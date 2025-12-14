Hyderabad Vs Rajasthan Live Score, Syed Mushtaq Ali Trophy Super League: HYD To Enter As Favourites Against RAJ

Hyderabad Vs Rajasthan Live Score, Syed Mushtaq Ali Trophy Super League: Squads
Rajasthan: Kunal Singh Rathore, Shubham Garhwal, Deepak Hooda, Karan Lamba, Manav Suthar(c), Mahipal Lomror, Mukul Choudhary(w), Sahil Dhiwan, Rahul Chahar, Ashok Sharma, Akash Maharaj Singh, Kukna Ajay Singh, Kamlesh Nagarkoti, Ramnivas Golada, Bharat Sharma, Ajayraj Singh, Sachin Yadav, Kartik Sharma, Ram Mohan Chouhan
Hyderabad: Aman Rao, Tanmay Agarwal, Pragnay Reddy(w), Chama V Milind(c), Rahul Buddhi, Mickil Jaiswal, Arfaz Ahmed Mohammad, Tanay Thyagarajan, Mohammed Siraj, Ajay Dev Goud, Nitin Sai Yadav, Chinntla Rakshan Readdi, Bhavesh Seth, K Nitesh Reddy, HK Simha, Ashish Srivastav, Rishiket Sisodia, Aman Rao Perala
