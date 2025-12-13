Afghanistan Vs Bangladesh LIVE Score, ACC Men's U19 Asia Cup 2025: AFG, BAN Lock Horns In Group B Clash

AFG U19 Vs BAN U19 Live Score, ACC Men's U19 Asia Cup 2025: Squads
Bangladesh U19 Squad: Zawad Abrar(c), Shahriar Ahmed, MD Rifat Beg, Md Abdullah(w), Md Samiun Basir Ratul, Md Rizan Hossan, Md Farid Hasan Faysal, Iqbal Hossain Emon, Md Sobuj, Shahria Al-Amin, Sheikh Paevez Jibon, Md Azizul Hakim Tamim, Kalam Siddiki Aleen, Saad Islam Razin, Shadhin Islam
Afghanistan U19 Squad: Uzairullah Niazai, Wahidullah Zadran, Azizullah Miakhil, Mahboob Khan(w/c), Faisal Shinozada, Khalid Ahmadzai, Roohullah Arab, Nooristani Omarzai, Abdul Aziz, Khatir Stanikzai, Zaitullah Shaheen, Nazifullah Amiri, Hafeez Zadran, Salam Khan Ahmadzai, Osman Sadat