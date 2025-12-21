India Women Vs Sri Lanka Women Live Cricket Score, 1st T20I: IND-W Eye Win Against SL-W

India Women Vs Sri Lanka Women Live Cricket Score, 1st T20I: Squads
India: Harmanpreet Kaur (C), Smriti Mandhana (VC), Deepti Sharma, Sneh Rana, Jemimah Rodrigues, Shafali Verma, Harleen Deol, Amanjot Kaur, Arundhati Reddy, Kranti Gaud, Renuka Singh Thakur, Richa Ghosh (WK), G Kamalini (WK), Sree Charani, Vaishnavi Sharma.
Sri Lanka: Chamari Athapaththu (c) , Hasini Perera, Vishmi Gunaratne, Harshitha Samarawickrama, Nilakshika De Silva, Kavisha Dilhari, Imesha Dulani, Kaushini Nuthyangana, Malsha Shehani, Inoka Ranaweera, Shashini Gimhani, Nimesha Madushani, Kawya Kavindi, Rashmika Sewwandi, Malki Madara.
India Women Vs Sri Lanka Women Live Cricket Score, 1st T20I: Head-To-Head Records
India hold a clear edge in the head-to-head, leading Sri Lanka 20–5, with one match ending in no result. Their most recent meeting came at the T20 World Cup 2024 in Dubai, where India cruised to an emphatic 82-run win. In the current T20I rankings, India sit third, while Sri Lanka are placed seventh.
India Women Vs Sri Lanka Women Live Cricket Score, 1st T20I: Streaming Info
The first T20I between India Women and Sri Lanka Women will be streamed live on the JioHotstar application and website.
India Women Vs Sri Lanka Women Live Cricket Score, 1st T20I: Hello!
Hello, we’re back with another live blog, it’s India Women vs Sri Lanka Women. Stay tuned for live updates as the action unfolds.