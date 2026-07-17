Outlook-ICARE Rankings 2026: Top 25 Government Engineering Institutes

|RANK 2026
|TOP 25 GOVERNMENT INSTITUTES
|ACADEMIC & RESEARCH EXCELLENCE 250
|INDUSTRY INTERFACE & PLACEMENT 250
|INFRASTRUCTURE & FACILITIES 200
|GOVERNANCE & ADMISSIONS 150
|DIVERSITY & OUTREACH 150
|TOTAL SCORE 1000
|1
|INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY (IIT)-MADRAS
|222.13
|226.2
|174.3
|131.95
|97.21
|851.79
|2
|INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY (IIT)-DELHI
|224.86
|199.54
|182.93
|108.13
|95.75
|811.21
|3
|INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY (IIT)-BOMBAY
|208.57
|193.82
|162.82
|115.54
|67.03
|747.78
|4
|INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY (IIT)-KHARAGPUR
|199.57
|177.38
|156.42
|91.65
|91.02
|716.04
|5
|INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY (IIT)-KANPUR
|182.31
|174.72
|134.73
|86.27
|71.32
|649.35
|6
|INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY (IIT)-ROORKEE
|178.1
|174.18
|139.25
|82.91
|70.89
|645.33
|7
|INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY (IIT)-GUWAHATI
|161.93
|152.47
|130.7
|82.52
|70.67
|598.29
|8
|NATIONAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY KARNATAKA
SURATHKAL MANGALURU
|177.18
|123.44
|126.79
|96.57
|58.59
|582.57
|9
|NATIONAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY TIRUCHIRAPPALLI
|144.2
|126.83
|128.98
|81.6
|73.87
|555.48
|10
|ANNA UNIVERSITY
|162.84
|121.84
|120.04
|82.75
|58.12
|545.59
|11
|INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY (IIT)-ROPAR
|146.18
|91.77
|148.87
|87.24
|62
|536.06
|12
|COEP TECHNOLOGICAL UNIVERSITY PUNE
|176.31
|82.2
|130.6
|90.26
|55.43
|534.8
|13
|MOTILAL NEHRU NATIONAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY
(MNNIT) ALLAHABAD
|172.19
|87.73
|122.64
|82.71
|64.29
|529.56
|14
|NATIONAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY SILCHAR
|150.81
|78.02
|155.46
|89.59
|52.71
|526.59
|15
|DR B.R. AMBEDKAR NATIONAL INSTITUTE OF
TECHNOLOGY JALANDHAR
|183.56
|112.15
|111.79
|68.9
|49.1
|525.5
|16
|NATIONAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY
MEGHALAYASHILLONG
|144.22
|102.17
|134.57
|92.69
|50.67
|524.32
|17
|INDRAPRASTHA INSTITUTE OF INFORMATION
TECHNOLOGY NEW DELHI
|168.05
|86.24
|130.27
|87.75
|49.27
|521.58
|18
|UNIVERSITY COLLEGE OF ENGINEERING OSMANIA
UNIVERSITY HYDERABAD
|170.63
|77.66
|120.2
|89.58
|54.9
|512.97
|19
|INDIAN INSTITUTE OF INFORMATION TECHNOLOGY (IIIT
ALLAHABAD)
|139.85
|80.77
|136.33
|97.61
|53.71
|508.27
|20
|DEFENCE INSTITUTE OF ADVANCED TECHNOLOGY PUNE
|157.86
|70.22
|151.98
|88.24
|38.18
|506.48
|21
|INDIRA GANDHI DELHI TECHNICAL UNIVERSITY FOR
WOMEN (IGDTUW) NEW DELHI
|153.19
|98.82
|121.41
|88
|43.15
|504.57
|22
|SCHOOL OF ENGINEERING COCHIN UNIVERSITY OF
SCIENCE AND TECHNOLOGY KOCHI
|124.62
|95.48
|144.78
|87.6
|46.4
|498.88
|23
|HARCOURT BUTLER TECHNICAL UNIVERSITY KANPUR
|154.01
|67.68
|114.67
|98.11
|55.4
|489.87
|24
|ZAKIR HUSAIN COLLEGE OF ENGINEERING &
TECHNOLOGY ALIGARH
|155.5
|63.66
|125.79
|98.3
|43.16
|486.41
|25
|NATIONAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY-DELHI NEW
DELHI
|141.66
|86.81
|121.22
|82.09
|49.93
|481.71
(This story appeared in Outlook magazine’s August 3 issue, 'The AI Divide', which focuses on how India's AI education ambitions are colliding with the reality of inadequate digital infrastructure, undertrained teachers and AI tools that are not built around Indian students' cultural context)