Armenia Vs Portugal LIVE Score, FIFA World Cup 2026 European Qualifiers: Cristiano Ronaldo's POR Eye Win Over ARM

Armenia vs Portugal LIVE Score, FIFA World Cup 2026 European Qualifiers: Get live updates and scores from the World Cup 2026 European Qualifier between Armenia and Portugal on Saturday, September 6, at the Vazgen Sargsyan Republican Stadium

Armenia Vs Portugal LIVE Score, FIFA World Cup 2026 European Qualifiers Updates Cristiano Ronaldo
Armenia Vs Portugal LIVE Score, FIFA World Cup 2026 European Qualifiers: Portugal's Cristiano Ronaldo gestures during the Nations League semifinal soccer match between Portugal and Germany at the Munich Football Arena, in Munich. | Photo: AP/Martin Meissner
Armenia vs Portugal LIVE Score, FIFA World Cup 2026 European Qualifiers: Hello and welcome to our live coverage of Armenia taking on Portugal in their opening Group F clash of the World Cup 2026 European Qualifiers at the Vazgen Sargsyan Republican Stadium in Yerevan on Saturday, September 6. Cristiano Ronaldo and Portugal kick off their campaign as favourites to top the group, while Armenia look to make a strong start on home soil. Fresh from scoring in Al Nassr’s season opener, Ronaldo is expected to feature as he leads Portugal’s push towards another World Cup. Get Armenia vs Portugal live updates right here.
Armenia Vs Portugal LIVE Score, FIFA World Cup 2026 European Qualifiers: Squads

Armenia: Ognjen Chancharevich, Arsen Beglaryan, Henri Avagyan, Sergei Muradian, Erik Piloyan, Georgii Arutiunian, Albert Khachumyan, Kamo Hovhannisyan, Erik Simonyan, Edgar Grigoryan, UgochukwuIwu, Eduard Spertsyan, Edgar Sevikyan, Artur Serobyan, Lucas Zelarayán, Tigran Barseghyan, Narek Aghasaryan, Hovhannes Harutyunyan, Artak Dashyan, Nayair Tiknizyan, Vahan Bichakhchyan, Grant-Leon Ranos, Zhirayr Shaghoyan

Portugal: Diogo Costa, José Sá, Rui Silva, Nuno Tavares, Ruben Dias, Antonio Silva, Renato Veiga, Gonçalo Inácio, Nuno Mendes, João Cancelo, João Palhinha, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Pedro Gonçalves, João Neves, Ruben Neves, Vitinha, Cristiano Ronaldo, Goncalo Ramos, João Félix, Francisco Trincão, Francisco Conceicao, Pedro Neto

Armenia Vs Portugal LIVE Score, FIFA World Cup 2026 European Qualifiers: Streaming Info

The Armenia vs Portugal clash will air on the Sony Sports Network and will also be available to stream live on SonyLiv.

Armenia Vs Portugal LIVE Score, FIFA World Cup 2026 European Qualifiers: Hello!

Hello and welcome to our live coverage of Armenia vs Portugal in the FIFA World Cup 2026 European Qualifiers, stay tuned for all the live updates.

