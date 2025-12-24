Maharashtra Vs Punjab, Live Cricket Score, VHT 2025-26: Abhishek Sharma, Ruturaj Gaikwad Go Head-to-head In Jaipur

Punjab Cricket Team Photo: X

Hello and Welcome to our live coverage of Maharastra vs Punjab Vijay Hazare Trophy 2025-26. Ruturaj Gaikwad-led Maharashtra will go up against Punjab, who are yet to announce a skipper for their Group C encounter in the Vijay Hazare Trophy 2025-26 on Wednesday, December 24 at the Anantam Ground, Jaipur. PCA announced that Shubman Gill and Arshdeep Singh will join the squad for the latter part of the tournament. Maharashtra, on the other hand, will look to start off with a win. Track the live scores and play-by-play updates of the Group C encounter between Maharashtra and Punjab, at the Vijay Hazare Trophy in Jaipur on Wednesday, December 24, right here

24 Dec 2025, 07:50:26 am IST Maharashtra vs Punjab, Live Cricket Score, VHT 2025-26: Abhishek Sharma To Lead Pun Despite having Shubman Gill in the squad, Punjab have gone with his opening partner and the No. 1 ranked T20I batter in the world, Abhishek Sharma. Gill is unlikely to play all the VHT matches as he'll be seen leading the Indian side in the upcoming New Zealand ODI series. However, he would like to get back to his form by perfomring in India's premier 50-over competition.