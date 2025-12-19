Bangladesh Vs Pakistan Live Score, U19 Asia Cup Semi-Final: Toss Delayed Due To Rain In Dubai

Bangladesh Vs Pakistan Live Score, U19 Asia Cup: Toss Delayed
Rain in Dubai has delayed the toss at the Sevens Stadium. In the concurrent fixture involving India and Sri Lanka, too, the toss has been postponed.
Bangladesh Vs Pakistan Live Score, U19 Asia Cup: Start Time, Streaming
The match is scheduled to begin at 10:30am IST. The Bangladesh vs Pakistan, Under-19 Asia Cup 2025 semi-final will be telecast on the Sony Sports Network TV channels in India. It will be live streamed on the SonyLIV app and website in the country.
Bangladesh Vs Pakistan Live Score, U19 Asia Cup: Squads
Pakistan U19: Sameer Minhas, Usman Khan, Ali Hassan Baloch, Ahmed Hussain, Farhan Yousaf (c), Huzaifa Ahsan, Hamza Zahoor (wk), Momin Qamar, Abdul Subhan, Ali Raza, Mohammad Sayyam, Mohammed Huzaifa, Daniyal Ali Khan, Mohammad Shayan, Niqab Shafiq
Bangladesh U19: Zawad Abrar, MD Rifat Beg, Md Azizul Hakim Tamim (c), Kalam Siddiki Aleen, Md Rizan Hossan, Shahria Al-Amin, Md Farid Hasan Faysal (wk), Shahriar Ahmed, Md Samiun Basir Ratul, Saad Islam Razin, Iqbal Hossain Emon, Sheikh Parvez Jibon, Shadhin Islam, Md Sobuj, Md Abdullah