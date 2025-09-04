Meerut Mavericks Vs Lucknow Falcons Live Streaming, UP T20 League Qualifier 2: Toss Update, Playing XIs

Here is all you need to know about the Uttar Pradesh T20 League's knockout Qualifier 2 match being played between Bhuvneshwar Kumar's Lucknow Falcons and Madhav Kaushik's Meerut Mavericks: toss update, playing XIs, squads and broadcast details

Outlook Sports Desk
Curated by: Bhuvan Gupta
Updated on:
Updated on:
Meerut Mavericks Vs Lucknow Falcons Live Streaming UP T20 League Qualifier 2 Toss Update
Meerut Mavericks Vs Lucknow Falcons Live Streaming, Uttar Pradesh T20 League Qualifier 2: Bhuvneshwar Kumar and Co won the Eliminator by 23 runs. Photo: X/UP T20 League
  • Meerut Mavericks win toss and choose to bat first against Lucknow Falcons

  • Winner to meet Kashi Rudras in Uttar Pradesh T20 League final

  • Match being telecast and live streamed in India

The Madhav Kaushik-led Meerut Mavericks won the toss and opted to bat first against Lucknow Falcons in the Qualifier 2 match of Uttar Pradesh T20 League 2025 at the Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee Ekana Cricket Stadium in Lucknow on Thursday (September 4, 2025). Watch the cricket match live today.

With Rinku Singh unavailable, Madhav Kaushik took the reins for Meerut Mavericks. The winner of this match will take on Kashi Rudras in the final.

Meerut Mavericks Vs Lucknow Falcons, Uttar Pradesh T20 League Qualifier 2: Playing XIs

Meerut Mavericks: Swastik Chikara, Akshay Dubey (wk), Madhav Kaushik (c), Rituraj Sharma, Ritik Vats, Yash Garg, Zeeshan Ansari, Vijay Kumar, Vaibhav Chaudhary, Kartik Tyagi, Prashanth Chaudhary

Lucknow Falcons: Abhay Prathap Singh, Aaradhya Yadav (wk), Ansh Yadav, Mohammad Saif, Sameer Choudhary, Kritagya Singh, Vipraj Nigam, Akshu Bajwa, Bhuvneshwar Kumar (c), Abhinandan Singh, Navneet Kumar

Meerut Mavericks Vs Lucknow Falcons, Uttar Pradesh T20 League Qualifier 2: Live Streaming Details

When and where will the Meerut Mavericks vs Lucknow Falcons, Uttar Pradesh T20 League Qualifier 2 match be played?

The Meerut Mavericks vs Lucknow Falcons, Uttar Pradesh T20 League Qualifier 2 match will be played at the Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee Ekana Cricket Stadium in Lucknow on Thursday (September 4, 2025) at 7:30pm IST.

Where will the Meerut Mavericks vs Lucknow Falcons, Uttar Pradesh T20 League Qualifier 2 match be telecast and live streamed?

The Meerut Mavericks vs Lucknow Falcons, Uttar Pradesh T20 League Qualifier 2 match will be live streamed on the SonyLIV app and website in India. It will be telecast on the Sony Sports Network TV channels in the country.

Meerut Mavericks Vs Lucknow Falcons, Uttar Pradesh T20 League Qualifier 2: Squads

Lucknow Falcons: Abhay Prathap Singh, Aaradhya Yadav (wk), Ansh Yadav, Mohammad Saif, Sameer Choudhary, Kritagya Singh, Akshu Bajwa, Vipraj Nigam, Satyam Pandey, Bhuvneshwar Kumar (c), Abhinandan Singh, Navneet Kumar, Samarth Singh, Priyam Garg, Shoaib Siddiqui, Ankur Chauhan, Kishan Kumar Singh, Sumit Agarwal, Pranjal Saini, Nishant Gaud, Parv Singh, Karan Chaudhary, Mohd Shibli, Aryan Chaudhary, Akshat Pandey

Meerut Mavericks: Akshay Dubey (wk), Swastik Chikara, Rituraj Sharma, Madhav Kaushik (c), Divyansh Rajput, Ritik Vats, Yash Garg, Zeeshan Ansari, Kartik Tyagi, Vijay Kumar, Vishal Chaudhary, Sahab Yuvraj, Vaibhav Chaudhary, Sachin Singh, Aditya Kumar Singh, Rajat Sanserwal, Ansh Dwivedi, Divyansh Joshi

Published At:
  8. Lokah Box Office Collection Day 7: Kalyani Priyadarshan's Film Crosses Rs 100 Crore Mark Worldwide