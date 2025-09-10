India Vs United Arab Emirates, Asia Cup 2025 Match 2: IND Elect To Bowl - Check Playing XIs

India elect to bowl against UAE in match 2 of T20 Asia Cup
Check playing XIs of the match here
The match is being played at Dubai International Cricket Stadium
India won the toss and elected to bowl first against United Arab Emirates in match second of the T20 Asia Cup 2025 at the Dubai International Cricket Stadium.
India Vs United Arab Emirates, Asia Cup 2025 Match 2: Playing XIs
India: Abhishek Sharma, Shubman Gill, Suryakumar Yadav(c), Tilak Varma, Sanju Samson(w), Shivam Dube, Hardik Pandya, Axar Patel, Kuldeep Yadav, Jasprit Bumrah, Varun Chakaravarthy
United Arab Emirates: Muhammad Waseem (c), Mohammad Zuhaib Khan, Asif Khan, Alishan Sharafu, Rahul Chopra (wk), Dhruv Parashar, Haider Ali, Muhammad Rohid Khan, Harshit Kaushik, Junaid Siddique, Simranjeet Singh Kang
India Vs United Arab Emirates, Asia Cup 2025 Match 2: Squads
India: Suryakumar Yadav (c), Shubman Gill (vc), Abhishek Sharma, Tilak Varma, Hardik Pandya, Shivam Dube, Jitesh Sharma (wk), Axar Patel, Jasprit Bumrah, Arshdeep Singh, Varun Chakravarthy, Kuldeep Yadav, Sanju Samson (wk), Harshit Rana, Rinku Singh
UAE: Muhammad Waseem (c), Alishan Sharafu, Aryansh Sharma, Asif Khan, Dhruv Parashar, Ethan D'Souza, Haider Ali, Harshit Kaushik, Junaid Siddique, Matiullah Khan, Muhammad Farooq, Muhammad Jawadullah, Muhammad Zohaib, Rahul Chopra, Rohid Khan, Simranjeet Singh, Saghir Khan