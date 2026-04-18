SRH Vs CSK Live Cricket Score, IPL 2026: Will MS Dhoni Finally Play Tonight In Hyderabad?

MS Dhoni during a practice session ahead of an Indian Premier League 2026 match between Sunrisers Hyderabad and Chennai Super Kings in Hyderabad. Photo: PTI

SRH Vs CSK Live Cricket Score, IPL 2026: Hello and welcome to our live coverage of the 27th match of Indian Premier League 2026, between SunRisers Hyderabad and Chennai Super Kings at the Rajiv Gandhi International Stadium in Uppal, Hyderabad on Saturday (April 18). The visiting CSK are eyeing a third straight win to offset their three consecutive defeats at the start of the tournament. They have been rocked by the quadricep injury to Khaleel Ahmed and while the talismanic MS Dhoni has travelled to Hyderabad, his participation in tonight's match remains uncertain. As for the SunRisers, they ended Rajasthan Royals' four-match victory streak in their last outing and are aiming to overtake Gujarat Titans at No. 4 in the points table. Stay with us for the live cricket score and updates from the IPL 2026 match.

18 Apr 2026, 05:46:58 pm IST SRH Vs CSK Live Score, IPL 2026: Squads Chennai Super Kings: Sanju Samson (wk), Ruturaj Gaikwad (c), Ayush Mhatre, Sarfaraz Khan, Shivam Dube, Dewald Brevis, Jamie Overton, Noor Ahmad, Anshul Kamboj, Gurjapneet Singh, Khaleel Ahmed, Matthew Short, Akeal Hosein, Kartik Sharma, Prashant Veer, Matt Henry, MS Dhoni, Shreyas Gopal, Rahul Chahar, Spencer Johnson, Mukesh Choudhary, Urvil Patel, Aman Khan, Zakary Foulkes, Ramakrishna Ghosh Sunrisers Hyderabad: Abhishek Sharma, Travis Head, Ishan Kishan (c), Heinrich Klaasen, Salil Arora (wk), Aniket Verma, Nitish Kumar Reddy, Harsh Dubey, Shivang Kumar, Praful Hinge, Eshan Malinga, Smaran Ravichandran, Sakib Hussain, Liam Livingstone, Shivam Mavi, Harshal Patel, Jaydev Unadkat, Kamindu Mendis, Zeeshan Ansari, Dilshan Madushanka, Krains Fuletra, Onkar Tarmale, Amit Kumar, Gerald Coetzee