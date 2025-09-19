Pakistan Vs South Africa Live Streaming, 2nd Women's ODI: Preview, Squads, Where To Watch

South Africa lead the series 1-0 with a dominant chase in the first ODI
Marizanne Kapp and Tazmin Brits shared a record-breaking unbeaten partnership
Pakistan look to bounce back in the 2nd ODI at home
South Africa Women will take on Pakistan Women in the second ODI of their three-match series at the Gaddafi Stadium, Lahore, on Friday, September 19, 2025. The game starts at 4:00 PM IST.
South Africa began the ODI series with an impressive eight-wicket victory in the first match, thanks to a record partnership between Marizanne Kapp and Tazmin Brits. Chasing 256, Pakistan posted 255 for 4 with Sidra Amin unbeaten on 121 and Muneeba Ali scoring 76. However, South Africa's Kapp (121*) and Brits (101*) guided the visitors to a comfortable win.
Pakistan, led by Fatima Sana, aim to level the series while South Africa, under Laura Wolvaardt’s captaincy, look to maintain their momentum in preparation for the upcoming ICC Women’s World Cup.
Pakistan Vs South Africa W Head-To-Head Record
Total Matches: 29
South Africa W Wins: 22
Pakistan W Wins : 5
Tied: 1
No Result: 1
Pakistan Vs South Africa, 2nd Women's ODI: Live Streaming Info
When and Where is Pakistan Vs South Africa, 2nd Women's ODI?
The match is on Friday, September 19, 2025, at Gaddafi Stadium, Lahore. Start time is 4:00 PM IST.
Where to Watch the Pakistan Vs South Africa, 2nd Women's ODI?
The 2nd ODI will be live-streamed on Sports Central and Sports TV YouTube channel worldwide.
Pakistan Vs South Africa, 2nd Women's ODI: Predicted XIs
Pakistan Women (PAK W):
Muneeba Ali, Shawaal Zulfiqar, Sidra Amin, Aliya Riaz, Fatima Sana(c), Natalia Pervaiz, Sidra Nawaz(w), Rameen Shamim, Diana Baig, Nashra Sandhu, Sadia Iqbal
South Africa Women (SA W):
Tazmin Brits, Laura Wolvaardt(c), Sune Luus, Marizanne Kapp, Annerie Dercksen, Miane Smit, Sinalo Jafta(w), Nondumiso Shangase, Ayabonga Khaka, Nonkululeko Mlaba, Tumi Sekhukhune
PAK-W Vs SA-W Full Squads
Pakistan Women: Fatima Sana (c), Muneeba Ali Siddiqui (vc), Aliya Riaz, Diana Baig, Eyman Fatima, Nashra Sandhu, Natalia Parvaiz, Omaima Sohail, Rameen Shamim, Sadaf Shamas, Sadia Iqbal, Shawaal Zulfiqar, Sidra Amin, Sidra Nawaz, Syeda Aroob Shah
South Africa: Laura Wolvaardt (c), Ayabonga Khaka, Chloe Tryon, Nadine de Klerk, Marizanne Kapp, Tazmin Brits, Sinalo Jafta, Nonkululeko Mlaba, Annerie Dercksen, Anneke Bosch, Masabata Klaas, Sune Luus, Karabo Meso, Tumi Sekhukhune, Nondumiso Shangase