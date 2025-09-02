Afghanistan Vs Pakistan Live Score, T20I Tri-series, Match 4: AFG Elect To Bat - Check Playing XIs

Afghanistan Vs Pakistan Live Score, T20I Tri-series, Match 4: Catch live updates from the fourth match of tri-series at Sharjah Cricket Stadium, UAE

O
Outlook Sports Desk
Updated on:
Updated on:
Afghanistan vs Pakistan, T20I Tri- Series 2025
Afghanistan Vs Pakistan Live Score, T20I Tri-series, Match 4: AFG Look For Redemption Against Table-topper PAK Photo: X | Pakistan Cricket
Hello and welcome to the live coverage of the fourth match of the UAE Tri-series between Afghanistan and Pakistan at Sharjah Cricket Stadium, UAE. Pakistan will want to defeat Afghanistan by a margin and guarantee a place in the final of the current T20 tri-series. Pakistan started its Asia Cup preparations on a high note by crushing the Afghans by 39 runs in the tournament opener. The following day, it defeated the host UAE by a commanding 31 runs to record two wins in a row. Afghanistan, on the other hand, recovered from its loss to Pakistan by defeating the United Arab Emirates by 38 runs to secure a spot in the summit match. Pakistan will guarantee its place in the tri-series final, which is scheduled for September 7, if it defeats Afghanistan on Tuesday. The race to the final will still be open if the Afghans pull off an upset.
LIVE UPDATES

Afghanistan Vs Pakistan Live Score, T20I Tri-series, Match 4: Playing XIs

Pakistan Playing XI: Fakhar Zaman, Saim Ayub, Sahibzada Farhan, Mohammad Haris (wk), Salman Ali Agha (c), Mohammad Nawaz, Faheem Ashraf, Hasan Ali, Sufiyan Muqeem, Haris Rauf, Shaheen Afridi

Afghanistan Playing XI: Rahmanullah Gurbaz (wk), Sediqullah Atal, Ibrahim Zadran, Darwish Rasooli, Azmatullah Omarzai, Karim Janat, Mohammad Nabi, Rashid Khan (c), Fazalhaq Farooqi, Allah Mohammad Ghazanfar, Noor Ahmad

Afghanistan Vs Pakistan Live Score, T20I Tri-series, Match 4: Toss

Afghanistan elected to bat first against Pakistan

Afghanistan Vs Pakistan Live Score, T20I Tri-series, Match 4: Squads

Afghanistan: Rashid Khan (c), Rahmanullah Gurbaz, Ibrahim Zadran, Darwish Rasooli, Sediqullah Atal, Azmatullah Omarzai, Karim Janat, Mohammad Nabi, Gulbadin Naib, Sharafuddin Ashraf, Mohammad Ishaq, Mujeeb Ur Rahman, Allah Ghazanfar, Noor Ahmad, Farid Malik, Abdullah Ahmadzai, Fazalhaq Farooqi.

Pakistan: Fakhar Zaman, Hasan Nawaz, Mohammad Haris (wk), Sahibzada Farhan, Saim Ayub, Salman Agha (c), Faheem Ashraf, Hussain Talat, Khushdil Shah, Mohammad Nawaz, Abrar Ahmed, Haris Rauf, Hasan Ali, Mohammad Wasim, Salman Mirza, Shaheen Shah Afridi, Sufiyan Muqeem.

Afghanistan Vs Pakistan Live Score, T20I Tri-series, Match 4: Hello!

Hello and welcome to the live coverage of the fourth match of the UAE Tri-series between Afghanistan and Pakistan at Sharjah Cricket Stadium, UAE.

Published At:
SUBSCRIBE
Tags

Click/Scan to Subscribe

qr-code

Advertisement

MOST POPULAR

Advertisement

WATCH

Advertisement

MORE FROM THE AUTHOR

Advertisement

PHOTOS

Advertisement

CLOSE

Today Sports News

Cricket News

  1. ENG Vs RSA LIVE Score, 1st ODI: Markram On Fire As South Africa Begin 132-run Chase

  2. Afghanistan Vs Pakistan Live Score, T20I Tri-series, Match 4: AFG Elect To Bat - Check Playing XIs

  3. Canada Vs Namibia Live Score, ICC Cricket World Cup League 2: CAN Opt To Bowl - Check Playing XIs

  4. Marcus Stoinis Returns To Boost Australia’s T20 World Cup Hopes As Spencer Johnson Faces Long Layoff

  5. Harshal Patel Returns Home To Gujarat After 14 Years With Haryana, Prioritising Family & Career End

Football News

  1. Bayern Munich 4-0 Tottenham Highlights, Club Friendlies: Kane, Coman Shine In Die Roten’s Pre-Season Rout Of Spurs

  2. Panathinaikos 0-0 Shakhtar Donetsk Highlights, UEFA Europa League Qualifiers: Goalless First Leg In Athens

  3. Ballon D’Or 2025: Complete List Of Awards And Nominees

  4. Durand Cup 2025: NEROCA FC And Indian Navy Share Spoils In Goalless Draw

  5. Premier League Transfers: Burnley Sign Leslie Ugochukwu From Chelsea For £23m

Tennis News

  1. Jessica Pegula Vs Barbora Krejcikova Live Score, US Open 2025 Quarter-Final: Action Begins AT 9:00 PM IST

  2. US Open: Fan Caught Trying To Unzip Jannik Sinner's Bag After Round Of 16 Victory

  3. Jiri Lehecka Vs Carlos Alcaraz Live Streaming, US Open 2025 Quarter-Final: Preview, Head-To-Head Record

  4. Jessica Pegula Vs Barbora Krejcikova Live Streaming, US Open 2025 Quarter-Final: Preview, Head-To-Head Record

  5. US Open 2025: Amanda Anisimova 'Excited' For Iga Swiatek Rematch

Badminton News

  1. New Delhi To Host 2026 Badminton World C'ships As India Continues To Shine On Global Stage

  2. Satwik-Chirag Vs Chen-Liu, BWF World Championships 2025: Indian Pair Settle For Bronze After Semi-Final Defeat

  3. Satwik-Chirag Vs Chia-Soh, BWF World Championships 2025 QF: Indian Pair Stun Nemesis, Assure Medal

  4. PV Sindhu Vs Wardani Highlights, BWF World Championships Quaterfinals: Indian Star Faces Heartbreak With 2-1 Loss

  5. BWF World Championships 2025 Quarter Finals: Indians In Action, Timing, Live Streaming - All You Need To Know

Trending Stories

National News

  1. Famous Journalist Nalini Singh Recounts Witnessing Booth Capturing In Bihar Election

  2. BJP Demands NIA Probe As Dharmasthala Row Deepens

  3. Delhi 2020 Riots Case: HC To Rule On Bail Pleas Of Umar Khalid, Sharjeel Imam, Others

  4. Rahul Gandhi Warns of ‘Hydrogen Bomb’ Exposé on BJP’s Alleged Vote Theft in Bihar

  5. Left Parties Welcome Modi-Xi Meet At SCO

Entertainment News

  1. Are We Really Free? | 11 Films To Watch This Independence Day

  2. 96 Years Of Kishore Kumar & His Evergreen Freedom In Comic Despair

  3. A Decade Of Masaan: Transgressive Love Amidst The Crumbling Facade Of Culture

  4. Watch | Can Met Gala Truly Celebrate Black Style Without Reckoning With Fashion's Past?

  5. Met Gala Through The Years: A Visual History Of Fashion’s Biggest Night

US News

  1. US Bars Palestinian Leader Mahmoud Abbas From UN Assembly

  2. US Court Finds Trump’s Global Tariffs Illegal

  3. Trump Administration Planning To Limit Duration Of Visas for Students, Media

  4. Trump To Chair Meeting On Gaza, Says US Envoy Witkoff

  5. Trump Orders Removal Of Federal Reserve Governor Lisa Cook

World News

  1. Modi Winds Up His Visit To Japan And China On A Positive Note

  2. SCO Summit 2025: In China, Modi Meets Putin, Says India and Russia's 'Close Cooperation' Important

  3. Trump Calls US-India Trade Deal A 'One-Sided Disaster'

  4. India Again Refuses to Back China’s Belt and Road at SCO Summit

  5. EU Chief’s Plane Hit By Suspected Russian GPS Jamming During Bulgaria Landing

Latest Stories

  1. Pawan Kalyan Turns 54: Chiranjeevi, Ram Charan, Allu Arjun And Others Wish The Power Star

  2. Songs Of Forgotten Trees Review | Anuparna Roy’s Tale Of Two Roommates Risks Being Skin-deep

  3. PM Modi Condemns Abuse Of Mother During Congress’ ‘Voter Adhikar Yatra’ In Bihar

  4. KMAT 2025 Admit Card: Download Your Karnataka Management Entrance Exam Admit Card Today

  5. Marcus Stoinis Returns To Boost Australia’s T20 World Cup Hopes As Spencer Johnson Faces Long Layoff

  6. Daily Horoscope for September 2, 2025: Big Changes Ahead for Virgo, Scorpio, and Pisces

  7. Karnataka's Mahadevapura: Where Strangers Came To The Rolls

  8. Maharashtra Post-Election Sweep Cracked By RTI