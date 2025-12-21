India Women Vs Sri Lanka Women Live Cricket Score, 1st T20I: IND-W Eye Win Against SL-W | Photo: PTI/Swapan Mahapatra

India Women vs Sri Lanka Women Live Cricket Score, 1st T20I: Hello and welcome to our live coverage of the first T20 International between India Women and Sri Lanka Women on Sunday, 21 December, at the ACA–VDCA Cricket Stadium in Visakhapatnam. This five-match series is India’s first assignment since their ODI World Cup triumph, with Harmanpreet Kaur leading a strong squad featuring Smriti Mandhana, Deepti Sharma plus debutants G Kamalini and Vaishnavi Sharma. Sri Lanka, led by Chamari Athapaththu, arrive with limited recent T20 action, while the series also serves as key preparation for the Women’s T20 World Cup 2026. Stay tuned for IND-W vs Sl-W live updates.

LIVE UPDATES

21 Dec 2025, 04:55:26 pm IST India Women Vs Sri Lanka Women Live Cricket Score, 1st T20I: Squads India: Harmanpreet Kaur (C), Smriti Mandhana (VC), Deepti Sharma, Sneh Rana, Jemimah Rodrigues, Shafali Verma, Harleen Deol, Amanjot Kaur, Arundhati Reddy, Kranti Gaud, Renuka Singh Thakur, Richa Ghosh (WK), G Kamalini (WK), Sree Charani, Vaishnavi Sharma. Sri Lanka: Chamari Athapaththu (c) , Hasini Perera, Vishmi Gunaratne, Harshitha Samarawickrama, Nilakshika De Silva, Kavisha Dilhari, Imesha Dulani, Kaushini Nuthyangana, Malsha Shehani, Inoka Ranaweera, Shashini Gimhani, Nimesha Madushani, Kawya Kavindi, Rashmika Sewwandi, Malki Madara.

21 Dec 2025, 04:38:04 pm IST India Women Vs Sri Lanka Women Live Cricket Score, 1st T20I: Head-To-Head Records India hold a clear edge in the head-to-head, leading Sri Lanka 20–5, with one match ending in no result. Their most recent meeting came at the T20 World Cup 2024 in Dubai, where India cruised to an emphatic 82-run win. In the current T20I rankings, India sit third, while Sri Lanka are placed seventh.

21 Dec 2025, 04:19:39 pm IST India Women Vs Sri Lanka Women Live Cricket Score, 1st T20I: Streaming Info India Women Vs Sri Lanka Women, 1st T20I will be available to watch on the Star Sports network. The first T20I between India Women and Sri Lanka Women will be streamed live on the JioHotstar application and website.