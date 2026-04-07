Matka King Trailer: Vijay Varma Builds A Powerful Gambling Empire In 1960s Bombay

Prime Video on Tuesday unveiled a gripping trailer for Vijay Varma-starrer Matka King. Set in 1960s Mumbai, Varma plays Brij Bhatti, a cotton trader who starts a new gambling game titled ‘Matka’, and dominates a field previously owned by the rich. It is created and written by Abhay Koranne and created, written and directed by Nagraj Popatrao Manjule.
Produced under the banner of Roy Kapur Films, Aatpat and SMR Entertainment, the series also stars Kritika Kamra, Sai Tamhankar, Siddharth Jadhav, Bhupendra Jadawat, and Gulshan Grover in significant roles. Matka King will premiere this April.