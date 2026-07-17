Outlook-ICARE Rankings 2026: Top 30 Private Medical Institutes

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Outlook Bureau
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St. Jhons Medical Collage, Bangalore
St. Jhons Medical Collage, Bangalore
RANK 2026TOP 30 PRIVATE
INSTITUTES		ACADEMIC & RESEARCH EXCELLENCE 400INDUSTRY INTERFACE & PLACEMENT 200INFRASTRUCTURE & FACILITIES 150GOVERNANCE & EXTENSION 150DIVERSITY & OUTREACH 100TOTAL SCORE 1000
1KASTURBA MEDICAL COLLEGE MANIPAL382.87189.8131.99117.4585.44907.55
2SRI RAMACHANDRA MEDICAL COLLEGE AND RESEARCH INSTITUTE CHENNAI393.12174.41140.75108.2484.8901.32
3PSG INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES & RESEARCH COIMBATORE376.66181.05125.7122.0993.41898.94
4JSS MEDICAL COLLEGE MYSURU380.37161.02123.82136.7792894.38
5SIKKIM MANIPAL INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES (SMIMS) MAJITAR SIKKIM376.52170.89135120.0888.37890.86
6SRM MEDICAL COLLEGE HOSPITAL AND RESEARCH CENTRE(SRMMCHRC) - SRM IST KTR CHENNAI367.36177.22136.8115.7185.85882.94
7SANTHOSH MEDICAL COLLEGE SANTOSH UNIVERSITY GHAZIABAD376.6182.72116.95106.399.14881.7
8ERA’S LUCKNOW MEDICAL COLLEGE & HOSPITAL LUCKNOW349.2185.3116.03149.2781.41881.21
9BLDE (DEEMED TO BE UNIVERSITY) SHRI BM PATIL MEDICAL COLLEGE HOSPITAL & RESEARCH CENTRE VIJAYAPURA388.26175.12109.98119.7186.1879.17
10ADICHUNCHANAGIRI INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES
B.G. NAGARA KARNATAKA		372.99165.15137.88113.0989.15878.26
11SRMS INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES (IMS) BAREILLY352.94190.7130.3109.5590.48874
12YENEPOYA MEDICAL COLLEGE MANGALORE378.11185.64105.21133.0471.74873.74
13FACULTY OF MEDICAL SCIENCES RAMAIAH UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES BENGALURU363.82173.22141.3106.5885.51870.43
14SRI SIDDHARTHA MEDICAL COLLEGE TUMKUR354.06177.92117.98140.6262.95853.5
15MAHATMA GANDHI INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES PONDICHERY351.17187.7595.06133.5180.6848.11
16K.S. HEGDE MEDICAL ACADEMY MANGALURU380.88148.97126.44119.5770.98846.84
17SUBHARTI MEDICAL COLLEGE MEERUT366148.67127.99118.384.2845.15
18MM INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCE & RESEARCH MMU MULLANA AMBALA372.14181.36110.34115.1165.62844.57
19KALINGA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES (KIMS) BHUBANESWAR347.65190.26126.0497.7380.02841.7
20A.J INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCE MANGALORE362.54149.91116.68129.7470.2829.1
21TRICHY SRM MEDICAL & RESEARCH CENTER TRICHY350.63152.24128.98119.3571.9823.1
22HERITAGE INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES VARANASI352.78157.89120.84108.2372.25811.99
23LN MEDICAL COLLEGE AND RESEARCH CENTRE BHOPAL359.98161.51104.6199.685.66811.38
24DAYANAND MEDICAL COLLEGE & HOSPITAL LUDHIANA PUNJAB345.8146.75109120.0573.45795.05
25DY PATIL MEDICAL COLLEGE KOLHAPUR348.27146.36105.07109.1168.44777.25
26SRI GURU RAM DAS INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES & RESEARCH AMRITSAR342.8132.8897.3498.7770.95742.74
27UNIVERSITY SCHOOL OF MEDICAL & ALLIED SCIENCES (USMAS) RAYAT BHARA UNIVERSITY MOHALI338.89135.3499.61104.7859.17737.79
28CHALMEDA ANANDA RAO INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES KARIMNAGAR334.92127.5101.7710168.02733.21
29INTEGRAL INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES AND RESEARCH LUCKNOW332.56126.47102.5999.8165.88727.31
30DR. VITHALRAO VIKHE PATIL FOUNDATION’S MEDICAL COLLEGE AND HOSPITAL AHILYANAGAR331.05125.94103.2696.8863.77720.9

(This story appeared in Outlook magazine’s August 3 issue, 'The AI Divide', which focuses on how India's AI education ambitions are colliding with the reality of inadequate digital infrastructure, undertrained teachers and AI tools that are not built around Indian students' cultural context)

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