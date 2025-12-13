Nepal Vs Sri Lanka LIVE Score, ACC Men's U19 Asia Cup 2025: NEP Bat First Against SL - Playing XIs Out

Nepal Vs Sri Lanka LIVE Score, ACC Men's U19 Asia Cup 2025

Nepal Vs Sri Lanka, Under-19 Asia Cup 2025: Welcome to the live coverage of another fixture at the ACC Men's U-91 Asia Cup 2025 featuring Nepal and Sri Lanka. The match will be played at the Sevens Stadium in Dubai. Another fixture from Group B sees Afghanistan go head-to-head against Bangladesh. Follow live score and ball-by-ball updates from the NEP U-19 vs SL U-19 match, right here
Nepal vs Sri Lanka Live Score, Under-19 Asia Cup: Toss

Sri Lanka U19 Vimath Dinsara wins the toss and has elected to field first.

Nepal vs Sri Lanka Live Score, Under-19 Asia Cup: Vaibhav Suryavanshi Show In IND vs UAE Game

Vaibhav Suryavanshi plays a shot during the Asian Cricket Council Under-19 Asia Cup final between India and Pakistan at Dubai International Cricket Stadium. - AP
India Vs UAE, Under-19 Asia Cup: Vaibhav Suryavanshi’s 171 Fires IND To Crushing 234-Run Win

BY Outlook Sports Desk

Nepal vs Sri Lanka Live Score, Under-19 Asia Cup: What Happened In Earlier Fixtures?

India thrashed UAE by 234 runs in the opening fixture of the tournament whereas Pakistan too registered a thumping win over Malaysia with a 297-run win.

Nepal vs Sri Lanka Live Score, Under-19 Asia Cup: Squads

Nepal U19 Squad: Roshan Bishwakarma, Vansh Chhetri, Niraj Kumar Yadav, Nischal Kshetri, Sahil Patel(w), Ashok Dhami(c), Nitesh Kumar, Cibrin Shrestha, Yuvraj Khatri, Chandan Ram, Bipin Sharma, Dayanand Mandal, Abhisekh Tiwari, Aashish Luhar, Dilsad Ali

Sri Lanka U19 Squad: Vimath Dinsara(c), Kavija Gamage, Sethmika Seneviratne, Rasith Nimsara, Tharusha Navodya, Aadham Hilmy(w), Viran Chamuditha, Dulnith Sigera, Sanuja Ninduwara, Vigneshwaran Akash, Mathulan Kugathas, Kithma Withanapathirana, Chamika Heenatigala, Dimantha Mahavithana, Tharusha Nethsara

