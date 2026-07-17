Outlook-ICARE Rankings 2026: Top 13 Government Medical Institutes

Parveen Uprety
Parveen Uprety
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Outlook-ICARE Rankings 2026: Top 13 Government Medical Institutes
AIIMS Delhi | Photo: Suresh K Pandey
RANK 2026TOP 13 GOVERNMENT INSTITUTESACADEMIC & RESEARCH EXCELLENCE 300INDUSTRY INTERFACE & PLACEMENT 200INFRASTRUCTURE & FACILITIES 200GOVERNANCE & ADMISSIONS 150DIVERSITY & OUTREACH 150TOTAL SCORE 1000
1ALL INDIA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES NEW
DELHI		274.71198.66174.09113.54137.51898.5
2INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES BANARAS HINDU
UNIVERSITY VARANASI		257.0192.7194.7197.31138.72780.46
3JAWAHARLAL INSTITUTE OF POSTGRADUATE MEDICAL
EDUCATION & RESEARCH PUDUCHERRY		267.93118.56156.4692.7486.45722.14
4KING GEORGE’S MEDICAL UNIVERSITY LUCKNOW235.6186.6141.68107.37121.78693.04
5MADRAS MEDICAL COLLEGE AND GOVERNMENT
GENERAL HOSPITAL		203.3382.86173.97108.76104.41673.33
6JAWAHARLAL NEHRU MEDICAL COLLEGE ALIGARH
MUSLIM UNIVERSITY ALIGARH		231.4495.73173.29108.0563.61672.12
7VARDHMAN MAHAVIR MEDICAL COLLEGE NEW DELHI218.57111.78184.2989.7658662.4
8MAULANA AZAD MEDICAL COLLEGE DELHI269.5776.69155.7992.8450.91645.8
9UNIVERSITY COLLEGE OF MEDICAL SCIENCES NEW
DELHI		223.8240.86190.1185.67102.23642.69
10GOVERNMENT MEDICAL COLLEGE & HOSPITAL
CHANDIGARH		206.0743.68170.09107.1669.68596.67
11ARMED FORCES MEDICAL COLLEGE PUNE215.938.03170.71107.5425.78557.97
12BELAGAVI INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES BELAGAVI226.6428.82182.2871.6630.83540.24
13DR RAJENDRA PRASAD GOVERNMENT MEDICAL
COLLEGE KANGRA		232.5123.97183.3775.4323.16538.45

(This story appeared in Outlook magazine’s August 3 issue, 'The AI Divide', which focuses on how India's AI education ambitions are colliding with the reality of inadequate digital infrastructure, undertrained teachers and AI tools that are not built around Indian students' cultural context)

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