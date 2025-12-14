Mumbai Vs Haryana LIVE Score, Syed Mushtaq Ali Trophy Super League: MUM, HAR Lock Horns In Pune

Mumbai vs Haryana Live Score, Syed Mushtaq Ali Trophy Super League: Schedule
Mumbai vs Haryana - December 14 - 9:00AM IST - DY Patil Academy, Ambi
Andhra vs Punjab - December 14 - 11:00AM IST - MCA Cricket Stadium, Pune
Hyderabad vs Rajasthan - December 14 - 1:30PM IST - DY Patil Academy, Ambi
Madhya Pradesh vs Jharkhand - December 14 - 4:30PM IST - MCA Cricket Stadium, Pune
Madhya Pradesh vs Punjab - December 16 - 9:00AM IST - DY Patil Academy, Ambi
Mumbai vs Rajasthan - December 16 - 11:00AM IST - MCA Cricket Stadium, Pune
Andhra vs Jharkhand - December 16 - 1:30PM IST - DY Patil Academy, Ambi
Hyderabad vs Haryana - December 16 - 4:30PM IST - MCA Cricket Stadium, Pune
Final: Winner of Group 1 vs Winner of Group 2 - December 18 - 4:30PM IST - MCA Cricket Stadium, Pune
Mumbai vs Haryana Live Score, Syed Mushtaq Ali Trophy Super League: Squads
Haryana: Arsh Ranga, Ankit Kumar(c), Yashvardhan Dalal(w), Parth Vats, Ashish Siwach, Nishant Sindhu, Samant Jakhar, Sumit Kumar, Ishant Bhardwaj, Anshul Kamboj, Amit Rana, Yuzvendra Chahal, Yuvraj Yogender Singh, Mayank Shandilya, Bhuwan Rohilla, Arpit Rana, Anuj Thakral, Vivek Naresh Kumar
Mumbai: Yashasvi Jaiswal, Ajinkya Rahane, Sarfaraz Khan, Angkrish Raghuvanshi, Atharva Ankolekar, Hardik Tamore(w), Suryansh Shedge, Sairaj Patil, Shardul Thakur(c), Tanush Kotian, Tushar Deshpande, Siddhesh Lad, Shams Mulani, Musheer Khan