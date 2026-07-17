Outlook-ICARE Rankings 2026: Top 13 Government Medical Institutes

|RANK 2026
|TOP 13 GOVERNMENT INSTITUTES
|ACADEMIC & RESEARCH EXCELLENCE 300
|INDUSTRY INTERFACE & PLACEMENT 200
|INFRASTRUCTURE & FACILITIES 200
|GOVERNANCE & ADMISSIONS 150
|DIVERSITY & OUTREACH 150
|TOTAL SCORE 1000
|1
|ALL INDIA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES NEW
DELHI
|274.71
|198.66
|174.09
|113.54
|137.51
|898.5
|2
|INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES BANARAS HINDU
UNIVERSITY VARANASI
|257.01
|92.7
|194.71
|97.31
|138.72
|780.46
|3
|JAWAHARLAL INSTITUTE OF POSTGRADUATE MEDICAL
EDUCATION & RESEARCH PUDUCHERRY
|267.93
|118.56
|156.46
|92.74
|86.45
|722.14
|4
|KING GEORGE’S MEDICAL UNIVERSITY LUCKNOW
|235.61
|86.6
|141.68
|107.37
|121.78
|693.04
|5
|MADRAS MEDICAL COLLEGE AND GOVERNMENT
GENERAL HOSPITAL
|203.33
|82.86
|173.97
|108.76
|104.41
|673.33
|6
|JAWAHARLAL NEHRU MEDICAL COLLEGE ALIGARH
MUSLIM UNIVERSITY ALIGARH
|231.44
|95.73
|173.29
|108.05
|63.61
|672.12
|7
|VARDHMAN MAHAVIR MEDICAL COLLEGE NEW DELHI
|218.57
|111.78
|184.29
|89.76
|58
|662.4
|8
|MAULANA AZAD MEDICAL COLLEGE DELHI
|269.57
|76.69
|155.79
|92.84
|50.91
|645.8
|9
|UNIVERSITY COLLEGE OF MEDICAL SCIENCES NEW
DELHI
|223.82
|40.86
|190.11
|85.67
|102.23
|642.69
|10
|GOVERNMENT MEDICAL COLLEGE & HOSPITAL
CHANDIGARH
|206.07
|43.68
|170.09
|107.16
|69.68
|596.67
|11
|ARMED FORCES MEDICAL COLLEGE PUNE
|215.9
|38.03
|170.71
|107.54
|25.78
|557.97
|12
|BELAGAVI INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES BELAGAVI
|226.64
|28.82
|182.28
|71.66
|30.83
|540.24
|13
|DR RAJENDRA PRASAD GOVERNMENT MEDICAL
COLLEGE KANGRA
|232.51
|23.97
|183.37
|75.43
|23.16
|538.45
(This story appeared in Outlook magazine’s August 3 issue, 'The AI Divide', which focuses on how India's AI education ambitions are colliding with the reality of inadequate digital infrastructure, undertrained teachers and AI tools that are not built around Indian students' cultural context)