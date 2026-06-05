Alexander Zverev Vs Jakub Mensik LIVE Score, French Open: Both Players Hold Serves In Opening Exchanges

Jakub Mensik vs Alexander Zverev LIVE Score, French Open: Tennis Royalty In The House
Andre Agassi is in the house, for the men's singles semi-final. Elsewhere, Alexander Zverev is number one on the ATP leaderboard for first-serve percentage.
Jakub Mensik vs Alexander Zverev LIVE Score, French Open: 2-2!
Both players hold their serve. Zverev closes his game with an ace and it's 2-2 in the 1st set. Going by the early exchanges, Alexander Zverev is not messing around.
Jakub Mensik vs Alexander Zverev LIVE Score, French Open: Unbelievable Stuff From Sascha!
Alexander Zverev holds his serve, who sends his return deep into the corner on the Czech's backhand, and then returns with a winner.
Jakub Mensik vs Alexander Zverev LIVE Score, French Open: Mensik Holds Serve
Jakub Menisk comes into the net, and finishes off the hold with a serve and volley.
Jakub Mensik vs Alexander Zverev LIVE Score, French Open: Action To Start
26th seed Jakub Mensik will serve first in this men's singles semi-final.
Jakub Mensik vs Alexander Zverev LIVE Score, French Open: Schedule At Court Philippe-Chatrier
Alexander Zverev (2) v Jakub Mensik (26)
Matteo Arnaldi v Flavio Cobolli (10)
Jakub Mensik vs Alexander Zverev LIVE Score, French Open: Previous Meeting
These two have met just once, at Madrid Open 2026 in April where Zverev defeated the Czech 6-4, 6-7(4), 6-3
Jakub Mensik vs Alexander Zverev LIVE Score, French Open: Match Info
Tournament: French Open 2026 (Roland Garros)
Match: Jakub Mensik vs Alexander Zverev Men’s Singles Semi-Final
Date: Friday, June 6, 2026
Venue: Stade de Roland Garros, Paris, France
Time: 6:00 PM (IST)
Court: Philippe-Chatrier Court (Clay)