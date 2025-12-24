Maharashtra Vs Punjab, Live Cricket Score, VHT 2025-26: Abhishek Sharma, Ruturaj Gaikwad Go Head-to-head In Jaipur

Maharashtra vs Punjab, Live Cricket Score, VHT 2025-26: Abhishek Sharma To Lead Pun
Despite having Shubman Gill in the squad, Punjab have gone with his opening partner and the No. 1 ranked T20I batter in the world, Abhishek Sharma. Gill is unlikely to play all the VHT matches as he'll be seen leading the Indian side in the upcoming New Zealand ODI series. However, he would like to get back to his form by perfomring in India's premier 50-over competition.
Maharashtra vs Punjab, Live Cricket Score, VHT 2025-26: Squads
Punjab: Prabhsimran Singh, Harnoor Singh, Uday Saharan, Jashanpreet Singh, Anmolpreet Singh, Salil Arora(w), Abhishek Sharma(c), Shubman Gill, Ramandeep Singh, Harpreet Brar, Gurnoor Brar, Raghu Sharma, Arshdeep Singh, Sanvir Singh, Gaurav Chaudhary, Naman Dhir, Krish Bhagat, Sukhdeep Bajwa
Maharashtra: Prithvi Shaw, Ruturaj Gaikwad(c), Arshin Kulkarni, Siddhesh Veer, Sachin Dhas, Ankit Bawne, Saurabh Nawale(w), Jalaj Saxena, Vicky Ostwal, Rajvardhan Hangargekar, Rajneesh Gurbani, Satyajeet Bachhav, Rahul Tripathi, Nikhil Naik, Pradeep Dadhe, Prashant Solanki, Ramakrishna Ghosh, Siddharth Mhatre