Nepal Vs Sri Lanka LIVE Score, ACC Men's U19 Asia Cup 2025: NEP Bat First Against SL - Playing XIs Out

Nepal vs Sri Lanka Live Score, Under-19 Asia Cup: Toss
Sri Lanka U19 Vimath Dinsara wins the toss and has elected to field first.
Nepal vs Sri Lanka Live Score, Under-19 Asia Cup: Vaibhav Suryavanshi Show In IND vs UAE Game
Nepal vs Sri Lanka Live Score, Under-19 Asia Cup: What Happened In Earlier Fixtures?
India thrashed UAE by 234 runs in the opening fixture of the tournament whereas Pakistan too registered a thumping win over Malaysia with a 297-run win.
Nepal vs Sri Lanka Live Score, Under-19 Asia Cup: Squads
Nepal U19 Squad: Roshan Bishwakarma, Vansh Chhetri, Niraj Kumar Yadav, Nischal Kshetri, Sahil Patel(w), Ashok Dhami(c), Nitesh Kumar, Cibrin Shrestha, Yuvraj Khatri, Chandan Ram, Bipin Sharma, Dayanand Mandal, Abhisekh Tiwari, Aashish Luhar, Dilsad Ali
Sri Lanka U19 Squad: Vimath Dinsara(c), Kavija Gamage, Sethmika Seneviratne, Rasith Nimsara, Tharusha Navodya, Aadham Hilmy(w), Viran Chamuditha, Dulnith Sigera, Sanuja Ninduwara, Vigneshwaran Akash, Mathulan Kugathas, Kithma Withanapathirana, Chamika Heenatigala, Dimantha Mahavithana, Tharusha Nethsara