Dhaka Capitals Vs Rajshahi Warriors Live Streaming, Bangladesh Premier League 2025-26: Toss Update, Playing XIs

Dhaka Capitals play Rajshahi Warriors in Match 3 of the Bangladesh Premier League (BPL) 2025-26 at the Sylhet International Cricket Stadium on Saturday, December 27, 2025. The Warriors, having won their opening game against Sylhet Titans, will be looking for two wins out of two in today’s fixture.
Dhaka Capitals vs Rajshahi Warriors, BPL 2025-26: Toss Update
Dhaka Capitals captain Mohammad Mithun won the toss and opted to bowl first in today’s Bangladesh Premier League 2025-26 Match 3.
Dhaka Capitals vs Rajshahi Warriors, BPL 2025-26: Playing XIs
Dhaka Capitals: Saif Hassan, Sabbir Rahman, Usman Khan, Mohammad Mithun (wk) (c), Nasir Hossain, Shamim Hossain, Imad Wasim, Mohammad Saifuddin, Abdullah Al Mamun, Ziaur Rahman Sharifi, Salman Mirza.
Rajshahi Warriors: Sahibzada Farhan, Tanzid Hasan Tamim, Najmul Hossain Shanto (c), Mushfiqur Rahim (wk), Yasir Ali, Mohammad Nawaz, Tanzim Hasan Sakib, SM Meherob, Abdul Gaffar Saqlain, Binura Fernando, Sandeep Lamichhane.
Dhaka Capitals vs Rajshahi Warriors, BPL 2025-26: Full Squads
Dhaka Capitals: Alex Hales, Usman Khan, Saif Hassan, Mohammad Mithun (wk) (c), Shamim Hossain, Dasun Shanaka, Mohammad Saifuddin, Taskin Ahmed, Taijul Islam, Ziaur Rahman Sharifi, Maruf Mridha, Abdullah Al Mamun, Irfan Sukkur, Moinul Islam, Sabbir Rahman, Tofael Ahmed, Rahmanullah Gurbaz, Imad Wasim, Odean Smith, Zubaid Akbari, Nasir Hossain, Jayed Ullah, Khuzaima Tanveer.
Rajshahi Warriors: Tanzid Hasan Tamim, Jishan Alam, Najmul Hossain Shanto (c), Mushfiqur Rahim, Yasir Ali, Akbar Ali (wk), Abdul Gaffar Saqlain, Tanzim Hasan Sakib, SM Meherob, Hasan Murad, Robiul Haque, Md Rubel, Ripon Mondol, Shakhir Hossain, Wasi Siddiquee, Pathum Nissanka, Binura Fernando, Dushan Hemantha, Hussain Talat, Jahandad Khan, James Neesham, Sahibzada Farhan, Sandeep Lamichhane, Mohammad Nawaz.
Dhaka Capitals vs Rajshahi Warriors, BPL 2025-26: Live Streaming Details
The Bangladesh Premier League 2025-26 matches, including Dhaka Capitals vs Rajshahi Warriors, will be live-streamed in India on the FanCode app and website. There will be no television broadcasts of the BPL 2025-26 in the country.