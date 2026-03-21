Pakistan Super League 2026 Guide: All You Need To Know About The New 8 Team Edition; From Schedule To Squads

This will also be the first time that the Pakistan Super League will be hosted across 6 cities in Faisalabad, Karachi, Lahore, Multan, Peshawar, and Rawalpindi. Here is the full preview and guide for the upcoming PSL season

Outlook Sports Desk
PSL 2026 Guide
Peshawar Zalmi captain Babar Azam with Pakistan Super League (PSL) trophy. Photo: X | Pakistan Super League
  • Pakistan Super League season 11 starts from March 26 onwards

  • Hyderabad Kingsmen and Rawalpindiz are the two new franchises

  • PSL to feature 8 teams for the first time

The summer T20 season is all set to takeover and it all begins with the Pakistan Super League season 11, starting on Thursday, March 26. It is going to be the first-ever PSL edition with 8 franchises after the introductions of Hyderabad Kingsmen and Rawalpindiz.

Reigning champions Lahore Qalandars will host first-timers Hyderabad Kingsmen at the Gaddafi Stadium in the season opener. The Shaheen Afridi-led Qalandars will be aiming for their 4th PSL title this season, having previously won the title in 2022 and 2023.

Last year they defeated Saud Shakeel's Quetta Gladiators by 6 wickets in the final, matching Islamabad United's record of three titles.

No other franchise has won it more than once with the Quetta Gladiators, Karachi Kings, Multan Sultans and Peshawar Zalmi, all winning across the past 10 seasons.

But this season will have a different twist altogether with 8 teams competing for the first time. The tournament will follow the IPL themed double round robin format with the top 4 teams proceeding to the play-offs.

The play-offs will follow the usual system of qualifiers and eliminators.

This will also be the first time that the Pakistan Super League will be hosted across 6 cities in Faisalabad, Karachi, Lahore, Multan, Peshawar, and Rawalpindi.

The league's expansion has been on the headlines and the eager Pakistani fans surely have a T20 spectacle coming up.

Pakistan Super League 2026 Schedule

DateTeamsVenue
Mar-26Lahore Qalandars vs Hyderabad Houston KingsmenLahore
Mar-27Quetta Gladiators vs Karachi KingsLahore
Mar-28Peshawar Zalmi vs Rawalpindi PindizPeshawar
Mar-28Multan Sultans vs Islamabad UnitedLahore
Mar-29Quetta Gladiators vs Hyderabad Houston KingsmenLahore
Mar-29Lahore Qalandars vs Karachi KingsLahore
Mar-31Islamabad United vs Peshawar ZalmiRawalpindi
Apr-01Multan Sultans vs Hyderabad Houston KingsmenMultan
Apr-02Islamabad United vs Quetta GladiatorsRawalpindi
Apr-02Rawalpindi Pindiz vs Karachi KingsRawalpindi
Apr-03Multan Sultans vs Lahore QalandarsMultan
Apr-04Rawalpindi Pindiz vs Islamabad UnitedRawalpindi
Apr-05Multan Sultans vs Quetta GladiatorsMultan
Apr-06Multan Sultans vs Rawalpindi PindizMultan
Apr-08Hyderabad Houston Kingsmen vs Peshawar ZalmiKarachi
Apr-09Lahore Qalandars vs Islamabad UnitedFaisalabad
Apr-09Karachi Kings vs Peshawar ZalmiKarachi
Apr-10Quetta Gladiators vs Rawalpindi PindizKarachi
Apr-11Peshawar Zalmi vs Lahore QalandarsFaisalabad
Apr-11Karachi Kings vs Hyderabad Houston KingsmenKarachi
Apr-12Hyderabad Houston Kingsmen vs Islamabad UnitedKarachi
Apr-13Peshawar Zalmi vs Multan SultansFaisalabad
Apr-15Peshawar Zalmi vs Quetta GladiatorsFaisalabad
Apr-16Hyderabad Houston Kingsmen vs Rawalpindi PindizFaisalabad
Apr-16Karachi Kings vs Islamabad UnitedKarachi
Apr-17Lahore Qalandars vs Quetta GladiatorsFaisalabad
Apr-18Lahore Qalandars vs Rawalpindi PindizFaisalabad
Apr-19Multan Sultans vs Karachi KingsLahore
Apr-19Quetta Gladiators vs Hyderabad Houston KingsmenLahore
Apr-21Lahore Qalandars vs Quetta GladiatorsLahore
Apr-21Rawalpindi Pindiz vs Multan SultansRawalpindi
Apr-22Karachi Kings vs Hyderabad Houston KingsmenLahore
Apr-22Peshawar Zalmi vs Multan SultansRawalpindi
Apr-23Rawalpindi Pindiz vs Islamabad UnitedRawalpindi
Apr-23Lahore Qalandars vs Karachi KingsLahore
Apr-24Islamabad United vs Peshawar ZalmiRawalpindi
Apr-25Quetta Gladiators vs Karachi KingsLahore
Apr-25Lahore Qalandars vs Hyderabad Houston KingsmenLahore
Apr-26Rawalpindi Pindiz vs Peshawar ZalmiRawalpindi
Apr-26Islamabad United vs Multan SultansRawalpindi
Apr-28QualifierRawalpindi
Apr-29Eliminator 1Lahore
May-01Eliminator 2Lahore
May-03FinalLahore

Pakistan Super League 2026 Squads

Islamabad United

Shadab Khan (c), Salman Irshad, Andries Gous, Devon Conway, Faheem Ashraf, Mehran Mumtaz, Max Bryant, Mark Chapman, Mir Hamza Sajjad, Sameer Minhas, Sameen Gul, Haider Ali, Richard Gleeson, Mohammad Hasnain, Dipendra Singh Airee, Mohammad Faiq, Salman Mirza, Nisar Ahmad, Shamar Joseph, Imad Wasim.

Karachi Kings

David Warner (c), Hassan Ali, Abbas Afridi, Khushdil Shah, Saad Baig, Moeen Ali, Azam Khan, Salman Ali Agha, Shahid Aziz, Mir Hamza, Adam Zampa, Mohammad Hamza Sohail, Aqib Ilyas, Khuzaima Bin Tanveer, Muhammad Waseem, Ihsanullah, Rizwan Ullah, Reeza Hendricks, Johnson Charles.

Multan Sultans

Ashton Turner (c), Steve Smith, Mohammad Nawaz, Sahibzada Farhan, Peter Siddle, Tabraiz Shamsi, Lachlan Shaw, Delano Potgieter, Josh Philippe, Momin Qamar, Mohammad Awais Zafar, Shan Masood, Mohammad Shehzad, Mohammad Ismail, Arshad Iqbal, Atizaz Habib Khan, Ahmed Daniyal, Salman Mirza, Saad Masood.

Lahore Qalandars

Shaheen Shah Afridi (c), Abdullah Shafique, Sikandar Raza, Mohammad Naeem, Mustafizur Rahman, Haris Rauf, Usama Mir, Fakhar Zaman, Ubaid Shah, Haseebullah Khan, Mohammad Farooq, Dasun Shanaka, Parvez Hossain Emon, Asif Ali, Hussain Talat, Tayyab Tahir, Rubin Hermann, Dunith Wellalage, Maaz Khan, Shahab Khan, Gudakesh Motie.

Peshawar Zalmi

Babar Azam (c), Sufiyan Muqeem, Abdul Samad, Ali Raza, Aaron Hardie, Aamir Jamal, Khurram Shahzad, Mohammad Haris, Khalid Usman, Abdul Subhan, James Vince, Michael Bracewell, Kusal Mendis, Iftikhar Ahmed, Nahid Rana, Mirza Tahir Baig, Kashif Ali, Shahnawaz Dahani, Farhan Yousaf, Mohammad Basit, Shoriful Islam.

Quetta Gladiators

Saud Shakeel (c), Abrar Ahmed, Hassan Nawaz, Usman Tariq, Shamyl Hussain, Rilee Rossouw, Jahandad Khan, Faisal Akram, Arafat Minhas, Mohammad Imran Randhawa, Shehzad Gul, Spencer Johnson, Sam Harper, Bevon Jacobs, Ben McDermott, Tom Curran, Jahanzaib Sultan, Alzarri Joseph, Ahsan Ali, Bismillah Khan.

Hyderabad Kingsmen (New)

Marnus Labuschagne (c), Saim Ayub, Usman Khan, Glenn Maxwell, Akif Javed, Maaz Sadaqat, Mohammad Ali, Kusal Perera, Irfan Khan Niazi, Hassan Khan, Shayan Jahangir, Hammad Azam, Asif Mehmood, Hunain Shah, Riley Meredith, Sharjeel Khan, Rizwan Mehmood, Saad Ali, Tayyab Arif, Ahmed Hussain, Ottniel Baartman.

Rawalpindiz (New)

Mohammad Rizwan (c), Naseem Shah (Auction record sign), Daryl Mitchell, Sam Billings, Zaman Khan, Yasir Khan, Rishad Hossain, Mohammad Amir, Abdullah Fazal, Amad Butt, Laurie Evans, Jake Fraser-McGurk, Dian Forrester, Asif Afridi, Kamran Ghulam, Fawad Ali, Mohammad Amir Khan.

Get the Latest Cricket News, today's match Live Cricket Scores, Match Results, and upcoming cricket series & schedule at Outlook India. To follow our special coverage of the ICC T20 World Cup 2026 News updates, T20 World Cup Schedule, T20 world cup teams' Squad, T20 World Cup 2026 points table, and Stats - most runs & wickets of T20 World Cup 2026.

