India Vs UAE Toss Update, Under-19 Asia Cup: IND Colts Batting First In Dubai - Check Playing XIs

United Arab Emirates won toss, elected to field first against India
Ayush Mhatre-led India Colts in Group A, which also includes arch-rivals Pakistan and Malaysia
Vaibhav Suryavanshi part of the Indian playing XI
United Arab Emirates skipper Yayin Rai won the toss and elected to field first against India in the first game of the ACC Men's Under-19 Asia Cup, at the ICC Academy Ground in Dubai on Friday (December 12, 2025).
India Vs UAE, Under-19 Asia Cup: Playing XIs
United Arab Emirates U19: Yayin Rai (c), Ayaan Misbah, Ahmed Khudadad, Shalom D’Souza, Prithvi Madhu, Noorullah Ayobi, Saleh Amin (wk), Uddish Suri, Ali Asgar Shums, Yug Sharma, Muhammad Rayan Khan
India U19: Ayush Mhatre (c), Vaibhav Suryavanshi, Aaron George, Vihaan Malhotra, Vedant Trivedi, Abhigyan Kundu (wk), Khilan Patel, Deepesh Devendran, Kishan Kumar Singh, Henil Patel, Kanishk Chouhan
The Ayush Mhatre-led India Colts are in Group A, which also includes arch-rivals Pakistan and Malaysia. Teenage sensation Vaibhav Suryavanshi, who was a part of the Rising Stars team, is also a member of the Indian squad here, which has Vihaan Malhotra as vice-captain.
India Vs UAE, Under-19 Asia Cup: Squads
United Arab Emirates U19: Prithvi Madhu, Muhammad Rayan Khan, Yayin Rai (c), Saleh Amin (wk), Noorullah Ayobi, Ahmed Khudadad, Muhammad Bazil Asim, Yug Sharma, Zainullah Rehmani, Ali Asgar Shums, Uddish Suri, Ayaan Misbah, Shalom D’Souza, Naseem Khan, Karan Dhiman
India U19: Vaibhav Suryavanshi, Ayush Mhatre (c), Vihaan Malhotra, Kanishk Chouhan, Abhigyan Kundu (wk), Harvansh Pangalia, Khilan Patel, Henil Patel, Deepesh Devendran, Udhav Mohan, Naman Pushpak, Vedant Trivedi, Kishan Kumar Singh, Aaron George, Yuvraj Gohil