KKR Vs PBKS Live Cricket Score, IPL 2026: Rain In The Air; Knight Riders Seek Reset Against Iyer's In-Form Kings

KKR Vs PBKS Live Score, IPL 2026: Probable Playing XIs
Kolkata Knight Riders: Ajinkya Rahane (C), Finn Allen, Angkrish Raghuvanshi, Cameron Green, Rinku Singh, Ramandeep Singh, Anukul Roy, Sunil Narine, Kartik Tyagi, Varun Chakaravarthy, Blessing Muzarabani
Punjab Kings: Prabhsimran Singh, Priyansh Arya, Cooper Connolly, Shreyas Iyer (C), Nehal Wadhera, Shashank Singh, Marcus Stoinis, Marco Jansen, Vyshak Vijaykumar, Yuzvendra Chahal, Arshdeep Singh.
KKR Vs PBKS Live Score, IPL 2026: H2H Record
Matches played: 35
KKR won: 21
PBKS won: 13
No result: 1
KKR Vs PBKS Live Score, IPL 2026: Squads
Punjab Kings: Prabhsimran Singh(w), Cooper Connolly, Shreyas Iyer(c), Shashank Singh, Nehal Wadhera, Marcus Stoinis, Marco Jansen, Xavier Bartlett, Vijaykumar Vyshak, Arshdeep Singh, Yuzvendra Chahal, Priyansh Arya, Vishnu Vinod, Suryansh Shedge, Praveen Dubey, Harpreet Brar, Yash Thakur, Azmatullah Omarzai, Ben Dwarshuis, Lockie Ferguson, Mitchell Owen, Harnoor Singh, Musheer Khan, Pyla Avinash, Vishal Nishad
Kolkata Knight Riders: Ajinkya Rahane(c), Cameron Green, Angkrish Raghuvanshi(w), Rinku Singh, Ramandeep Singh, Anukul Roy, Sunil Narine, Varun Chakaravarthy, Vaibhav Arora, Kartik Tyagi, Blessing Muzarabani, Finn Allen, Manish Pandey, Tejasvi Dahiya, Saurabh Dubey, Rovman Powell, Rahul Tripathi, Tim Seifert, Navdeep Saini, Sarthak Ranjan, Rachin Ravindra, Prashant Solanki, Matheesha Pathirana, Umran Malik, Daksh Kamra
Good evening and welcome, folks! We are building up to the start of tonight's Indian Premier League encounter between Kolkata Knight Riders and Punjab Kings. Hang around for the pre-match news and live updates coming your way.