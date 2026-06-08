Colombia Vs Jordan LIVE Score, International Friendly 2026: Luis Diaz, COL Take On JOR At Snapdragon Stadium

Colombia Vs Jordan, International Friendly 2026: Catch the scores and play-by-play updates of the COL vs JOR, FIFA international friendly match, right here

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Outlook Sports Desk
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South American World Cup Qualifiers Argentina vs Colombia WCup Soccer: Luis Diaz
World Cup 2026: Colombia maverick Luis Diaz will be their key player. | Photo: AP/Gustavo Garello
Colombia take on Jordan on Sunday at Snapdragon Stadium in San Diego for an international friendly that serves as both teams' final pre-World Cup tune-up. Néstor Lorenzo's have not had the best of starts in the build-up towards the World Cup with a 3-1 loss to France and a 2-1 loss to Croatia in March. As for Jordan, they are preparing for the first-ever World Cup appearance, with a Group J opener against Austria set for Santa Clara on June 17. Catch the scores and play-by-play updates of the COL vs JOR, FIFA international friendly match, right here
LIVE UPDATES

Colombia Vs Jordan Live Score, International Friendly: Match Details

  • When: Sunday, June 7

  • Where: Snapdragon Stadium (San Diego, California)

  • Time: 4:30 AM IST

  • Channel/streaming: N/A In India

Colombia Vs Jordan Live Score, International Friendly: Predicted XIs

Colombia

  • Goalkeeper: Camilo Vargas

  • Defenders: Johan Mojica, Jhon Lucumi, Davinson Sanchez, Daniel Munoz

  • Midfielders: Richard Rios, Jefferson Lerma, James Rodriguez

  • Forwards: Luis Diaz, Jhon Cordoba, Jhon Arias

Jordan

  • Goalkeeper: Yazeed Abulaila

  • Defenders: Yazan Al Arab, Mohammad Abu Al Nadi, Saed Al-Rosan

  • Midfielders: Mohannad Abu Taha, Nizar Al Rashdan, Noor Al Rawabdeh, Ehsan Haddad

  • Forwards: Mahmoud Al Mardi, Ali Olwan, Mousa Tamari

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