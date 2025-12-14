Hyderabad Vs Rajasthan Live Score, Syed Mushtaq Ali Trophy Super League: HYD To Enter As Favourites Against RAJ

Hyderabad Vs Rajasthan Live Score, Syed Mushtaq Ali Trophy Super League: Follow the live score and real-time updates of the Group B match of the Super League of SMAT at DY Patil Academy, Pune on Sunday, December 14

V
Vikas Patwal
Hyderabad Vs Rajasthan Live Score
Hyderabad will be up against Rajasthan in the Group B match of the Syed Mushtaq Ali Trophy on December 14. Screengrab
Hello and welcome to the live coverage of the Group B of the Syed Mushtaq Ali Trophy between Hyderabad and Rajasthan at DY Patil Academy, Pune on Sunday, December 14. Hyderabad thrashed heavyweights Mumbai by 9 wickets and 49 balls left in the match. They dismissed a strong Mumbai line-up for 131 and then went on to chase the target under 12 overs with 9 wickets in hand. On the other hand, Rajasthan suffered a loss against Haryana by 7 wickets. RAJ's batters let them down in the last match and they want to make amends in this match and win this match which is crucial for the chances of progressing forward. Follow the live score and real-time updates of the match here.
Hyderabad Vs Rajasthan Live Score, Syed Mushtaq Ali Trophy Super League: Squads

Rajasthan: Kunal Singh Rathore, Shubham Garhwal, Deepak Hooda, Karan Lamba, Manav Suthar(c), Mahipal Lomror, Mukul Choudhary(w), Sahil Dhiwan, Rahul Chahar, Ashok Sharma, Akash Maharaj Singh, Kukna Ajay Singh, Kamlesh Nagarkoti, Ramnivas Golada, Bharat Sharma, Ajayraj Singh, Sachin Yadav, Kartik Sharma, Ram Mohan Chouhan

Hyderabad: Aman Rao, Tanmay Agarwal, Pragnay Reddy(w), Chama V Milind(c), Rahul Buddhi, Mickil Jaiswal, Arfaz Ahmed Mohammad, Tanay Thyagarajan, Mohammed Siraj, Ajay Dev Goud, Nitin Sai Yadav, Chinntla Rakshan Readdi, Bhavesh Seth, K Nitesh Reddy, HK Simha, Ashish Srivastav, Rishiket Sisodia, Aman Rao Perala

Hyderabad Vs Rajasthan Live Score, Syed Mushtaq Ali Trophy Super League: Hi There!

Hello and welcome to a Super Sunday. We are here to make your Sunday even better with the live coverage of SMAT, Super League match between Hyderabad and Rajasthan. Stay tuned for the live score and updates of the match.

