UAE vs Malaysia match, ICC Men’s T20 World Cup East Asia Pacific Qualifier 2025 match will be available to live stream on FanCode application and website in India.