Outlook-ICARE Rankings 2026: Top 25 Government Engineering Institutes

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Outlook Bureau
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Indian Institute of Technology, Kharagpur
Indian Institute of Technology, Kharagpur
RANK 2026TOP 25 GOVERNMENT INSTITUTESACADEMIC & RESEARCH EXCELLENCE 250INDUSTRY INTERFACE & PLACEMENT 250INFRASTRUCTURE & FACILITIES 200GOVERNANCE & ADMISSIONS 150DIVERSITY & OUTREACH 150TOTAL SCORE 1000
1INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY (IIT)-MADRAS222.13226.2174.3131.9597.21851.79
2INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY (IIT)-DELHI224.86199.54182.93108.1395.75811.21
3INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY (IIT)-BOMBAY208.57193.82162.82115.5467.03747.78
4INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY (IIT)-KHARAGPUR199.57177.38156.4291.6591.02716.04
5INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY (IIT)-KANPUR182.31174.72134.7386.2771.32649.35
6INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY (IIT)-ROORKEE178.1174.18139.2582.9170.89645.33
7INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY (IIT)-GUWAHATI161.93152.47130.782.5270.67598.29
8NATIONAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY KARNATAKA
SURATHKAL MANGALURU		177.18123.44126.7996.5758.59582.57
9NATIONAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY TIRUCHIRAPPALLI144.2126.83128.9881.673.87555.48
10ANNA UNIVERSITY162.84121.84120.0482.7558.12545.59
11INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY (IIT)-ROPAR146.1891.77148.8787.2462536.06
12COEP TECHNOLOGICAL UNIVERSITY PUNE176.3182.2130.690.2655.43534.8
13MOTILAL NEHRU NATIONAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY
(MNNIT) ALLAHABAD		172.1987.73122.6482.7164.29529.56
14NATIONAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY SILCHAR150.8178.02155.4689.5952.71526.59
15DR B.R. AMBEDKAR NATIONAL INSTITUTE OF
TECHNOLOGY JALANDHAR		183.56112.15111.7968.949.1525.5
16NATIONAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY
MEGHALAYASHILLONG		144.22102.17134.5792.6950.67524.32
17INDRAPRASTHA INSTITUTE OF INFORMATION
TECHNOLOGY NEW DELHI		168.0586.24130.2787.7549.27521.58
18UNIVERSITY COLLEGE OF ENGINEERING OSMANIA
UNIVERSITY HYDERABAD		170.6377.66120.289.5854.9512.97
19INDIAN INSTITUTE OF INFORMATION TECHNOLOGY (IIIT
ALLAHABAD)		139.8580.77136.3397.6153.71508.27
20DEFENCE INSTITUTE OF ADVANCED TECHNOLOGY PUNE157.8670.22151.9888.2438.18506.48
21INDIRA GANDHI DELHI TECHNICAL UNIVERSITY FOR
WOMEN (IGDTUW) NEW DELHI		153.1998.82121.418843.15504.57
22SCHOOL OF ENGINEERING COCHIN UNIVERSITY OF
SCIENCE AND TECHNOLOGY KOCHI		124.6295.48144.7887.646.4498.88
23HARCOURT BUTLER TECHNICAL UNIVERSITY KANPUR154.0167.68114.6798.1155.4489.87
24ZAKIR HUSAIN COLLEGE OF ENGINEERING &
TECHNOLOGY ALIGARH		155.563.66125.7998.343.16486.41
25NATIONAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY-DELHI NEW
DELHI		141.6686.81121.2282.0949.93481.71

(This story appeared in Outlook magazine’s August 3 issue, 'The AI Divide', which focuses on how India's AI education ambitions are colliding with the reality of inadequate digital infrastructure, undertrained teachers and AI tools that are not built around Indian students' cultural context)

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