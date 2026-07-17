Outlook-ICARE Rankings 2026: Top 200 Private Engineering Institutes

|RANK 2026
|TOP 200 PRIVATE
INSTITUTES
|ACADEMIC & RESEARCH EXCELLENCE 250
|INDUSTRY INTERFACE & PLACEMENT 250
|INFRASTRUCTURE & FACILITIES 200
|GOVERNANCE & ADMISSIONS 150
|DIVERSITY & OUTREACH 150
|TOTAL SCORE 1000
|1
|BIRLA INSTITUTE OF TECHNOLOGY & SCIENCE (BITS)
PILANI PILANI
|226.95
|229.83
|172.15
|143.36
|138.85
|911.14
|2
|SRM INSTITUTE OF SCIENCE & TECHNOLOGY (IST)
-FACULTY OF ENG & TECH KTR CHENNAI
|228.55
|228.17
|173.59
|141.41
|137.78
|909.51
|3
|BIRLA INSTITUTE OF TECHNOLOGY (BIT) MESRA
RANCHI
|226.93
|226.27
|174.09
|139.94
|135.08
|902.32
|4
|MANIPAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY (MIT) MANIPAL
|224.56
|227.66
|171.41
|141.01
|135.57
|900.21
|5
|SATHYABAMA INSTITUTE OF SCIENCE & TECHNOLOGY
CHENNAI
|216.75
|233.1
|169.15
|140.57
|137.09
|896.66
|6
|R. V. COLLEGE OF ENGINEERING BANGALORE
|222.87
|229.44
|169.23
|138.53
|135.94
|896.02
|7
|SIKKIM MANIPAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY (SMIT)
MAJITAR SIKKIM
|221.05
|230.02
|169.27
|137.87
|137.2
|895.41
|8
|AMITY SCHOOL OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY
NOIDA
|217.19
|232.78
|167.81
|139.54
|137.88
|895.2
|9
|SYMBIOSIS INSTITUTE OF TECHNOLOGY PUNE
|214.62
|233.24
|168.75
|138.53
|137.81
|892.96
|10
|FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY ICFAITECH
HYDERABAD
|216.33
|231.6
|167.2
|139.33
|137.54
|892
|11
|THE NATIONAL INSTITUTE OF ENGINEERING MYSORE
|216.29
|231.92
|167.85
|138.93
|135.64
|890.63
|12
|D.Y. PATIL COLLEGE OF ENGINEERING AKURDI PUNE
|215.94
|232.09
|167.48
|139.42
|135.35
|890.29
|13
|UNIVERSITY INSTITUTE OF ENGINEERING CHANDIGARH
UNIVERSITY MOHALI
|215.53
|233.58
|168.73
|140.12
|130.9
|888.87
|14
|SRI SAIRAM ENGINEERING COLLEGE CHENNAI
|215.28
|232.8
|168.84
|139.04
|132.54
|888.5
|15
|KONERU LAKSHMAIAH COLLEGE OF ENGINEERING
VADDESWARAM GUNTUR DISTRICT ANDHRA PRADESH
|214.54
|232.05
|168.66
|141.51
|131.7
|888.46
|16
|BHARATI VIDYAPEETH (DEEMED TO BE UNIVERSITY)
COLLEGE OF ENGINEERING
|212.94
|231.89
|168.1
|140.44
|133.66
|887.04
|17
|SHRI DHARMASTHALA MANJUNATHESHWARA COLLEGE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY DHARWAD
KARNATAKA
|218.25
|229.99
|166.52
|137.93
|134.25
|886.95
|18
|SRM UNIVERSITY AP- SEAS AMARAVATI AP
|214.88
|233.21
|169.84
|139.21
|129.53
|886.68
|19
|JAYPEE INSTITUTE OF INFORMATION TECHNOLOGY
NOIDA
|216.49
|230.33
|168.54
|137.4
|133.24
|886
|20
|GLA UNIVERSITY MATHURA
|213.32
|231.24
|169.42
|138.6
|130.19
|882.78
|21
|VNR VIGNANA JYOTHI INSTITUTE OF ENGINEERING &
TECHNOLOGY HYDERABAD
|214.93
|228.9
|167.07
|139.6
|132.17
|882.67
|22
|JSS SCIENCE AND TECHNOLOGY UNIVERSITY MYSORE
|217.55
|228.2
|167.78
|136.19
|131.5
|881.22
|23
|SIR M VISVESVARAYA INSTITUTE OF TECHNOLOGY
BANGALORE
|217.8
|225.42
|167.48
|133.61
|131.77
|876.09
|24
|FACULTY OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY M S RAMAIAH UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES
BENGALURU
|218.21
|225.25
|167.57
|132.82
|128.81
|872.67
|25
|THE LNM INSTITUTE OF INFORMATION TECHNOLOGY
JAIPUR
|216.64
|226.84
|166.35
|131.95
|129.12
|870.91
|26
|RUNGTA COLLEGE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY
BHILAI
|218.41
|223.54
|168.3
|132.04
|127.89
|870.18
|27
|SRI SIDDHARTHA INSTITUTE OF TECHNOLOGY TUMKUR
|217.59
|223.19
|166.76
|134.69
|126.2
|868.42
|28
|FACULTY OF ENGINEERING & TECHNOLOGY MANAV RACHNA INTERNATIONAL INSTITUTE OF RESEARCH &
STUDIES FARIDABAD
|216.32
|225.73
|167.38
|133.67
|124.57
|867.67
|29
|MKSSS'S CUMMINS COLLEGE OF ENGINEERING FOR
WOMEN PUNE
|216.22
|226.01
|165.77
|131.96
|125.67
|865.63
|30
|ARMY INSTITUTE OF TECHNOLOGY PUNE
|218.99
|222.76
|165.36
|130.37
|126.4
|863.89
|31
|BNM INSTITUTE OF TECHNOLOGY BANGALORE
|217.63
|225.01
|163.62
|130.05
|127
|863.31
|32
|SVKM’S NMIMS MUKESH PATEL SCHOOL OF
TECHNOLOGY MANAGEMENT & ENGINEERING MUMBAI
|216.17
|225.1
|163.94
|131.7
|124.52
|861.43
|33
|INSTITUTE OF ENGINEERING & MANAGEMENT (SCHOOL OF UNIVERSITY OF ENGINEERING AND MANAGEMENT
KOLKATA)
|219.15
|219.97
|164.95
|129.72
|124.88
|858.68
|34
|EAST POINT COLLEGE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY
BENGALURU
|219.14
|219.75
|166.63
|127.05
|122.55
|855.12
|35
|LAKSHMI NARAIN COLLEGE OF TECHNOLOGY BHOPAL
|217.05
|221.22
|165.08
|125.16
|123.48
|851.99
|36
|SONA COLLEGE OF TECHNOLOGY SALEM
|215.87
|220.73
|165.21
|125.62
|123.38
|850.8
|37
|PIMPRI CHINCHWAD COLLEGE OF ENGINEERING PUNE
|213.39
|218.39
|164.67
|125.28
|120.91
|842.63
|38
|ORIENTAL INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
(OIST) BHOPAL
|211.61
|216.05
|164.54
|125.76
|122.9
|840.85
|39
|VISHWAKARMA INSTITUTE OF TECHNOLOGY PUNE
|211.67
|215.82
|166.29
|122.89
|122.53
|839.2
|40
|NOIDA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY
(NIET) GREATER NOIDA
|208.83
|213.38
|163.61
|124.18
|124.39
|834.39
|41
|DIT UNIVERSITY DEHRADUN
|208.49
|213.99
|161.26
|121.61
|121.95
|827.3
|42
|UNIVERSITY OF ENGINEERING & MANAGEMENT (UEM)
JAIPUR
|205.89
|214.66
|160.12
|121.43
|120.97
|823.08
|43
|THE OXFORD COLLEGE OF ENGINEERING BANGALORE
|206.31
|213.3
|158.72
|119.11
|120.74
|818.18
|44
|SCHOOL OF ENGINEERING & TECHNOLOGY KIET
UNIVERSITY GHAZIABAD
|208.16
|211.43
|156.22
|116.39
|120.95
|813.16
|45
|R.M.K ENGINEERING COLLEGE RSM NAGAR
KAVARAIPETTAI TAMIL NADU
|208.06
|211.64
|155.02
|117.65
|118.08
|810.45
|46
|AJAY KUMAR GARG ENGINEERING COLLEGE GHAZIABAD
|205.12
|209.09
|156.82
|117.8
|119.82
|808.64
|47
|CHANDIGARH ENGINEERING COLLEGE-CGC LANDRAN
MOHALI
|203.38
|208.98
|157.27
|118.42
|119.29
|807.34
|48
|SRI RAMACHANDRA FACULTY OF ENGINEERING AND
TECHNOLOGY CHENNAI
|206.31
|213.19
|153.38
|114.52
|119.26
|806.67
|49
|SCHOOL OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY CENTURION UNIVERSITY OF TECHNOLOGY AND
MANAGEMENT ODISHA
|206.32
|211.55
|153.96
|116.42
|117.1
|805.35
|50
|PARUL INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY
VADODARA
|201.18
|207.21
|159.1
|120.4
|117.12
|805.01
|51
|AMITY SCHOOL OF ENGINEERING & TECHNOLOGY
GURUGRAM
|206.69
|211
|153.16
|116.71
|116.97
|804.51
|52
|SRI AUROBINDO INSTITUTE OF TECHNOLOGY INDORE
|200.25
|203.35
|160.95
|119.49
|117.81
|801.84
|53
|ALVA’S INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY
MIJAR MOODUBIDIRE DAKSHINA KANNADA KARNATAKA
|200.34
|204.81
|160.66
|117.96
|116.72
|800.48
|54
|SWAMI KESHVANAND INSTITUTE OF TECHNOLOGY
MANAGEMENT & GRAMOTHAN JAIPUR
|200.55
|204.21
|159.86
|118.89
|116.25
|799.77
|55
|RAJEEV GANDHI MEMORIAL COLLEGE OF ENGINEERING
& TECHNOLOGY (AUTONOMOUS) NANDYAL
|198.14
|202.93
|161.06
|119.79
|117.29
|799.2
|56
|ANURAG UNIVERSITY HYDERABAD
|196.11
|200.24
|162.76
|121.02
|118.49
|798.61
|57
|AISSMS INSTITUTE OF INFORMATION TECHNOLOGY
PUNE
|195.88
|200.56
|161.8
|121.74
|116.71
|796.69
|58
|ICFAI TECH SCHOOL DEHRADUN
|194.15
|201.49
|160.02
|122.12
|116.87
|794.65
|59
|AMITY SCHOOL OF ENGINEERING & TECHNOLOGY
MUMBAI
|193.78
|201.57
|160.69
|119.57
|115.98
|791.58
|60
|FINOLEX ACADEMY OF MANAGEMENT & TECHNOLOGY
RATNAGIRI MAHARASTRA
|192.31
|202.99
|158.14
|120.16
|116.91
|790.5
|61
|VIGNAN’S FOUNDATION FOR SCIENCE TECHNOLOGY &
RESEARCH GUNTUR ANDHRA PRADESH
|191.35
|201.33
|157.57
|119.26
|116.92
|786.43
|62
|SHOBHIT INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY
MEERUT
|189.59
|202.01
|158.59
|118.74
|116.3
|785.23
|63
|RAJARSHI SHAHU COLLEGE OF ENGINEERING PUNE
|188.38
|199.65
|155.67
|117.44
|113.49
|774.63
|64
|BGS INSTITUTE TECHNOLOGY BANGALORE
|187.46
|199.44
|152.81
|117.78
|114.61
|772.11
|65
|TULA'S INSTITUTE - ENGINEERING & MANAGEMENT
COLLEGE DEHRADUN
|187.58
|196.83
|150.13
|115.5
|112.52
|762.57
|66
|CMR INSTITUTE OF TECHNOLOGY BANGALORE
|184.71
|196.88
|149.1
|112.84
|112.85
|756.38
|67
|HERITAGE INSTITUTE OF TECHNOLOGYKOLKATA
|184.08
|197.19
|146.89
|114.79
|110.01
|752.97
|68
|MANAV RACHNA UNIVERSITY FARIDABAD
|181.51
|196.55
|147.98
|114.52
|107.25
|747.82
|69
|AMITY SCHOOL OF ENGINEERING & TECHNOLOGY
JAIPUR
|180.86
|196.44
|146.68
|114.1
|108.06
|746.13
|70
|BALLARI INSTITUTE OF TECHNOLOGY & MANAGEMENT
BALLARI KARNATAKA
|179.24
|194.72
|146.07
|113.37
|109.04
|742.44
|71
|GOKARAJU RANGARAJU INSTITUTE OF ENGINEERING
AND TECHNOLOGY HYDERABAD
|179.17
|195.36
|146.43
|112.57
|107.74
|741.26
|72
|AMITY SCHOOL OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY
PATNA
|179.96
|194.55
|147.86
|110.88
|107.26
|740.51
|73
|DR. AMBEDKAR INSTITUTE OF TECHNOLOGY
BANGALORE
|179.18
|192.73
|148.36
|108.89
|107.59
|736.75
|74
|VIDYAVARDHAKA COLLEGE OF ENGINEERING MYSORE
|177.88
|194.28
|145.44
|107.44
|106.59
|731.62
|75
|JIS COLLEGE OF ENGINEERING (JISCE) KALYANI WB
|174.95
|197.39
|144.75
|105.04
|106.48
|728.61
|76
|RAJ KUMAR GOEL INSTITUTE OF TECHNOLOGY (RKGIT)
GHAZIABAD
|172.79
|196.46
|144.51
|104.58
|107.67
|726
|77
|INTERNATIONAL INSTITUTE OF INFORMATION
TECHNOLOGY PUNE
|175.75
|195.56
|144.78
|103.8
|105.71
|725.61
|78
|NARULA INSTITUTE OF TECHNOLOGY (NIT) KOLKATA
|176.24
|193.99
|144.1
|104.98
|104.34
|723.65
|79
|AMITY SCHOOL OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY
LUCKNOW
|172.15
|193.31
|143.25
|104.84
|109.6
|723.15
|80
|SRMS COLLEGE OF ENGINEERING
AND TECHNOLOGY (CET) BAREILLY
|170.74
|194.46
|143.62
|104.04
|109.31
|722.18
|81
|SCHOOL OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY CENTURION UNIVERSITY OF TECHNOLOGY AND MANAGEMENT ANDHRA PRADESH
|170.71
|191.13
|141.86
|103.97
|110.49
|718.16
|82
|VIDYA JYOTHI INSTITUTE OF TECHNOLOGY HYDERABAD
|172.15
|191.09
|142.86
|103.44
|107.79
|717.34
|83
|AMITY SCHOOL OF ENGINEERING & TECHNOLOGY
GWALIOR
|170.61
|189.81
|142.86
|101.53
|109.77
|714.59
|84
|PRAGATI ENGINEERING COLLEGE PEDDAPURAM AP
|171.62
|188
|144.39
|102.83
|104.2
|711.04
|85
|YENEPOYA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY MANGALORE
|170.64
|188.87
|142.6
|100.91
|106.7
|709.71
|86
|MAHARASHTRA INSTITUTE OF TECHNOLOGY
CHHATRAPATI SAMBHAJINAGAR
|170.08
|189.58
|142.09
|103.72
|103.4
|708.87
|87
|UNITED COLLEGE OF ENGINEERING & RESEARCH
PRAYAGRAJ
|170.76
|189.09
|141.35
|101.58
|100.6
|703.38
|88
|GURU NANAK INSTITUTE OF TECHNOLOGY (GNIT)
KOLKATA
|168.48
|189.01
|142.04
|102.44
|98.24
|700.2
|89
|AKS UNIVERSITY SATNA MADHYA PRADESH
|169.53
|190.13
|140.87
|99.95
|98.43
|698.91
|90
|AISSMS COLLEGE OF ENGINEERING PUNE
|168.01
|187.18
|140.35
|102.04
|100.28
|697.86
|91
|GANDHI INSTITUTE FOR EDUCATION AND TECHNOLOGY
(GIET) BHUBANESWAR
|170.4
|189.75
|138.01
|101.77
|97.29
|697.22
|92
|GNA UNIVERSITY HARGOVINDGARH PUNJAB
|167.88
|186.1
|142.02
|101.8
|98.84
|696.63
|93
|MAHARISHI MARKANDESHWAR ENGINEERING COLLEGE
(MMU) MULLANA AMBALA
|169.34
|191.35
|137.95
|101.9
|95.67
|696.2
|94
|DR. SUDHIR CHANDRA SUR INSTITUTE OF TECHNOLOGY & SPORTS COMPLEX (SURTECH)
KOLKATA
|168.72
|191.23
|139.56
|101.08
|94.95
|695.54
|95
|DY PATIL INTERNATIONAL UNIVERSITY AKURDI PUNE
|168.44
|191.9
|138.65
|101.56
|93.49
|694.04
|96
|ASSANSOL ENGINEERING COLLEGE (AEC) ASANSOL
|169.66
|189.5
|136.52
|100.84
|94.54
|691.06
|97
|GREATER NOIDA INSTITUTE OF TECHNOLOGY (GNIOT
GROUP OF INSTITUTIONS) GREATER NOIDA
|171.99
|188.11
|135.05
|102.01
|93.18
|690.34
|98
|ARKA JAIN UNIVERSITY JAMSHEDPUR
|170.49
|186.81
|135.32
|101.07
|95.31
|688.98
|99
|AMITY SCHOOL OF ENGINEERING & TECHNOLOGY
RAIPUR
|170.83
|185.59
|136.09
|102.4
|93.61
|688.52
|100
|FR. CONCEICAO RODRIGUES COLLEGE OF
ENGINEERING MUMBAI
|168.97
|189.07
|135.45
|99.58
|95.44
|688.5
|101
|JAYPEE UNIVERSITY OF INFORMATION TECHNOLOGY
SOLAN
|166.96
|184.7
|135.55
|100.29
|94.34
|681.83
|102
|JB INSTITUTE OF TECHNOLOGY DEHRADUN
|169.81
|183.42
|134
|99.8
|94.75
|681.77
|103
|SRI SAIRAM COLLEGE OF ENGINEERING BANGALORE
|166.68
|178.6
|138.9
|100.13
|95.61
|679.92
|104
|MALNAD COLLEGE OF ENGINEERING HASSAN
|166.76
|181.13
|138.31
|98.16
|93.94
|678.29
|105
|SHRI RAM INSTITUTE OF TECHNOLOGY JABALPUR
|168.92
|182.27
|136.24
|98.01
|91.67
|677.11
|106
|GREATER KOLKATA COLLEGE OF ENGINEERING (GKCEM)
KOLKATA
|168.17
|179.28
|138.15
|97.66
|93.32
|676.58
|107
|MODEL INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY
JAMMU
|167.54
|177.41
|139.29
|98.1
|93
|675.35
|108
|CGC UNIVERSITY MOHALI - SCHOOL OF ENGINEERING &
TECHNOLOGY
|168.49
|175.86
|137.15
|97.43
|90.64
|669.56
|109
|A.J INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY
MANGALORE
|166.83
|175.75
|137.32
|95.96
|91.66
|667.51
|110
|CT INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND RESEARCH
JALANDHAR
|164.12
|174.55
|135.42
|93.74
|91.94
|659.77
|111
|VIVEKANANDA GLOBAL UNIVERSITY JAIPUR
|164.34
|171.63
|134.53
|90.95
|91.34
|652.79
|112
|PSG INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND APPLIED
RESEARCH COIMBATORE
|165.9
|169.24
|131.85
|92.33
|92.51
|651.83
|113
|SILIGURI INSTITUTE OF TECHNOLOGY (SIT) SILIGURI
WEST BENGAL
|163.78
|170.29
|130.51
|91.84
|90.47
|646.88
|114
|JEPPIAAR INSTITUTE OF TECHNOLOGY CHENNAI
|162.12
|168.37
|129.22
|90.35
|88.55
|638.62
|115
|SHOBHIT UNIVERSITY GANGOH UP
|159.51
|165.46
|129.32
|90.05
|88.12
|632.45
|116
|NEHRU INSTITUTE OF ENGINEERING AND
TECHNOLOGY COIMBATORE
|157.14
|165.53
|129.75
|87.79
|89.97
|630.18
|117
|VELAGAPUDI RAMAKRISHNA SIDDHARTHA ENGINEERING
COLLEGE (AUTONOMOUS) VIJAYAWADA
|155.89
|164.51
|130.55
|88.95
|89.12
|629
|118
|FACULTY OF SCIENCE & TECHNOLOGY (FST) ICFAI
UNIVERSITY TRIPURA
|154.41
|163.2
|130.61
|89.09
|90.5
|627.81
|119
|SUBHARTI INSTITUTE OF TECHNOLOGY & ENGINEERING
MEERUT
|153.93
|163.14
|129.74
|88.59
|87.6
|623
|120
|DWARKADAS JIVANLAL SANGHVI COLLEGE OF
ENGINEERING
|152.66
|163.74
|127.54
|89.49
|88.28
|621.71
|121
|LINGAYA’S VIDYAPEETH FARIDABAD
|154
|160.99
|125.71
|90.41
|87.39
|618.49
|122
|RAJSHREE INSTITUTE OF MANAGEMENT & TECHNOLOGY
BAREILLY
|154.66
|158.35
|125.47
|89.01
|86.96
|614.44
|123
|UNIVERSITY SCHOOL OF ENGINEERING & TECHNOLOGY
(USET) RAYAT-BAHRA UNIVERSITY MOHALI
|154.11
|158.47
|127.35
|88.46
|86.01
|614.4
|124
|NEHRU INSTITUTE OF TECHNOLOGY COIMBATORE
|152.46
|160.1
|126.82
|86.31
|85.5
|611.18
|125
|ABACUS INSTITUTE OF ENGINEERING AND MANGEMENT
HOOGHLY WEST BENGAL
|153.47
|158.46
|125.34
|88.09
|85.67
|611.03
|126
|FACULTY OF SCIENCE & TECHNOLOGY (FST) ICFAI
UNIVERSITY RANCHI
|149.88
|161.78
|123.89
|83.37
|84.18
|603.1
|127
|SAGAR INSTITUTE OF RESEARCH & TECHNOLOGY
BHOPAL
|150.97
|161.65
|121.8
|81.54
|83.08
|599.02
|128
|GOPAL NARAYAN SINGH UNIVERSITY SASARAM BIHAR
|152.09
|159.44
|119.58
|81.43
|82.06
|594.6
|129
|MALLA REDDY COLLEGE OF ENGINEERING
SECUNDERABAD
|146.89
|160.87
|121
|80.57
|83.95
|593.27
|130
|NETAJI SUBHASH ENGINEERING COLLEGE (NSEC)
KOLKATA WEST BENGAL
|144.93
|161.24
|122.04
|80.16
|81.7
|590.06
|131
|RAJENDRA MANE COLLEGE OF ENGINEERING &
TECHNOLOGY RATNAGIRI
|149.12
|158.94
|119.62
|79.3
|82.71
|589.7
|132
|SEACOM SKILLS UNIVERSITY KOLKATA
|146.36
|160.15
|121.77
|80.01
|79.19
|587.48
|133
|AMITY INSTITUTE OF BIOTECHNOLOGY RAIPUR
|143.75
|159.14
|123.98
|78.11
|78.52
|583.5
|134
|NATIONAL INSTITUTE OF SCIENCE & TECHNOLOGY
BERHAMPUR
|143.6
|160.97
|122.03
|77.99
|77.42
|582.01
|135
|NETAJI SUBHAS UNIVERSITY OF TECHNOLOGY DWARKA
|142.74
|156.83
|121.88
|78.93
|79.66
|580.03
|136
|RCC INSTITUTE OF INFORMATION TECHNOLOGY
KOLKATA
|142.13
|157.85
|120.54
|80.11
|77
|577.63
|137
|AMITY UNIVERSITY LUCKNOW CAMPUS LUCKNOW
|143.05
|159.5
|118.27
|77.46
|77.77
|576.05
|138
|SCHOOL OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY JAIPUR
NATIONAL UNIVERSITY JAIPUR
|141.33
|156.56
|120.1
|76.45
|76.74
|571.19
|139
|SRI MANAKULA VINAYAGAR ENGINEERING COLLEGE
PUDUCHERRY
|139.44
|155.39
|117.96
|74.28
|77.98
|565.05
|140
|CHHATRAPATI SHIVAJI MAHARAJ INSTITUTE OF
TECHNOLOGY MUMBAI
|136.81
|153.3
|118.68
|74.82
|77.83
|561.43
|141
|AMITY SCHOOL OF ENGINEERING & TECHNOLOGY
RANCHI
|135.7
|154.23
|117.16
|74.13
|78.83
|560.05
|142
|MARRI LAXMAN REDDY INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND
MANAGEMENT HYDERABAD
|137.53
|152.45
|118.21
|72.75
|77.85
|558.78
|143
|ORIENTAL COLLEGE OF TECHNOLOGY (OCT) BHOPAL
|137.39
|151.12
|117.78
|72.01
|77.15
|555.45
|144
|SINHGAD COLLEGE OF ENGINEERING PUNE
|134.38
|157.51
|113.07
|68.86
|80.79
|554.61
|145
|SRMS COLLEGE OF ENGINEERING TECHNOLOGY &
RESEARCH (CET&R) BAREILLY
|136.18
|149.53
|115.5
|72.5
|77.79
|551.51
|146
|SRI VASAVI ENGINEERING COLLEGE PEDATADEPALLI
TADEPALLIGUDEM
|135.88
|155.63
|110.21
|68.68
|80.32
|550.72
|147
|SRI VENKATESWARA ENGINEERING COLLEGE TIRUPATI
|134.83
|151.21
|114.78
|71.75
|78.08
|550.66
|148
|RVR & JC COLLEGE OF ENGINEERING GUNTUR
|132.59
|153.65
|114.03
|68.84
|81.18
|550.3
|149
|TULSIRAMJI GAIKWADPATIL COLLEGE OF ENGINEERING
AND TECHNOLOGY NAGPUR
|135.17
|156.12
|109.53
|66.8
|81.96
|549.58
|150
|VISHNU INSTITUTE OF TECHNOLOGY KOVVADA
|132.68
|155.6
|113.24
|67.14
|80.91
|549.57
|151
|VISVESVARAYA NATIONAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY
NAGPUR
|132.35
|152.27
|115.8
|68.82
|79.54
|548.79
|152
|MAILAM ENGINEERING COLLEGE VILLUPURAM
|134.81
|156.02
|109.95
|68.27
|79.68
|548.73
|153
|KALASALINGAM ACADEMY OF RESEARCH & EDUCATION
ANAND NAGAR KRISHNANKOVIL VIRUTHUNAGAR
|135.42
|155.56
|109.31
|68.32
|76.9
|545.5
|154
|SAGAR INSTITUTE OF RESEARCH & TECHNOLOGY
EXCELLENCE BHOPAL
|136.31
|155.21
|110.15
|66
|74.45
|542.12
|155
|KAKATIYA INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND
SCIENCEWARANGAL
|135.41
|152.97
|110.66
|66.11
|72.25
|537.4
|156
|GEETHANJALI COLLEGE OF ENGINEERING AND
TECHNOLOGYHYDERABAD
|137.37
|154.17
|108.37
|63.04
|70.4
|533.35
|157
|SAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY & ENGINEERING
AHMEDABAD
|137.17
|151.27
|111.03
|63.49
|69.46
|532.43
|158
|CHRIST THE KING ENGINEERING COLLEGE COMIBATORE
|135.39
|152.6
|110.35
|63.85
|68.64
|530.82
|159
|SETHU INSTITUTE OF TECHNOLOGY VIRUSHUNAGAR
|135.31
|153.37
|109.8
|60.53
|67.68
|526.69
|160
|RAVINDRA COLLEGE OF ENGINEERING FOR WOMEN
KURNOOL
|134.11
|153.87
|108.7
|58.65
|66.05
|521.38
|161
|DITYA UNIVERSITY EAST GODAVARI
|131.19
|152.62
|107.43
|56.83
|64.1
|512.18
|162
|JP COLLEGE OF ENGINEERING TENKASI
|128.22
|150.8
|105.71
|55.61
|61.52
|501.86
|163
|SHAH AND ANCHOR KUTCHHI ENGINEERING
COLLEGEMUMBAI
|128.44
|149.22
|106.61
|53.9
|62.3
|500.48
|164
|EXCEL ENGINEERING COLLEGE (AUTONOMOUS)
NAMAKKAL
|127.75
|151
|103.91
|53.42
|59.92
|496
|165
|ERODE SENGUNTHAR ENGINEERING COLLEGE ERODE
|125.87
|151.95
|101.57
|51.49
|61.04
|491.93
|166
|DMI COLLEGE OF ENGINEERING CHENNAI
|126.88
|148.99
|103.26
|48.66
|58.34
|486.12
|167
|ADITYA INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND
MANAGEMENTTEKKALI
|128.02
|148.57
|102.16
|47.89
|59.46
|486.11
|168
|ITS ENGINEERING COLLEGE GREATER NOIDA
|127.32
|146.95
|99.46
|45.42
|60.2
|479.36
|169
|DEV BHOOMI INSTITUTE OF TECHNOLOGY (DBIT)
DEHRADUN
|125.81
|147.08
|98.87
|44.67
|58.56
|474.99
|170
|MEERUT INSTITUTE OF ENGINEERING &
TECHNOLOGY MEERUT
|126.13
|148.74
|99.23
|42.85
|57.3
|474.25
|171
|IIMT COLLEGE OF ENGINEERING GREATER NOIDA
|125.09
|148.77
|96.65
|44.52
|58.65
|473.68
|172
|MANAKULA VINAYAGAR INSTITUTE OF TECHNOLOGY
PUDUCHERRY
|124.24
|147.07
|99.51
|43.03
|58.41
|472.26
|173
|SJB INSTITUTE OF TECHNOLOGY BENGALURU
|123.07
|150.18
|95.65
|43.86
|55.91
|468.66
|174
|CHOUKSEY ENGINEERING COLLEGE BILASPUR
|122.27
|147.23
|94.83
|44.13
|58.92
|467.38
|175
|KPRIT COLLEGE OF ENGINEERING HYDERABAD
|124.3
|147.23
|93.61
|42.44
|57.45
|465.04
|176
|BONAM VENKATA CHALAMAYYA INSTITUTE OF
TECHNOLOGY AND SCIENCE AMALAPURAM
|122.4
|148.16
|92.7
|44.72
|56.96
|464.95
|177
|ASHOKA WOMEN'S ENGINEERING COLLEGE
(AUTONOMOUS) KURNOOL
|123.64
|147.11
|90.86
|43.25
|58.36
|463.21
|178
|VIVEKANANDHA COLLEGE OF ENGINEERING FOR
WOMEN NAMAKKAL
|129.54
|145.96
|91.49
|41.25
|52.94
|461.17
|179
|PACE INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND SCIENCES
ONGOLE
|128.29
|145.67
|92.38
|42.55
|51.57
|460.45
|180
|SHIVALIK COLLEGE OF ENGINEERING DEHRADUN
|126.63
|144.57
|91.88
|44.53
|52.55
|460.16
|181
|MADANAPALLE INSTITUTE OF TECHNOLOGY & SCIENCE
MADANAPALLE
|126.68
|143.81
|94.94
|40.29
|54.12
|459.85
|182
|KG REDDY COLLEGE OF ENGINEERING AND
TECHNOLOGY MOINABAD
|128.22
|144.6
|94.3
|40.01
|52.53
|459.66
|183
|G. PULLAIAH COLLEGE OF ENGINEERING AND
TECHNOLOGY KURNOOL
|124.26
|145.34
|89.43
|44.21
|55.5
|458.74
|184
|SNS COLLEGE OF TECHNOLOGY COIMBATORE
|124.36
|142.45
|96.57
|41.4
|52.94
|457.71
|185
|GYAN GANGA INSTITUTE OF TECHNOLOGY & SCIENCES
JABALPUR
|127.98
|143.9
|94
|38.6
|52.54
|457.02
|186
|GOPALAN COLLEGE OF ENGINEERING AND
MANAGEMENT BENGALURU
|125.55
|142.52
|89.47
|46.33
|53.15
|457.02
|187
|BVRIT HYDERABAD COLLEGE OF ENGINEERING FOR
WOMEN HYDERABAD
|128.35
|146.69
|89.84
|40.1
|51.98
|456.96
|188
|BUDGE BUDGE INSTITUTE OF TECHNOLOGY KOLKATA
|125.39
|144.24
|91.88
|43.75
|51.58
|456.85
|189
|MAJHIGHARIANI INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND
SCIENCE RAYAGADA
|125.88
|144.67
|89.94
|44.48
|51.54
|456.51
|190
|FACULTY OF ENGINEERING INTEGRAL UNIVERSITY
LUCKNOW
|125.79
|143.2
|88.18
|45.18
|53.68
|456.03
|191
|PAAVAI ENGINEERING COLLEGE NAMAKKAL
|128.02
|147.25
|88.02
|39.98
|51.68
|454.94
|192
|TEEGALA KRISHNA REDDY ENGINEERING COLLEGE
HYDERABAD
|127.14
|144.26
|89.42
|43.43
|50.38
|454.64
|193
|NARSIMHA REDDY ENGINEERING COLLEGE
(AUTONOMOUS) HYDERABAD
|122.32
|143.73
|95.45
|41.38
|49.98
|452.86
|194
|METHODIST COLLEGE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY
HYDERABAD
|125.68
|144.33
|89.14
|43.98
|48.48
|451.61
|195
|INSTITUTE OF ENGINEERING TECHNOLOGY SAGE UNIVERSITY INDORE
|126.42
|145.71
|86.3
|41.28
|49.69
|449.4
|196
|MUTHAYAMMAL ENGINEERING COLLEGE (AUTONOMOUS) NAMAKKAL
|121.17
|141.04
|93.62
|38.73
|48.23
|442.78
|197
|MEWAR SCHOOL OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY
|120.48
|139.14
|91.72
|37.53
|45.89
|434.76
|198
|SES’S R.C. PATEL INSTITUTE OF TECHNOLOGY (AUTONOMOUS) SHIRPUR
|120.92
|138.51
|91.04
|36.9
|45.23
|432.6
|199
|DMI ENGINEERING COLLEGE ARALVAIMOZHI
|120.85
|136.87
|89.57
|36.33
|44.16
|427.77
|200
|SWAMI VIVEKANAND INSTITUTE OF ENGINEERING &
TECHNOLOGY RAJPURA
|120.47
|134.88
|91.33
|35.94
|42.65
|425.27
Institutions With Potential For Excellence
1. Global Institute Of Technology And Management, Gurugram
2. Srinath University, Jamshedpur
3. Pimpri Chinchwad University, Pune
4. Seshadripuram Institute Of Technology, Mysuru
MORE FROM THIS ISSUE
(This story appeared in Outlook magazine’s August 3 issue, 'The AI Divide', which focuses on how India's AI education ambitions are colliding with the reality of inadequate digital infrastructure, undertrained teachers and AI tools that are not built around Indian students' cultural context)