Armenia Vs Portugal LIVE Score, FIFA World Cup 2026 European Qualifiers: Cristiano Ronaldo's POR Eye Win Over ARM

Armenia Vs Portugal LIVE Score, FIFA World Cup 2026 European Qualifiers: Squads
Armenia: Ognjen Chancharevich, Arsen Beglaryan, Henri Avagyan, Sergei Muradian, Erik Piloyan, Georgii Arutiunian, Albert Khachumyan, Kamo Hovhannisyan, Erik Simonyan, Edgar Grigoryan, UgochukwuIwu, Eduard Spertsyan, Edgar Sevikyan, Artur Serobyan, Lucas Zelarayán, Tigran Barseghyan, Narek Aghasaryan, Hovhannes Harutyunyan, Artak Dashyan, Nayair Tiknizyan, Vahan Bichakhchyan, Grant-Leon Ranos, Zhirayr Shaghoyan
Portugal: Diogo Costa, José Sá, Rui Silva, Nuno Tavares, Ruben Dias, Antonio Silva, Renato Veiga, Gonçalo Inácio, Nuno Mendes, João Cancelo, João Palhinha, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Pedro Gonçalves, João Neves, Ruben Neves, Vitinha, Cristiano Ronaldo, Goncalo Ramos, João Félix, Francisco Trincão, Francisco Conceicao, Pedro Neto
Armenia Vs Portugal LIVE Score, FIFA World Cup 2026 European Qualifiers: Streaming Info
The Armenia vs Portugal clash will air on the Sony Sports Network and will also be available to stream live on SonyLiv.
Armenia Vs Portugal LIVE Score, FIFA World Cup 2026 European Qualifiers: Hello!
Hello and welcome to our live coverage of Armenia vs Portugal in the FIFA World Cup 2026 European Qualifiers, stay tuned for all the live updates.