Afghanistan Vs UAE Live Score, T20I Tri-series, Match 6: Hosts Eye Redemption As Rashid Khan Leads Spin Test In Sharjah

Afghanistan Vs UAE Live Score, T20I Tri-series, Match 6: UAE look to fix recurring flaws as Afghanistan test their bench strength. Follow us for every live update from Sharjah.

The Tri-Series in the UAE heads into its final league clash as Afghanistan take on the hosts at the Sharjah Cricket Stadium. X/Afghanistan Cricket Board
Afghanistan Vs UAE Live Score, T20I Tri-series, Match 6: The Tri-Series in the UAE heads into its final league clash as Afghanistan take on the hosts at the Sharjah Cricket Stadium. Afghanistan already hold the upper hand after beating UAE earlier in the tournament. For the Emirates, this is about pride and fine-tuning before the Asia Cup, having lost to Pakistan just yesterday. Their batting has often stumbled after strong starts from skipper Muhammad Waseem. Bowling has been solid up front but has faltered at the death with predictable lengths. Afghanistan’s spinners, led by Rashid Khan, have thrived on Sharjah’s slow surface. With chasing proving tricky all series, all eyes are on whether UAE can flip the script today.
Afghanistan Vs UAE Live Score, T20I Tri-series, Match 6: Squads

Afghanistan Squad: Rahmanullah Gurbaz(w), Sediqullah Atal, Ibrahim Zadran, Azmatullah Omarzai, Karim Janat, Mohammad Nabi, Rashid Khan(c), Darwish Rasooli, AM Ghazanfar, Noor Ahmad, Fazalhaq Farooqi, Abdullah Ahmadzai, Mohammad Ishaq, Mujeeb Ur Rahman, Sharafuddin Ashraf, Fareed Ahmad Malik, Gulbadin Naib

United Arab Emirates Squad: Alishan Sharafu, Muhammad Waseem(c), Ethan DSouza, Rahul Chopra(w), Asif Khan, Harshit Kaushik, Dhruv Parashar, Haider Ali, Muhammad Jawadullah, Muhammad Rohid Khan, Junaid Siddique, Muhammad Farooq, Aryansh Sharma, Saghir Khan, Muhammad Zohaib

Afghanistan Vs UAE Live Score, T20I Tri-series, Match 6: Hello!

Hello and welcome to the live coverage of the sixth match of the UAE Tri-series between Afghanistan and UAE at Sharjah Cricket Stadium, UAE.

