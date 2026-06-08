Colombia Vs Jordan LIVE Score, International Friendly 2026: Luis Diaz, COL Take On JOR At Snapdragon Stadium

Colombia Vs Jordan Live Score, International Friendly: Match Details
When: Sunday, June 7
Where: Snapdragon Stadium (San Diego, California)
Time: 4:30 AM IST
Channel/streaming: N/A In India
Colombia Vs Jordan Live Score, International Friendly: Predicted XIs
Colombia
Goalkeeper: Camilo Vargas
Defenders: Johan Mojica, Jhon Lucumi, Davinson Sanchez, Daniel Munoz
Midfielders: Richard Rios, Jefferson Lerma, James Rodriguez
Forwards: Luis Diaz, Jhon Cordoba, Jhon Arias
Jordan
Goalkeeper: Yazeed Abulaila
Defenders: Yazan Al Arab, Mohammad Abu Al Nadi, Saed Al-Rosan
Midfielders: Mohannad Abu Taha, Nizar Al Rashdan, Noor Al Rawabdeh, Ehsan Haddad
Forwards: Mahmoud Al Mardi, Ali Olwan, Mousa Tamari