Outlook-ICARE Rankings 2026: Top 200 Private Engineering Institutes

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Outlook Bureau
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Amity University, Noida
Amity University, Noida | Photo: Tribhuvan Tiwari
RANK 2026TOP 200 PRIVATE
INSTITUTES		ACADEMIC & RESEARCH EXCELLENCE 250INDUSTRY INTERFACE & PLACEMENT 250INFRASTRUCTURE & FACILITIES 200GOVERNANCE & ADMISSIONS 150DIVERSITY & OUTREACH 150TOTAL SCORE 1000
1BIRLA INSTITUTE OF TECHNOLOGY & SCIENCE (BITS)
PILANI PILANI		226.95229.83172.15143.36138.85911.14
2SRM INSTITUTE OF SCIENCE & TECHNOLOGY (IST)
-FACULTY OF ENG & TECH KTR CHENNAI		228.55228.17173.59141.41137.78909.51
3BIRLA INSTITUTE OF TECHNOLOGY (BIT) MESRA
RANCHI		226.93226.27174.09139.94135.08902.32
4MANIPAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY (MIT) MANIPAL224.56227.66171.41141.01135.57900.21
5SATHYABAMA INSTITUTE OF SCIENCE & TECHNOLOGY
CHENNAI		216.75233.1169.15140.57137.09896.66
6R. V. COLLEGE OF ENGINEERING BANGALORE222.87229.44169.23138.53135.94896.02
7SIKKIM MANIPAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY (SMIT)
MAJITAR SIKKIM		221.05230.02169.27137.87137.2895.41
8AMITY SCHOOL OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY
NOIDA		217.19232.78167.81139.54137.88895.2
9SYMBIOSIS INSTITUTE OF TECHNOLOGY PUNE214.62233.24168.75138.53137.81892.96
10FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY ICFAITECH
HYDERABAD		216.33231.6167.2139.33137.54892
11THE NATIONAL INSTITUTE OF ENGINEERING MYSORE216.29231.92167.85138.93135.64890.63
12D.Y. PATIL COLLEGE OF ENGINEERING AKURDI PUNE215.94232.09167.48139.42135.35890.29
13UNIVERSITY INSTITUTE OF ENGINEERING CHANDIGARH
UNIVERSITY MOHALI		215.53233.58168.73140.12130.9888.87
14SRI SAIRAM ENGINEERING COLLEGE CHENNAI215.28232.8168.84139.04132.54888.5
15KONERU LAKSHMAIAH COLLEGE OF ENGINEERING
VADDESWARAM GUNTUR DISTRICT ANDHRA PRADESH		214.54232.05168.66141.51131.7888.46
16BHARATI VIDYAPEETH (DEEMED TO BE UNIVERSITY)
COLLEGE OF ENGINEERING		212.94231.89168.1140.44133.66887.04
17SHRI DHARMASTHALA MANJUNATHESHWARA COLLEGE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY DHARWAD
KARNATAKA		218.25229.99166.52137.93134.25886.95
18SRM UNIVERSITY AP- SEAS AMARAVATI AP214.88233.21169.84139.21129.53886.68
19JAYPEE INSTITUTE OF INFORMATION TECHNOLOGY
NOIDA		216.49230.33168.54137.4133.24886
20GLA UNIVERSITY MATHURA213.32231.24169.42138.6130.19882.78
21VNR VIGNANA JYOTHI INSTITUTE OF ENGINEERING &
TECHNOLOGY HYDERABAD		214.93228.9167.07139.6132.17882.67
22JSS SCIENCE AND TECHNOLOGY UNIVERSITY MYSORE217.55228.2167.78136.19131.5881.22
23SIR M VISVESVARAYA INSTITUTE OF TECHNOLOGY
BANGALORE		217.8225.42167.48133.61131.77876.09
24FACULTY OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY M S RAMAIAH UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES
BENGALURU		218.21225.25167.57132.82128.81872.67
25THE LNM INSTITUTE OF INFORMATION TECHNOLOGY
JAIPUR		216.64226.84166.35131.95129.12870.91
26RUNGTA COLLEGE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY
BHILAI		218.41223.54168.3132.04127.89870.18
27SRI SIDDHARTHA INSTITUTE OF TECHNOLOGY TUMKUR217.59223.19166.76134.69126.2868.42
28FACULTY OF ENGINEERING & TECHNOLOGY MANAV RACHNA INTERNATIONAL INSTITUTE OF RESEARCH &
STUDIES FARIDABAD		216.32225.73167.38133.67124.57867.67
29MKSSS'S CUMMINS COLLEGE OF ENGINEERING FOR
WOMEN PUNE		216.22226.01165.77131.96125.67865.63
30ARMY INSTITUTE OF TECHNOLOGY PUNE218.99222.76165.36130.37126.4863.89
31BNM INSTITUTE OF TECHNOLOGY BANGALORE217.63225.01163.62130.05127863.31
32SVKM’S NMIMS MUKESH PATEL SCHOOL OF
TECHNOLOGY MANAGEMENT & ENGINEERING MUMBAI		216.17225.1163.94131.7124.52861.43
33INSTITUTE OF ENGINEERING & MANAGEMENT (SCHOOL OF UNIVERSITY OF ENGINEERING AND MANAGEMENT
KOLKATA)		219.15219.97164.95129.72124.88858.68
34EAST POINT COLLEGE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY
BENGALURU		219.14219.75166.63127.05122.55855.12
35LAKSHMI NARAIN COLLEGE OF TECHNOLOGY BHOPAL217.05221.22165.08125.16123.48851.99
36SONA COLLEGE OF TECHNOLOGY SALEM215.87220.73165.21125.62123.38850.8
37PIMPRI CHINCHWAD COLLEGE OF ENGINEERING PUNE213.39218.39164.67125.28120.91842.63
38ORIENTAL INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
(OIST) BHOPAL		211.61216.05164.54125.76122.9840.85
39VISHWAKARMA INSTITUTE OF TECHNOLOGY PUNE211.67215.82166.29122.89122.53839.2
40NOIDA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY
(NIET) GREATER NOIDA		208.83213.38163.61124.18124.39834.39
41DIT UNIVERSITY DEHRADUN208.49213.99161.26121.61121.95827.3
42UNIVERSITY OF ENGINEERING & MANAGEMENT (UEM)
JAIPUR		205.89214.66160.12121.43120.97823.08
43THE OXFORD COLLEGE OF ENGINEERING BANGALORE206.31213.3158.72119.11120.74818.18
44SCHOOL OF ENGINEERING & TECHNOLOGY KIET
UNIVERSITY GHAZIABAD		208.16211.43156.22116.39120.95813.16
45R.M.K ENGINEERING COLLEGE RSM NAGAR
KAVARAIPETTAI TAMIL NADU		208.06211.64155.02117.65118.08810.45
46AJAY KUMAR GARG ENGINEERING COLLEGE GHAZIABAD205.12209.09156.82117.8119.82808.64
47CHANDIGARH ENGINEERING COLLEGE-CGC LANDRAN
MOHALI		203.38208.98157.27118.42119.29807.34
48SRI RAMACHANDRA FACULTY OF ENGINEERING AND
TECHNOLOGY CHENNAI		206.31213.19153.38114.52119.26806.67
49SCHOOL OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY CENTURION UNIVERSITY OF TECHNOLOGY AND
MANAGEMENT ODISHA		206.32211.55153.96116.42117.1805.35
50PARUL INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY
VADODARA		201.18207.21159.1120.4117.12805.01
51AMITY SCHOOL OF ENGINEERING & TECHNOLOGY
GURUGRAM		206.69211153.16116.71116.97804.51
52SRI AUROBINDO INSTITUTE OF TECHNOLOGY INDORE200.25203.35160.95119.49117.81801.84
53ALVA’S INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY
MIJAR MOODUBIDIRE DAKSHINA KANNADA KARNATAKA		200.34204.81160.66117.96116.72800.48
54SWAMI KESHVANAND INSTITUTE OF TECHNOLOGY
MANAGEMENT & GRAMOTHAN JAIPUR		200.55204.21159.86118.89116.25799.77
55RAJEEV GANDHI MEMORIAL COLLEGE OF ENGINEERING
& TECHNOLOGY (AUTONOMOUS) NANDYAL		198.14202.93161.06119.79117.29799.2
56ANURAG UNIVERSITY HYDERABAD196.11200.24162.76121.02118.49798.61
57AISSMS INSTITUTE OF INFORMATION TECHNOLOGY
PUNE		195.88200.56161.8121.74116.71796.69
58ICFAI TECH SCHOOL DEHRADUN194.15201.49160.02122.12116.87794.65
59AMITY SCHOOL OF ENGINEERING & TECHNOLOGY
MUMBAI		193.78201.57160.69119.57115.98791.58
60FINOLEX ACADEMY OF MANAGEMENT & TECHNOLOGY
RATNAGIRI MAHARASTRA		192.31202.99158.14120.16116.91790.5
61VIGNAN’S FOUNDATION FOR SCIENCE TECHNOLOGY &
RESEARCH GUNTUR ANDHRA PRADESH		191.35201.33157.57119.26116.92786.43
62SHOBHIT INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY
MEERUT		189.59202.01158.59118.74116.3785.23
63RAJARSHI SHAHU COLLEGE OF ENGINEERING PUNE188.38199.65155.67117.44113.49774.63
64BGS INSTITUTE TECHNOLOGY BANGALORE187.46199.44152.81117.78114.61772.11
65TULA'S INSTITUTE - ENGINEERING & MANAGEMENT
COLLEGE DEHRADUN		187.58196.83150.13115.5112.52762.57
66CMR INSTITUTE OF TECHNOLOGY BANGALORE184.71196.88149.1112.84112.85756.38
67HERITAGE INSTITUTE OF TECHNOLOGYKOLKATA184.08197.19146.89114.79110.01752.97
68MANAV RACHNA UNIVERSITY FARIDABAD181.51196.55147.98114.52107.25747.82
69AMITY SCHOOL OF ENGINEERING & TECHNOLOGY
JAIPUR		180.86196.44146.68114.1108.06746.13
70BALLARI INSTITUTE OF TECHNOLOGY & MANAGEMENT
BALLARI KARNATAKA		179.24194.72146.07113.37109.04742.44
71GOKARAJU RANGARAJU INSTITUTE OF ENGINEERING
AND TECHNOLOGY HYDERABAD		179.17195.36146.43112.57107.74741.26
72AMITY SCHOOL OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY
PATNA		179.96194.55147.86110.88107.26740.51
73DR. AMBEDKAR INSTITUTE OF TECHNOLOGY
BANGALORE		179.18192.73148.36108.89107.59736.75
74VIDYAVARDHAKA COLLEGE OF ENGINEERING MYSORE177.88194.28145.44107.44106.59731.62
75JIS COLLEGE OF ENGINEERING (JISCE) KALYANI WB174.95197.39144.75105.04106.48728.61
76RAJ KUMAR GOEL INSTITUTE OF TECHNOLOGY (RKGIT)
GHAZIABAD		172.79196.46144.51104.58107.67726
77INTERNATIONAL INSTITUTE OF INFORMATION
TECHNOLOGY PUNE		175.75195.56144.78103.8105.71725.61
78NARULA INSTITUTE OF TECHNOLOGY (NIT) KOLKATA176.24193.99144.1104.98104.34723.65
79AMITY SCHOOL OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY
LUCKNOW		172.15193.31143.25104.84109.6723.15
80SRMS COLLEGE OF ENGINEERING
AND TECHNOLOGY (CET) BAREILLY		170.74194.46143.62104.04109.31722.18
81SCHOOL OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY CENTURION UNIVERSITY OF TECHNOLOGY AND MANAGEMENT ANDHRA PRADESH170.71191.13141.86103.97110.49718.16
82VIDYA JYOTHI INSTITUTE OF TECHNOLOGY HYDERABAD172.15191.09142.86103.44107.79717.34
83AMITY SCHOOL OF ENGINEERING & TECHNOLOGY
GWALIOR		170.61189.81142.86101.53109.77714.59
84PRAGATI ENGINEERING COLLEGE PEDDAPURAM AP171.62188144.39102.83104.2711.04
85YENEPOYA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY MANGALORE170.64188.87142.6100.91106.7709.71
86MAHARASHTRA INSTITUTE OF TECHNOLOGY
CHHATRAPATI SAMBHAJINAGAR		170.08189.58142.09103.72103.4708.87
87UNITED COLLEGE OF ENGINEERING & RESEARCH
PRAYAGRAJ		170.76189.09141.35101.58100.6703.38
88GURU NANAK INSTITUTE OF TECHNOLOGY (GNIT)
KOLKATA		168.48189.01142.04102.4498.24700.2
89AKS UNIVERSITY SATNA MADHYA PRADESH169.53190.13140.8799.9598.43698.91
90AISSMS COLLEGE OF ENGINEERING PUNE168.01187.18140.35102.04100.28697.86
91GANDHI INSTITUTE FOR EDUCATION AND TECHNOLOGY
(GIET) BHUBANESWAR		170.4189.75138.01101.7797.29697.22
92GNA UNIVERSITY HARGOVINDGARH PUNJAB167.88186.1142.02101.898.84696.63
93MAHARISHI MARKANDESHWAR ENGINEERING COLLEGE
(MMU) MULLANA AMBALA		169.34191.35137.95101.995.67696.2
94DR. SUDHIR CHANDRA SUR INSTITUTE OF TECHNOLOGY & SPORTS COMPLEX (SURTECH)
KOLKATA		168.72191.23139.56101.0894.95695.54
95DY PATIL INTERNATIONAL UNIVERSITY AKURDI PUNE168.44191.9138.65101.5693.49694.04
96ASSANSOL ENGINEERING COLLEGE (AEC) ASANSOL169.66189.5136.52100.8494.54691.06
97GREATER NOIDA INSTITUTE OF TECHNOLOGY (GNIOT
GROUP OF INSTITUTIONS) GREATER NOIDA		171.99188.11135.05102.0193.18690.34
98ARKA JAIN UNIVERSITY JAMSHEDPUR170.49186.81135.32101.0795.31688.98
99AMITY SCHOOL OF ENGINEERING & TECHNOLOGY
RAIPUR		170.83185.59136.09102.493.61688.52
100FR. CONCEICAO RODRIGUES COLLEGE OF
ENGINEERING MUMBAI		168.97189.07135.4599.5895.44688.5
101JAYPEE UNIVERSITY OF INFORMATION TECHNOLOGY
SOLAN		166.96184.7135.55100.2994.34681.83
102JB INSTITUTE OF TECHNOLOGY DEHRADUN169.81183.4213499.894.75681.77
103SRI SAIRAM COLLEGE OF ENGINEERING BANGALORE166.68178.6138.9100.1395.61679.92
104MALNAD COLLEGE OF ENGINEERING HASSAN166.76181.13138.3198.1693.94678.29
105SHRI RAM INSTITUTE OF TECHNOLOGY JABALPUR168.92182.27136.2498.0191.67677.11
106GREATER KOLKATA COLLEGE OF ENGINEERING (GKCEM)
KOLKATA		168.17179.28138.1597.6693.32676.58
107MODEL INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY
JAMMU		167.54177.41139.2998.193675.35
108CGC UNIVERSITY MOHALI - SCHOOL OF ENGINEERING &
TECHNOLOGY		168.49175.86137.1597.4390.64669.56
109A.J INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY
MANGALORE		166.83175.75137.3295.9691.66667.51
110CT INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND RESEARCH
JALANDHAR		164.12174.55135.4293.7491.94659.77
111VIVEKANANDA GLOBAL UNIVERSITY JAIPUR164.34171.63134.5390.9591.34652.79
112PSG INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND APPLIED
RESEARCH COIMBATORE		165.9169.24131.8592.3392.51651.83
113SILIGURI INSTITUTE OF TECHNOLOGY (SIT) SILIGURI
WEST BENGAL		163.78170.29130.5191.8490.47646.88
114JEPPIAAR INSTITUTE OF TECHNOLOGY CHENNAI162.12168.37129.2290.3588.55638.62
115SHOBHIT UNIVERSITY GANGOH UP159.51165.46129.3290.0588.12632.45
116NEHRU INSTITUTE OF ENGINEERING AND
TECHNOLOGY COIMBATORE		157.14165.53129.7587.7989.97630.18
117VELAGAPUDI RAMAKRISHNA SIDDHARTHA ENGINEERING
COLLEGE (AUTONOMOUS) VIJAYAWADA		155.89164.51130.5588.9589.12629
118FACULTY OF SCIENCE & TECHNOLOGY (FST) ICFAI
UNIVERSITY TRIPURA		154.41163.2130.6189.0990.5627.81
119SUBHARTI INSTITUTE OF TECHNOLOGY & ENGINEERING
MEERUT		153.93163.14129.7488.5987.6623
120DWARKADAS JIVANLAL SANGHVI COLLEGE OF
ENGINEERING		152.66163.74127.5489.4988.28621.71
121LINGAYA’S VIDYAPEETH FARIDABAD154160.99125.7190.4187.39618.49
122RAJSHREE INSTITUTE OF MANAGEMENT & TECHNOLOGY
BAREILLY		154.66158.35125.4789.0186.96614.44
123UNIVERSITY SCHOOL OF ENGINEERING & TECHNOLOGY
(USET) RAYAT-BAHRA UNIVERSITY MOHALI		154.11158.47127.3588.4686.01614.4
124NEHRU INSTITUTE OF TECHNOLOGY COIMBATORE152.46160.1126.8286.3185.5611.18
125ABACUS INSTITUTE OF ENGINEERING AND MANGEMENT
HOOGHLY  WEST BENGAL		153.47158.46125.3488.0985.67611.03
126FACULTY OF SCIENCE & TECHNOLOGY (FST) ICFAI
UNIVERSITY RANCHI		149.88161.78123.8983.3784.18603.1
127SAGAR INSTITUTE OF RESEARCH & TECHNOLOGY
BHOPAL		150.97161.65121.881.5483.08599.02
128GOPAL NARAYAN SINGH UNIVERSITY SASARAM BIHAR152.09159.44119.5881.4382.06594.6
129MALLA REDDY COLLEGE OF ENGINEERING
SECUNDERABAD		146.89160.8712180.5783.95593.27
130NETAJI SUBHASH ENGINEERING COLLEGE (NSEC)
KOLKATA WEST BENGAL		144.93161.24122.0480.1681.7590.06
131RAJENDRA MANE COLLEGE OF ENGINEERING &
TECHNOLOGY RATNAGIRI		149.12158.94119.6279.382.71589.7
132SEACOM SKILLS UNIVERSITY KOLKATA146.36160.15121.7780.0179.19587.48
133AMITY INSTITUTE OF BIOTECHNOLOGY RAIPUR143.75159.14123.9878.1178.52583.5
134NATIONAL INSTITUTE OF SCIENCE & TECHNOLOGY
BERHAMPUR		143.6160.97122.0377.9977.42582.01
135NETAJI SUBHAS UNIVERSITY OF TECHNOLOGY DWARKA142.74156.83121.8878.9379.66580.03
136RCC INSTITUTE OF INFORMATION TECHNOLOGY
KOLKATA		142.13157.85120.5480.1177577.63
137AMITY UNIVERSITY LUCKNOW CAMPUS LUCKNOW143.05159.5118.2777.4677.77576.05
138SCHOOL OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY JAIPUR
NATIONAL UNIVERSITY JAIPUR		141.33156.56120.176.4576.74571.19
139SRI MANAKULA VINAYAGAR ENGINEERING COLLEGE
PUDUCHERRY		139.44155.39117.9674.2877.98565.05
140CHHATRAPATI SHIVAJI MAHARAJ INSTITUTE OF
TECHNOLOGY MUMBAI		136.81153.3118.6874.8277.83561.43
141AMITY SCHOOL OF ENGINEERING & TECHNOLOGY
RANCHI		135.7154.23117.1674.1378.83560.05
142MARRI LAXMAN REDDY INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND
MANAGEMENT HYDERABAD		137.53152.45118.2172.7577.85558.78
143ORIENTAL COLLEGE OF  TECHNOLOGY (OCT) BHOPAL137.39151.12117.7872.0177.15555.45
144SINHGAD COLLEGE OF ENGINEERING PUNE134.38157.51113.0768.8680.79554.61
145SRMS COLLEGE OF ENGINEERING TECHNOLOGY &
RESEARCH (CET&R) BAREILLY		136.18149.53115.572.577.79551.51
146SRI VASAVI ENGINEERING COLLEGE PEDATADEPALLI
TADEPALLIGUDEM		135.88155.63110.2168.6880.32550.72
147SRI VENKATESWARA ENGINEERING COLLEGE TIRUPATI134.83151.21114.7871.7578.08550.66
148RVR & JC COLLEGE OF ENGINEERING GUNTUR132.59153.65114.0368.8481.18550.3
149TULSIRAMJI GAIKWADPATIL COLLEGE OF ENGINEERING
AND TECHNOLOGY NAGPUR		135.17156.12109.5366.881.96549.58
150VISHNU INSTITUTE OF TECHNOLOGY KOVVADA132.68155.6113.2467.1480.91549.57
151VISVESVARAYA NATIONAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY
NAGPUR		132.35152.27115.868.8279.54548.79
152MAILAM ENGINEERING COLLEGE VILLUPURAM134.81156.02109.9568.2779.68548.73
153KALASALINGAM ACADEMY OF RESEARCH & EDUCATION
ANAND NAGAR KRISHNANKOVIL VIRUTHUNAGAR		135.42155.56109.3168.3276.9545.5
154SAGAR INSTITUTE OF RESEARCH & TECHNOLOGY
EXCELLENCE BHOPAL		136.31155.21110.156674.45542.12
155KAKATIYA INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND
SCIENCEWARANGAL		135.41152.97110.6666.1172.25537.4
156GEETHANJALI COLLEGE OF ENGINEERING AND
TECHNOLOGYHYDERABAD		137.37154.17108.3763.0470.4533.35
157SAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY & ENGINEERING
AHMEDABAD		137.17151.27111.0363.4969.46532.43
158CHRIST THE KING ENGINEERING COLLEGE COMIBATORE135.39152.6110.3563.8568.64530.82
159SETHU INSTITUTE OF TECHNOLOGY VIRUSHUNAGAR135.31153.37109.860.5367.68526.69
160RAVINDRA COLLEGE OF ENGINEERING FOR WOMEN
KURNOOL		134.11153.87108.758.6566.05521.38
161DITYA UNIVERSITY EAST GODAVARI131.19152.62107.4356.8364.1512.18
162JP COLLEGE OF ENGINEERING TENKASI128.22150.8105.7155.6161.52501.86
163SHAH AND ANCHOR KUTCHHI ENGINEERING
COLLEGEMUMBAI		128.44149.22106.6153.962.3500.48
164EXCEL ENGINEERING COLLEGE (AUTONOMOUS)
NAMAKKAL		127.75151103.9153.4259.92496
165ERODE SENGUNTHAR ENGINEERING COLLEGE ERODE125.87151.95101.5751.4961.04491.93
166DMI COLLEGE OF ENGINEERING CHENNAI126.88148.99103.2648.6658.34486.12
167ADITYA INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND
MANAGEMENTTEKKALI		128.02148.57102.1647.8959.46486.11
168ITS ENGINEERING COLLEGE GREATER NOIDA127.32146.9599.4645.4260.2479.36
169DEV BHOOMI INSTITUTE OF TECHNOLOGY (DBIT)
DEHRADUN		125.81147.0898.8744.6758.56474.99
170MEERUT INSTITUTE OF ENGINEERING &
TECHNOLOGY MEERUT		126.13148.7499.2342.8557.3474.25
171IIMT COLLEGE OF ENGINEERING GREATER NOIDA125.09148.7796.6544.5258.65473.68
172MANAKULA VINAYAGAR INSTITUTE OF TECHNOLOGY
PUDUCHERRY		124.24147.0799.5143.0358.41472.26
173SJB INSTITUTE OF TECHNOLOGY BENGALURU123.07150.1895.6543.8655.91468.66
174CHOUKSEY ENGINEERING COLLEGE BILASPUR122.27147.2394.8344.1358.92467.38
175KPRIT COLLEGE OF ENGINEERING HYDERABAD124.3147.2393.6142.4457.45465.04
176BONAM VENKATA CHALAMAYYA INSTITUTE OF
TECHNOLOGY AND SCIENCE AMALAPURAM		122.4148.1692.744.7256.96464.95
177ASHOKA WOMEN'S ENGINEERING COLLEGE
(AUTONOMOUS) KURNOOL		123.64147.1190.8643.2558.36463.21
178VIVEKANANDHA COLLEGE OF ENGINEERING FOR
WOMEN NAMAKKAL		129.54145.9691.4941.2552.94461.17
179PACE INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND SCIENCES
ONGOLE		128.29145.6792.3842.5551.57460.45
180SHIVALIK COLLEGE OF ENGINEERING DEHRADUN126.63144.5791.8844.5352.55460.16
181MADANAPALLE INSTITUTE OF TECHNOLOGY & SCIENCE
MADANAPALLE		126.68143.8194.9440.2954.12459.85
182KG REDDY COLLEGE OF ENGINEERING AND
TECHNOLOGY MOINABAD		128.22144.694.340.0152.53459.66
183G. PULLAIAH COLLEGE OF ENGINEERING AND
TECHNOLOGY KURNOOL		124.26145.3489.4344.2155.5458.74
184SNS COLLEGE OF TECHNOLOGY COIMBATORE124.36142.4596.5741.452.94457.71
185GYAN GANGA INSTITUTE OF TECHNOLOGY & SCIENCES
JABALPUR		127.98143.99438.652.54457.02
186GOPALAN COLLEGE OF ENGINEERING AND
MANAGEMENT BENGALURU		125.55142.5289.4746.3353.15457.02
187BVRIT HYDERABAD COLLEGE OF ENGINEERING FOR
WOMEN HYDERABAD		128.35146.6989.8440.151.98456.96
188BUDGE BUDGE INSTITUTE OF TECHNOLOGY KOLKATA125.39144.2491.8843.7551.58456.85
189MAJHIGHARIANI INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND
SCIENCE RAYAGADA		125.88144.6789.9444.4851.54456.51
190FACULTY OF ENGINEERING INTEGRAL UNIVERSITY
LUCKNOW		125.79143.288.1845.1853.68456.03
191PAAVAI ENGINEERING COLLEGE NAMAKKAL128.02147.2588.0239.9851.68454.94
192TEEGALA KRISHNA REDDY ENGINEERING COLLEGE
HYDERABAD		127.14144.2689.4243.4350.38454.64
193NARSIMHA REDDY ENGINEERING COLLEGE
(AUTONOMOUS) HYDERABAD		122.32143.7395.4541.3849.98452.86
194METHODIST COLLEGE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY
HYDERABAD		125.68144.3389.1443.9848.48451.61
195INSTITUTE OF ENGINEERING TECHNOLOGY SAGE UNIVERSITY INDORE126.42145.7186.341.2849.69449.4
196MUTHAYAMMAL ENGINEERING COLLEGE (AUTONOMOUS) NAMAKKAL121.17141.0493.6238.7348.23442.78
197MEWAR SCHOOL OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY120.48139.1491.7237.5345.89434.76
198SES’S R.C. PATEL INSTITUTE OF TECHNOLOGY (AUTONOMOUS) SHIRPUR120.92138.5191.0436.945.23432.6
199DMI ENGINEERING COLLEGE ARALVAIMOZHI120.85136.8789.5736.3344.16427.77
200SWAMI VIVEKANAND INSTITUTE OF ENGINEERING &
TECHNOLOGY RAJPURA		120.47134.8891.3335.9442.65425.27

Institutions With Potential For Excellence

1. Global Institute Of Technology And Management, Gurugram

2. Srinath University, Jamshedpur

3. Pimpri Chinchwad University, Pune

4. Seshadripuram Institute Of Technology, Mysuru

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Neeraj Thakur
Editor's Note | Education Engenders Inequality in India
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Interview | Victor R. Lee: Why AI Literacy Is Becoming a Necessity for Every Student

(This story appeared in Outlook magazine’s August 3 issue, 'The AI Divide', which focuses on how India's AI education ambitions are colliding with the reality of inadequate digital infrastructure, undertrained teachers and AI tools that are not built around Indian students' cultural context)

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