Mumbai Vs Haryana LIVE Score, Syed Mushtaq Ali Trophy Super League: MUM, HAR Lock Horns In Pune

Mumbai vs Haryana live score and updates, Syed Mushtaq Ali Trophy Super League: Shardul Thakur-led Mumbai will go up against Haryana in Syed Mushtaq Ali Trophy Super League fixture, to be played on Sunday, December 14 at DY Patil Academy, Ambi, Pune

Tejas Rane
Updated on:
Shardul Thakur, Mumbai vs Haryana
Mumbai skipper Shardul Thakur. X
Hello and welcome to today's SMAT 2025-26 Super League coverage featuring Mumbai and Haryana at the DY Patil Academy, Ambi, Pune. Shardul Thakur-led side come into this fixture on the back of a defeat to Hyderabad whereas Haryana defeated Rajasthan in their previous game. Get the live score and updates from the MUM vs HAR, SMAT 2025-26 Super League, right here
LIVE UPDATES

Mumbai vs Haryana Live Score, Syed Mushtaq Ali Trophy Super League: Schedule

  • Mumbai vs Haryana - December 14 - 9:00AM IST - DY Patil Academy, Ambi

  • Andhra vs Punjab - December 14 - 11:00AM IST - MCA Cricket Stadium, Pune

  • Hyderabad vs Rajasthan - December 14 - 1:30PM IST - DY Patil Academy, Ambi

  • Madhya Pradesh vs Jharkhand - December 14 - 4:30PM IST - MCA Cricket Stadium, Pune

  • Madhya Pradesh vs Punjab - December 16 - 9:00AM IST - DY Patil Academy, Ambi

  • Mumbai vs Rajasthan - December 16 - 11:00AM IST - MCA Cricket Stadium, Pune

  • Andhra vs Jharkhand - December 16 - 1:30PM IST - DY Patil Academy, Ambi

  • Hyderabad vs Haryana - December 16 - 4:30PM IST - MCA Cricket Stadium, Pune

  • Final: Winner of Group 1 vs Winner of Group 2 - December 18 - 4:30PM IST - MCA Cricket Stadium, Pune

Mumbai vs Haryana Live Score, Syed Mushtaq Ali Trophy Super League: Squads

Haryana: Arsh Ranga, Ankit Kumar(c), Yashvardhan Dalal(w), Parth Vats, Ashish Siwach, Nishant Sindhu, Samant Jakhar, Sumit Kumar, Ishant Bhardwaj, Anshul Kamboj, Amit Rana, Yuzvendra Chahal, Yuvraj Yogender Singh, Mayank Shandilya, Bhuwan Rohilla, Arpit Rana, Anuj Thakral, Vivek Naresh Kumar

Mumbai: Yashasvi Jaiswal, Ajinkya Rahane, Sarfaraz Khan, Angkrish Raghuvanshi, Atharva Ankolekar, Hardik Tamore(w), Suryansh Shedge, Sairaj Patil, Shardul Thakur(c), Tanush Kotian, Tushar Deshpande, Siddhesh Lad, Shams Mulani, Musheer Khan

Published At:
Tags

