Hyderabad Kingsmen Vs Multan Sultans Toss Update, PSL 2026: Labuschagne And Co Bowling First - Check Playing XIs

Here is all you need to know about match 33 of Pakistan Super League 2026 between Hyderabad Kingsmen and Multan Sultans at the National Stadium in Karachi: preview, toss update, playing XIs and squads

Outlook Sports Desk
Sahibzada Farhan, Steven Smith are representing Multan Sultans in PSL 2026. Photo: X/MultanSultans
  • Multan Sultans on verge of playoffs qualification

  • Hyderabad Kingsmen lying sixth with six points

  • Sultans win toss, opt to bowl

Hyderabad Kingsmen meet Multan Sultans in match 33 of Pakistan Super League 2026 at the National Stadium in Karachi on Wednesday (April 22).

The Sultans are on the verge of qualification for the playoffs with 12 points, while the Kingsmen are lying sixth with six points. After a dismal start with four consecutive losses, Marnus Labuschagne’s Kingsmen have clawed back into contention with three straight wins.

They face a stern test against a second-placed Sultans side led by Ashton Turner, who previously defeated Hyderabad earlier this season.

Hyderabad Kingsmen Vs Multan Sultans, PSL 2026: Toss Update

Hyderabad Kingsmen skipper Hyderabad Kingsmen won the toss and elected to field first against Multan Sultans.

Hyderabad Kingsmen Vs Multan Sultans, PSL 2026: Playing XIs

Multan Sultans: Sahibzada Farhan, Steven Smith, Ashton Turner (c), Josh Philippe (wk), Shan Masood, Mohammad Nawaz, Arafat Minhas, Mohammad Imran Randhawa, Peter Siddle, Mohammad Wasim Jr, Muhammad Ismail

Hyderabad Kingsmen: Maaz Sadaqat, Marnus Labuschagne (c), Saim Ayub, Usman Khan (wk), Kusal Perera, Glenn Maxwell, Irfan Khan, Hassan Khan, Hunain Shah, Mohammad Ali, Akif Javed

Hyderabad Kingsmen Vs Multan Sultans, PSL 2026: Squads

Multan Sultans: Sahibzada Farhan, Steven Smith, Ashton Turner (c), Shan Masood, Josh Philippe (wk), Mohammad Nawaz, Mohammad Imran Randhawa, Arafat Minhas, Peter Siddle, Mohammad Wasim Jr, Momin Qamar, Awais Zafar, Faisal Akram, Muhammad Ismail, Tabraiz Shamsi, Arshad Iqbal, Delano Potgieter, Lachlan Shaw, Muhammad Shahzad, Atizaz Habib Khan, Shehzad Gul

Hyderabad Kingsmen: Maaz Sadaqat, Marnus Labuschagne (c), Saim Ayub, Usman Khan (wk), Kusal Perera, Glenn Maxwell, Irfan Khan, Hassan Khan, Hunain Shah, Asif Mehmood, Mohammad Ali, Hammad Azam, Syed Saad Ali, Sharjeel Khan, Riley Meredith, Akif Javed, Shayan Jahangir, Maheesh Theekshana, Rizwan Mehmood, Tayyab Arif, Ahmed Hussain

