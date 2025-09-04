Meerut Mavericks win toss and choose to bat first against Lucknow Falcons
Winner to meet Kashi Rudras in Uttar Pradesh T20 League final
Match being telecast and live streamed in India
The Madhav Kaushik-led Meerut Mavericks won the toss and opted to bat first against Lucknow Falcons in the Qualifier 2 match of Uttar Pradesh T20 League 2025 at the Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee Ekana Cricket Stadium in Lucknow on Thursday (September 4, 2025). Watch the cricket match live today.
With Rinku Singh unavailable, Madhav Kaushik took the reins for Meerut Mavericks. The winner of this match will take on Kashi Rudras in the final.
Meerut Mavericks Vs Lucknow Falcons, Uttar Pradesh T20 League Qualifier 2: Playing XIs
Meerut Mavericks: Swastik Chikara, Akshay Dubey (wk), Madhav Kaushik (c), Rituraj Sharma, Ritik Vats, Yash Garg, Zeeshan Ansari, Vijay Kumar, Vaibhav Chaudhary, Kartik Tyagi, Prashanth Chaudhary
Lucknow Falcons: Abhay Prathap Singh, Aaradhya Yadav (wk), Ansh Yadav, Mohammad Saif, Sameer Choudhary, Kritagya Singh, Vipraj Nigam, Akshu Bajwa, Bhuvneshwar Kumar (c), Abhinandan Singh, Navneet Kumar
Meerut Mavericks Vs Lucknow Falcons, Uttar Pradesh T20 League Qualifier 2: Live Streaming Details
When and where will the Meerut Mavericks vs Lucknow Falcons, Uttar Pradesh T20 League Qualifier 2 match be played?
The Meerut Mavericks vs Lucknow Falcons, Uttar Pradesh T20 League Qualifier 2 match will be played at the Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee Ekana Cricket Stadium in Lucknow on Thursday (September 4, 2025) at 7:30pm IST.
Where will the Meerut Mavericks vs Lucknow Falcons, Uttar Pradesh T20 League Qualifier 2 match be telecast and live streamed?
The Meerut Mavericks vs Lucknow Falcons, Uttar Pradesh T20 League Qualifier 2 match will be live streamed on the SonyLIV app and website in India. It will be telecast on the Sony Sports Network TV channels in the country.
Meerut Mavericks Vs Lucknow Falcons, Uttar Pradesh T20 League Qualifier 2: Squads
Lucknow Falcons: Abhay Prathap Singh, Aaradhya Yadav (wk), Ansh Yadav, Mohammad Saif, Sameer Choudhary, Kritagya Singh, Akshu Bajwa, Vipraj Nigam, Satyam Pandey, Bhuvneshwar Kumar (c), Abhinandan Singh, Navneet Kumar, Samarth Singh, Priyam Garg, Shoaib Siddiqui, Ankur Chauhan, Kishan Kumar Singh, Sumit Agarwal, Pranjal Saini, Nishant Gaud, Parv Singh, Karan Chaudhary, Mohd Shibli, Aryan Chaudhary, Akshat Pandey
Meerut Mavericks: Akshay Dubey (wk), Swastik Chikara, Rituraj Sharma, Madhav Kaushik (c), Divyansh Rajput, Ritik Vats, Yash Garg, Zeeshan Ansari, Kartik Tyagi, Vijay Kumar, Vishal Chaudhary, Sahab Yuvraj, Vaibhav Chaudhary, Sachin Singh, Aditya Kumar Singh, Rajat Sanserwal, Ansh Dwivedi, Divyansh Joshi