Hyderabad Kingsmen Vs Multan Sultans Toss Update, PSL 2026: Labuschagne And Co Bowling First - Check Playing XIs

Hyderabad Kingsmen meet Multan Sultans in match 33 of Pakistan Super League 2026 at the National Stadium in Karachi on Wednesday (April 22).
The Sultans are on the verge of qualification for the playoffs with 12 points, while the Kingsmen are lying sixth with six points. After a dismal start with four consecutive losses, Marnus Labuschagne’s Kingsmen have clawed back into contention with three straight wins.
They face a stern test against a second-placed Sultans side led by Ashton Turner, who previously defeated Hyderabad earlier this season.
Hyderabad Kingsmen Vs Multan Sultans, PSL 2026: Toss Update
Hyderabad Kingsmen skipper Hyderabad Kingsmen won the toss and elected to field first against Multan Sultans.
Hyderabad Kingsmen Vs Multan Sultans, PSL 2026: Playing XIs
Multan Sultans: Sahibzada Farhan, Steven Smith, Ashton Turner (c), Josh Philippe (wk), Shan Masood, Mohammad Nawaz, Arafat Minhas, Mohammad Imran Randhawa, Peter Siddle, Mohammad Wasim Jr, Muhammad Ismail
Hyderabad Kingsmen: Maaz Sadaqat, Marnus Labuschagne (c), Saim Ayub, Usman Khan (wk), Kusal Perera, Glenn Maxwell, Irfan Khan, Hassan Khan, Hunain Shah, Mohammad Ali, Akif Javed
Hyderabad Kingsmen Vs Multan Sultans, PSL 2026: Squads
Multan Sultans: Sahibzada Farhan, Steven Smith, Ashton Turner (c), Shan Masood, Josh Philippe (wk), Mohammad Nawaz, Mohammad Imran Randhawa, Arafat Minhas, Peter Siddle, Mohammad Wasim Jr, Momin Qamar, Awais Zafar, Faisal Akram, Muhammad Ismail, Tabraiz Shamsi, Arshad Iqbal, Delano Potgieter, Lachlan Shaw, Muhammad Shahzad, Atizaz Habib Khan, Shehzad Gul
Hyderabad Kingsmen: Maaz Sadaqat, Marnus Labuschagne (c), Saim Ayub, Usman Khan (wk), Kusal Perera, Glenn Maxwell, Irfan Khan, Hassan Khan, Hunain Shah, Asif Mehmood, Mohammad Ali, Hammad Azam, Syed Saad Ali, Sharjeel Khan, Riley Meredith, Akif Javed, Shayan Jahangir, Maheesh Theekshana, Rizwan Mehmood, Tayyab Arif, Ahmed Hussain