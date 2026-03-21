Pakistan Super League 2026 Guide: All You Need To Know About The New 8 Team Edition; From Schedule To Squads

Pakistan Super League season 11 starts from March 26 onwards
Hyderabad Kingsmen and Rawalpindiz are the two new franchises
PSL to feature 8 teams for the first time
The summer T20 season is all set to takeover and it all begins with the Pakistan Super League season 11, starting on Thursday, March 26. It is going to be the first-ever PSL edition with 8 franchises after the introductions of Hyderabad Kingsmen and Rawalpindiz.
Reigning champions Lahore Qalandars will host first-timers Hyderabad Kingsmen at the Gaddafi Stadium in the season opener. The Shaheen Afridi-led Qalandars will be aiming for their 4th PSL title this season, having previously won the title in 2022 and 2023.
Last year they defeated Saud Shakeel's Quetta Gladiators by 6 wickets in the final, matching Islamabad United's record of three titles.
No other franchise has won it more than once with the Quetta Gladiators, Karachi Kings, Multan Sultans and Peshawar Zalmi, all winning across the past 10 seasons.
But this season will have a different twist altogether with 8 teams competing for the first time. The tournament will follow the IPL themed double round robin format with the top 4 teams proceeding to the play-offs.
The play-offs will follow the usual system of qualifiers and eliminators.
This will also be the first time that the Pakistan Super League will be hosted across 6 cities in Faisalabad, Karachi, Lahore, Multan, Peshawar, and Rawalpindi.
The league's expansion has been on the headlines and the eager Pakistani fans surely have a T20 spectacle coming up.
Pakistan Super League 2026 Schedule
|Date
|Teams
|Venue
|Mar-26
|Lahore Qalandars vs Hyderabad Houston Kingsmen
|Lahore
|Mar-27
|Quetta Gladiators vs Karachi Kings
|Lahore
|Mar-28
|Peshawar Zalmi vs Rawalpindi Pindiz
|Peshawar
|Mar-28
|Multan Sultans vs Islamabad United
|Lahore
|Mar-29
|Quetta Gladiators vs Hyderabad Houston Kingsmen
|Lahore
|Mar-29
|Lahore Qalandars vs Karachi Kings
|Lahore
|Mar-31
|Islamabad United vs Peshawar Zalmi
|Rawalpindi
|Apr-01
|Multan Sultans vs Hyderabad Houston Kingsmen
|Multan
|Apr-02
|Islamabad United vs Quetta Gladiators
|Rawalpindi
|Apr-02
|Rawalpindi Pindiz vs Karachi Kings
|Rawalpindi
|Apr-03
|Multan Sultans vs Lahore Qalandars
|Multan
|Apr-04
|Rawalpindi Pindiz vs Islamabad United
|Rawalpindi
|Apr-05
|Multan Sultans vs Quetta Gladiators
|Multan
|Apr-06
|Multan Sultans vs Rawalpindi Pindiz
|Multan
|Apr-08
|Hyderabad Houston Kingsmen vs Peshawar Zalmi
|Karachi
|Apr-09
|Lahore Qalandars vs Islamabad United
|Faisalabad
|Apr-09
|Karachi Kings vs Peshawar Zalmi
|Karachi
|Apr-10
|Quetta Gladiators vs Rawalpindi Pindiz
|Karachi
|Apr-11
|Peshawar Zalmi vs Lahore Qalandars
|Faisalabad
|Apr-11
|Karachi Kings vs Hyderabad Houston Kingsmen
|Karachi
|Apr-12
|Hyderabad Houston Kingsmen vs Islamabad United
|Karachi
|Apr-13
|Peshawar Zalmi vs Multan Sultans
|Faisalabad
|Apr-15
|Peshawar Zalmi vs Quetta Gladiators
|Faisalabad
|Apr-16
|Hyderabad Houston Kingsmen vs Rawalpindi Pindiz
|Faisalabad
|Apr-16
|Karachi Kings vs Islamabad United
|Karachi
|Apr-17
|Lahore Qalandars vs Quetta Gladiators
|Faisalabad
|Apr-18
|Lahore Qalandars vs Rawalpindi Pindiz
|Faisalabad
|Apr-19
|Multan Sultans vs Karachi Kings
|Lahore
|Apr-19
|Quetta Gladiators vs Hyderabad Houston Kingsmen
|Lahore
|Apr-21
|Lahore Qalandars vs Quetta Gladiators
|Lahore
|Apr-21
|Rawalpindi Pindiz vs Multan Sultans
|Rawalpindi
|Apr-22
|Karachi Kings vs Hyderabad Houston Kingsmen
|Lahore
|Apr-22
|Peshawar Zalmi vs Multan Sultans
|Rawalpindi
|Apr-23
|Rawalpindi Pindiz vs Islamabad United
|Rawalpindi
|Apr-23
|Lahore Qalandars vs Karachi Kings
|Lahore
|Apr-24
|Islamabad United vs Peshawar Zalmi
|Rawalpindi
|Apr-25
|Quetta Gladiators vs Karachi Kings
|Lahore
|Apr-25
|Lahore Qalandars vs Hyderabad Houston Kingsmen
|Lahore
|Apr-26
|Rawalpindi Pindiz vs Peshawar Zalmi
|Rawalpindi
|Apr-26
|Islamabad United vs Multan Sultans
|Rawalpindi
|Apr-28
|Qualifier
|Rawalpindi
|Apr-29
|Eliminator 1
|Lahore
|May-01
|Eliminator 2
|Lahore
|May-03
|Final
|Lahore
Pakistan Super League 2026 Squads
Islamabad United
Shadab Khan (c), Salman Irshad, Andries Gous, Devon Conway, Faheem Ashraf, Mehran Mumtaz, Max Bryant, Mark Chapman, Mir Hamza Sajjad, Sameer Minhas, Sameen Gul, Haider Ali, Richard Gleeson, Mohammad Hasnain, Dipendra Singh Airee, Mohammad Faiq, Salman Mirza, Nisar Ahmad, Shamar Joseph, Imad Wasim.
Karachi Kings
David Warner (c), Hassan Ali, Abbas Afridi, Khushdil Shah, Saad Baig, Moeen Ali, Azam Khan, Salman Ali Agha, Shahid Aziz, Mir Hamza, Adam Zampa, Mohammad Hamza Sohail, Aqib Ilyas, Khuzaima Bin Tanveer, Muhammad Waseem, Ihsanullah, Rizwan Ullah, Reeza Hendricks, Johnson Charles.
Multan Sultans
Ashton Turner (c), Steve Smith, Mohammad Nawaz, Sahibzada Farhan, Peter Siddle, Tabraiz Shamsi, Lachlan Shaw, Delano Potgieter, Josh Philippe, Momin Qamar, Mohammad Awais Zafar, Shan Masood, Mohammad Shehzad, Mohammad Ismail, Arshad Iqbal, Atizaz Habib Khan, Ahmed Daniyal, Salman Mirza, Saad Masood.
Lahore Qalandars
Shaheen Shah Afridi (c), Abdullah Shafique, Sikandar Raza, Mohammad Naeem, Mustafizur Rahman, Haris Rauf, Usama Mir, Fakhar Zaman, Ubaid Shah, Haseebullah Khan, Mohammad Farooq, Dasun Shanaka, Parvez Hossain Emon, Asif Ali, Hussain Talat, Tayyab Tahir, Rubin Hermann, Dunith Wellalage, Maaz Khan, Shahab Khan, Gudakesh Motie.
Peshawar Zalmi
Babar Azam (c), Sufiyan Muqeem, Abdul Samad, Ali Raza, Aaron Hardie, Aamir Jamal, Khurram Shahzad, Mohammad Haris, Khalid Usman, Abdul Subhan, James Vince, Michael Bracewell, Kusal Mendis, Iftikhar Ahmed, Nahid Rana, Mirza Tahir Baig, Kashif Ali, Shahnawaz Dahani, Farhan Yousaf, Mohammad Basit, Shoriful Islam.
Quetta Gladiators
Saud Shakeel (c), Abrar Ahmed, Hassan Nawaz, Usman Tariq, Shamyl Hussain, Rilee Rossouw, Jahandad Khan, Faisal Akram, Arafat Minhas, Mohammad Imran Randhawa, Shehzad Gul, Spencer Johnson, Sam Harper, Bevon Jacobs, Ben McDermott, Tom Curran, Jahanzaib Sultan, Alzarri Joseph, Ahsan Ali, Bismillah Khan.
Hyderabad Kingsmen (New)
Marnus Labuschagne (c), Saim Ayub, Usman Khan, Glenn Maxwell, Akif Javed, Maaz Sadaqat, Mohammad Ali, Kusal Perera, Irfan Khan Niazi, Hassan Khan, Shayan Jahangir, Hammad Azam, Asif Mehmood, Hunain Shah, Riley Meredith, Sharjeel Khan, Rizwan Mehmood, Saad Ali, Tayyab Arif, Ahmed Hussain, Ottniel Baartman.
Rawalpindiz (New)
Mohammad Rizwan (c), Naseem Shah (Auction record sign), Daryl Mitchell, Sam Billings, Zaman Khan, Yasir Khan, Rishad Hossain, Mohammad Amir, Abdullah Fazal, Amad Butt, Laurie Evans, Jake Fraser-McGurk, Dian Forrester, Asif Afridi, Kamran Ghulam, Fawad Ali, Mohammad Amir Khan.