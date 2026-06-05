Alexander Zverev Vs Jakub Mensik LIVE Score, French Open: Both Players Hold Serves In Opening Exchanges

Alexander Zverev Vs Jakub Mensik, French Open: Catch the scores and updates from the men's singles semi-final featuring Alexander Zverev and Jakub Mensik on Friday, June 5 at the Philippe-Chatrier Court

Tejas Rane
Tejas Rane
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Alexander Zverev Vs Jakub Mensik
Alexander Zverev in action. | Photo: AP/Jean-Francois Badias
French Open 2026 Jakub Mensik vs Alexander Zverev Semi-Final LIVE Score: Jakub Mensik will go up against Alexander Zverev as the two men battle it out in the semi-final of the French Open 2026. Mensik will come in as an underdog, while Zverev would have the pressure of being the favourite not just tonight but for winning the title after surprise exits to other top-seed players. Catch the scores and updates from the men's singles semi-final featuring Alexander Zverev and Jakub Mensik on Friday, June 5 at the Stade de Roland Garros
LIVE UPDATES

Jakub Mensik vs Alexander Zverev LIVE Score, French Open: Tennis Royalty In The House

Andre Agassi is in the house, for the men's singles semi-final. Elsewhere, Alexander Zverev is number one on the ATP leaderboard for first-serve percentage.

Jakub Mensik vs Alexander Zverev LIVE Score, French Open: 2-2!

Both players hold their serve. Zverev closes his game with an ace and it's 2-2 in the 1st set. Going by the early exchanges, Alexander Zverev is not messing around.

Jakub Mensik vs Alexander Zverev LIVE Score, French Open: Unbelievable Stuff From Sascha!

Alexander Zverev holds his serve, who sends his return deep into the corner on the Czech's backhand, and then returns with a winner.

Jakub Mensik vs Alexander Zverev LIVE Score, French Open: Mensik Holds Serve

Jakub Menisk comes into the net, and finishes off the hold with a serve and volley.

Jakub Mensik vs Alexander Zverev LIVE Score, French Open: Action To Start

26th seed Jakub Mensik will serve first in this men's singles semi-final.

Jakub Mensik vs Alexander Zverev LIVE Score, French Open: Schedule At Court Philippe-Chatrier

  • Alexander Zverev (2) v Jakub Mensik (26)

  • Matteo Arnaldi v Flavio Cobolli (10)

Jakub Mensik vs Alexander Zverev LIVE Score, French Open: Previous Meeting

These two have met just once, at Madrid Open 2026 in April where Zverev defeated the Czech 6-4, 6-7(4), 6-3

Jakub Mensik vs Alexander Zverev LIVE Score, French Open: Match Info

  • Tournament: French Open 2026 (Roland Garros)

  • Match: Jakub Mensik vs Alexander Zverev Men’s Singles Semi-Final

  • Date: Friday, June 6, 2026

  • Venue: Stade de Roland Garros, Paris, France

  • Time: 6:00 PM (IST)

  • Court: Philippe-Chatrier Court (Clay)

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