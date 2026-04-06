KKR Vs PBKS Live Cricket Score, IPL 2026: Rain In The Air; Knight Riders Seek Reset Against Iyer's In-Form Kings

KKR Vs PBKS Live Cricket Score, IPL 2026: Punjab Kings seek a hat-trick of wins, while Kolkata Knight Riders are looking to avoid a third straight defeat. Follow the live cricket scores and updates from the IPL 2026 match

Tejas Rane
KKR Vs PBKS Live Cricket Score IPL 2026 Kolkata Knight Riders vs Punjab Kings Eden Gardens
Punjab Kings beat Chennai Super Kings by five wickets in their previous Indian Premier League match. Photo: AP
KKR Vs PBKS Live Cricket Score, IPL 2026: Hello and welcome to our live coverage of the 12th match of Indian Premier League 2026, between Kolkata Knight Riders and Punjab Kings at the hallowed Eden Gardens in Kolkata on Monday (April 6). The two competing teams stand at diametrically opposite points after two league-phase rounds. While Punjab seek a hat-trick of wins, Kolkata are looking to avoid a third straight defeat. PBKS skipper Shreyas Iyer, who had led KKR to the IPL 2024 title, knows the conditions at this venue all too well. His opposite number Ajinkya Rahane, meanwhile is searching for answers with a depleted pace bowling line-up and muddled team combination strategy. Stay with us for live cricket score and updates from the IPL 2026 match.
LIVE UPDATES

KKR Vs PBKS Live Score, IPL 2026: Probable Playing XIs

Kolkata Knight Riders: Ajinkya Rahane (C), Finn Allen, Angkrish Raghuvanshi, Cameron Green, Rinku Singh, Ramandeep Singh, Anukul Roy, Sunil Narine, Kartik Tyagi, Varun Chakaravarthy, Blessing Muzarabani

Punjab Kings: Prabhsimran Singh, Priyansh Arya, Cooper Connolly, Shreyas Iyer (C), Nehal Wadhera, Shashank Singh, Marcus Stoinis, Marco Jansen, Vyshak Vijaykumar, Yuzvendra Chahal, Arshdeep Singh.

KKR Vs PBKS Live Score, IPL 2026: H2H Record

  • Matches played: 35

  • KKR won: 21

  • PBKS won: 13

  • No result: 1

KKR Vs PBKS Live Score, IPL 2026: Squads

Punjab Kings: Prabhsimran Singh(w), Cooper Connolly, Shreyas Iyer(c), Shashank Singh, Nehal Wadhera, Marcus Stoinis, Marco Jansen, Xavier Bartlett, Vijaykumar Vyshak, Arshdeep Singh, Yuzvendra Chahal, Priyansh Arya, Vishnu Vinod, Suryansh Shedge, Praveen Dubey, Harpreet Brar, Yash Thakur, Azmatullah Omarzai, Ben Dwarshuis, Lockie Ferguson, Mitchell Owen, Harnoor Singh, Musheer Khan, Pyla Avinash, Vishal Nishad

Kolkata Knight Riders: Ajinkya Rahane(c), Cameron Green, Angkrish Raghuvanshi(w), Rinku Singh, Ramandeep Singh, Anukul Roy, Sunil Narine, Varun Chakaravarthy, Vaibhav Arora, Kartik Tyagi, Blessing Muzarabani, Finn Allen, Manish Pandey, Tejasvi Dahiya, Saurabh Dubey, Rovman Powell, Rahul Tripathi, Tim Seifert, Navdeep Saini, Sarthak Ranjan, Rachin Ravindra, Prashant Solanki, Matheesha Pathirana, Umran Malik, Daksh Kamra

KKR Vs PBKS Live Score, IPL 2026: Hi All!

Good evening and welcome, folks! We are building up to the start of tonight's Indian Premier League encounter between Kolkata Knight Riders and Punjab Kings. Hang around for the pre-match news and live updates coming your way.

