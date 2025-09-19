Pakistan Vs South Africa Live Streaming, 2nd Women's ODI: Preview, Squads, Where To Watch

South Africa W lead the series 1-0 after a strong win, while Pakistan W look to bounce back at Gaddafi Stadium. Check live streaming info, predicted XIs here

O
Outlook Sports Desk
Curated by: Navneet Oberoi
Updated on:
Updated on:
Pakistan Vs South Africa Live Streaming, 2nd Womens ODI: Preview, Squads, Where To Watch
Marizanne Kapp and Tazmin Brits shared a record-breaking unbeaten partnership in the 1st ODI. Photo: X/ProteasWomenCSA
info_icon
Summary
Summary of this article

  • South Africa lead the series 1-0 with a dominant chase in the first ODI

  • Marizanne Kapp and Tazmin Brits shared a record-breaking unbeaten partnership

  • Pakistan look to bounce back in the 2nd ODI at home

South Africa Women will take on Pakistan Women in the second ODI of their three-match series at the Gaddafi Stadium, Lahore, on Friday, September 19, 2025. The game starts at 4:00 PM IST.

South Africa began the ODI series with an impressive eight-wicket victory in the first match, thanks to a record partnership between Marizanne Kapp and Tazmin Brits. Chasing 256, Pakistan posted 255 for 4 with Sidra Amin unbeaten on 121 and Muneeba Ali scoring 76. However, South Africa's Kapp (121*) and Brits (101*) guided the visitors to a comfortable win.

Pakistan, led by Fatima Sana, aim to level the series while South Africa, under Laura Wolvaardt’s captaincy, look to maintain their momentum in preparation for the upcoming ICC Women’s World Cup.

Pakistan Vs South Africa W Head-To-Head Record

Total Matches: 29


South Africa W Wins: 22


Pakistan W Wins : 5


Tied: 1


No Result: 1

Pakistan Vs South Africa, 2nd Women's ODI: Live Streaming Info

When and Where is Pakistan Vs South Africa, 2nd Women's ODI?

The match is on Friday, September 19, 2025, at Gaddafi Stadium, Lahore. Start time is 4:00 PM IST.

Where to Watch the Pakistan Vs South Africa, 2nd Women's ODI?

Related Content
Related Content

The 2nd ODI will be live-streamed on Sports Central and Sports TV YouTube channel worldwide.

Pakistan Vs South Africa, 2nd Women's ODI: Predicted XIs

Pakistan Women (PAK W):

Muneeba Ali, Shawaal Zulfiqar, Sidra Amin, Aliya Riaz, Fatima Sana(c), Natalia Pervaiz, Sidra Nawaz(w), Rameen Shamim, Diana Baig, Nashra Sandhu, Sadia Iqbal

South Africa Women (SA W):

Tazmin Brits, Laura Wolvaardt(c), Sune Luus, Marizanne Kapp, Annerie Dercksen, Miane Smit, Sinalo Jafta(w), Nondumiso Shangase, Ayabonga Khaka, Nonkululeko Mlaba, Tumi Sekhukhune

PAK-W Vs SA-W Full Squads

Pakistan Women: Fatima Sana (c), Muneeba Ali Siddiqui (vc), Aliya Riaz, Diana Baig, Eyman Fatima, Nashra Sandhu, Natalia Parvaiz, Omaima Sohail, Rameen Shamim, Sadaf Shamas, Sadia Iqbal, Shawaal Zulfiqar, Sidra Amin, Sidra Nawaz, Syeda Aroob Shah

South Africa: Laura Wolvaardt (c), Ayabonga Khaka, Chloe Tryon, Nadine de Klerk, Marizanne Kapp, Tazmin Brits, Sinalo Jafta, Nonkululeko Mlaba, Annerie Dercksen, Anneke Bosch, Masabata Klaas, Sune Luus, Karabo Meso, Tumi Sekhukhune, Nondumiso Shangase

Get the Latest Cricket News, today's match Live Cricket Scores, Match Results, and upcoming cricket series & schedule at Outlook India. To follow our special coverage of the Asia Cup 2025, News updates, Asia Cup 2025 Schedule, Asia Cup teams' Squad, Asia Cup Points table, and stats.

Published At:
SUBSCRIBE
Tags

Click/Scan to Subscribe

qr-code

Advertisement

MOST POPULAR

Advertisement

WATCH

Advertisement

MORE FROM THE AUTHOR

Advertisement

PHOTOS

Advertisement

×

Today Sports News

Cricket News

  1. India Vs Oman, Asia Cup 2025 Match 12: Head-To-Head Record And Win Prediction

  2. India Vs Oman, Asia Cup 2025 Match 12: Three Key Battles To Watch Out For In IND Vs OMA Clash

  3. India's 250th T20I Match: Full Stats, Records And Milestones

  4. India's 250th T20I Match: Asia Cup 2025 Milestone, Records And Legacy

  5. IND W Vs AUS W 3rd ODI Preview: India Chase Historic Series Win Against Australia

Football News

  1. Bayern Munich 4-0 Tottenham Highlights, Club Friendlies: Kane, Coman Shine In Die Roten’s Pre-Season Rout Of Spurs

  2. Panathinaikos 0-0 Shakhtar Donetsk Highlights, UEFA Europa League Qualifiers: Goalless First Leg In Athens

  3. Ballon D’Or 2025: Complete List Of Awards And Nominees

  4. Durand Cup 2025: NEROCA FC And Indian Navy Share Spoils In Goalless Draw

  5. Premier League Transfers: Burnley Sign Leslie Ugochukwu From Chelsea For £23m

Tennis News

  1. Billie Jean King Cup 2025: Jessica Pegula, Taylor Townsend Lead USA To Doubles Semi-Final

  2. Laver Cup 2025: Watching Carlos Alcaraz Is 'A Real Treat', Says Roger Federer

  3. Guadalajara Open 2025: Iva Jovic Becomes Youngest American To Win WTA Title Since Coco Gauff

  4. Beatriz Haddad Maia Stunned In Sao Paolo; Jelena Ostapenko Suffers Shock Exits At Guadalajara Open

  5. India Vs Switzerland, Davis Cup: Debutant Dhakshineshwar Suresh, Sumit Nagal Hand IND 2-0 Lead

Badminton News

  1. PV Sindhu Vs An Se Young, China Masters 2025: Indian Shuttler Suffers Straight-Game Loss In Quarter-Final

  2. PV Sindhu Vs Pornpawee Chochuwong, China Masters 2025: Indian Shuttler Sails Into Quarter-Finals

  3. Satwik-Chirag Vs Chiu-Wang Live Streaming, China Masters 2025: When, Where To Watch Round Of 16 Clash

  4. Satwik-Chirag Vs Arif-Yap, China Masters 2025: Indian Pair Enter Last 16 With Straight-Game Win

  5. PV Sindhu Vs Julie Dawall Jakobsen, China Masters 2025: Indian Shuttler Wins In Straight Games

Trending Stories

National News

  1. Rahul Gandhi Accuses Election Commission Of Shielding Centralised Voter Deletions

  2. PILs Challenging Maratha Quota Dismissed; Bombay HC Says Petitioners Not Directly Affected

  3. Hail Mary: Book Review Of Arundhati Roy's 'Mother Mary Comes To Me'

  4. CEA Nageswaran Expects US Tariff Dispute Resolution in 8–10 Weeks

  5. Bihar Election Alliance: Together Inside, Frays Outside

Entertainment News

  1. Are We Really Free? | 11 Films To Watch This Independence Day

  2. 96 Years Of Kishore Kumar & His Evergreen Freedom In Comic Despair

  3. A Decade Of Masaan: Transgressive Love Amidst The Crumbling Facade Of Culture

  4. Watch | Can Met Gala Truly Celebrate Black Style Without Reckoning With Fashion's Past?

  5. Met Gala Through The Years: A Visual History Of Fashion’s Biggest Night

US News

  1. US Vetoes Security Council Resolution Demanding Immediate Gaza Ceasefire, Hostage Release

  2. Trump Asks Britain To Call Out Military To Control Its Borders

  3. Trump Claims Credit for India-Pakistan Ceasefire Again, Calls It One of Seven Conflicts He Settled

  4. Jimmy Kimmel Taken Off Air Over Charlie Kirk Comments, ‘Kimmel Has Zero Talent’, Says Trump

  5. Trump Meets King Charles Amid 'Dump Trump' Chants On London Streets

World News

  1. UK Deports First Migrant Under New Immigration Treaty : Indian National Sent Back to France

  2. India, EU Aim to Finalise Free Trade Deal by December, Says Modi After Talks with European Commission President

  3. Trump’s State Visit To UK Blends Royal Pageantry And Protests

  4. The ‘Martyrdom’ of Charlie Kirk: How Culture Wars Erode Democracy

  5. UK To Recognise Palestine After Trump Visit Amid Gaza Crisis

Latest Stories

  1. Tamil Actor-Comedian Robo Shankar Passes Away At 46: Kamal Haasan, Vijay Sethupathi, Karthi Pay Heartfelt Tributes

  2. Indian Techie Shot Dead By Police In Santa Clara Following Alleged Roommate Altercation

  3. Maharashtra Weather Alert: Yellow Alert for 14 Districts, Heavy Rains Continue

  4. Maharashtra Government Makes E-KYC Mandatory For Ladki Bahin Beneficiaries

  5. Delhi-NCR Weather Forecast: Light Rain Expected with Rising Temperatures

  6. Trump Says He Is 'Very Close' To India and Modi

  7. Nishaanchi Review | A Small-Town Masala Carnival From Kashyap’s Filmy Heart

  8. Magnitude 6.1 Earthquake Strikes Papua, Indonesia; Buildings And Bridge Damaged