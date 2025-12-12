India Vs UAE Toss Update, Under-19 Asia Cup: IND Colts Batting First In Dubai - Check Playing XIs

Here is all you need to know about the Under-19 Asia Cup 2025 group A game between India and United Arab Emirates:

India Vs UAE Toss Update, Under-19 Asia Cup
The captains pose with the Under-19 Asia Cup trophy ahead of the tournament.
  United Arab Emirates won toss, elected to field first against India

  Ayush Mhatre-led India Colts in Group A, which also includes arch-rivals Pakistan and Malaysia

  Vaibhav Suryavanshi part of the Indian playing XI

United Arab Emirates skipper Yayin Rai won the toss and elected to field first against India in the first game of the ACC Men's Under-19 Asia Cup, at the ICC Academy Ground in Dubai on Friday (December 12, 2025).

India Vs UAE, Under-19 Asia Cup: Playing XIs

United Arab Emirates U19: Yayin Rai (c), Ayaan Misbah, Ahmed Khudadad, Shalom D’Souza, Prithvi Madhu, Noorullah Ayobi, Saleh Amin (wk), Uddish Suri, Ali Asgar Shums, Yug Sharma, Muhammad Rayan Khan

India U19: Ayush Mhatre (c), Vaibhav Suryavanshi, Aaron George, Vihaan Malhotra, Vedant Trivedi, Abhigyan Kundu (wk), Khilan Patel, Deepesh Devendran, Kishan Kumar Singh, Henil Patel, Kanishk Chouhan

The Ayush Mhatre-led India Colts are in Group A, which also includes arch-rivals Pakistan and Malaysia. Teenage sensation Vaibhav Suryavanshi, who was a part of the Rising Stars team, is also a member of the Indian squad here, which has Vihaan Malhotra as vice-captain.

The Ayush Mhatre-led India Colts squad includes teen sensation Vaibhav Suryavanshi.
India Vs UAE Live Score, Under-19 Asia Cup: Suryavanshi In Full Flow | IND U19 37/1 (5)

India Vs UAE, Under-19 Asia Cup: Squads

United Arab Emirates U19: Prithvi Madhu, Muhammad Rayan Khan, Yayin Rai (c), Saleh Amin (wk), Noorullah Ayobi, Ahmed Khudadad, Muhammad Bazil Asim, Yug Sharma, Zainullah Rehmani, Ali Asgar Shums, Uddish Suri, Ayaan Misbah, Shalom D’Souza, Naseem Khan, Karan Dhiman

India U19: Vaibhav Suryavanshi, Ayush Mhatre (c), Vihaan Malhotra, Kanishk Chouhan, Abhigyan Kundu (wk), Harvansh Pangalia, Khilan Patel, Henil Patel, Deepesh Devendran, Udhav Mohan, Naman Pushpak, Vedant Trivedi, Kishan Kumar Singh, Aaron George, Yuvraj Gohil

