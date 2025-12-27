Sylhet Titans Vs Noakhali Express Live Streaming, Bangladesh Premier League: Toss Update, Playing XIs

Here is all you need to know about the fourth match of Bangladesh Premier League 2025-26 between Sylhet Titans and Noakhali Express: preview, toss update, playing XIs, squads and live streaming information

O
Outlook Sports Desk
Curated by: bhuvan gupta
Updated on:
Updated on:
Sylhet Titans Vs Noakhali Express Live Streaming, Bangladesh Premier League Toss Update Playing XIs
Captains at the toss for the fourth match of Bangladesh Premier League 2025-26 between Sylhet Titans and Noakhali Express. Photo: X/Bangladesh Cricket
info_icon
Summary
Summary of this article

  • Sylhet Titans elected to bowl first against Noakhali Express

  • Both teams lost their Bangladesh Premier League campaign openers

  • Match to be live streamed on FanCode app, website in India

Sylhet Titans face Noakhali Express in the fourth match of Bangladesh Premier League 2025-26 at the Sylhet International Cricket Stadium on Saturday (December 27, 2025). Watch the T20 cricket match live.

Sylhet Titans Vs Noakhali Express, Bangladesh Premier League: Toss Update

Sylhet Titans won the toss and elected to bowl first against Noakhali Express.

Sylhet Titans Vs Noakhali Express, Bangladesh Premier League: Playing XIs

Noakhali Express: Maaz Sadaqat, Habibur Rahman Sohan, Sabbir Hossain, Shykat Ali (c), Jaker Ali (wk), Haider Ali, Mahidul Islam Ankon, Hasan Mahmud, Mehedi Hasan Rana, Zahir Khan, Rejaur Rahman Raja

Sylhet Titans: Saim Ayub, Rony Talukdar, Zakir Hasan, Parvez Hossain Emon (wk), Afif Hossain, Ethan Brookes, Mehidy Hasan Miraz (c), Nasum Ahmed, Mohammad Amir, Khaled Ahmed, Salman Irshad

Dhaka Capitals assistant coach Mahbub Ali Zaki was 59. - Instagram/Shakib Al Hasan
Mahbub Ali Zaki, Dhaka Capitals Assistant Coach, Dies Of Heart Attack Before Bangladesh Premier League Match

BY Outlook Sports Desk

Sylhet Titans Vs Noakhali Express, Bangladesh Premier League: Live Streaming Info

Where will the Sylhet Titans vs Noakhali Express, Bangladesh Premier League 2025-26 match be telecast and live streamed?

The Sylhet Titans vs Noakhali Express, Bangladesh Premier League 2025-26 match will be live streamed on the FanCode app and website in India. It will not be telecast on any TV channel in the country.

Related Content
Related Content

Sylhet Titans Vs Noakhali Express, Bangladesh Premier League: Squads

Noakhali Express: Maaz Sadaqat, Habibur Rahman Sohan, Sabbir Hossain, Shykat Ali (c), Jaker Ali (wk), Haider Ali, Mahidul Islam Ankon, Hasan Mahmud, Mehedi Hasan Rana, Zahir Khan, Ihsanullah, Abu Hasim, Rahmat Ali, Ibrar Ahmad, Bilal Sami, Musfik Hasan, Rejaur Rahman Raja, Shahadat Hossain Dipu, Kusal Mendis, Nazmul Islam Apu, Soumya Sarkar, Johnson Charles, Mohammad Nabi

Sylhet Titans: Saim Ayub, Rony Talukdar, Hazratullah Zazai, Parvez Hossain Emon (wk), Afif Hossain, Ethan Brookes, Mehidy Hasan Miraz (c), Nasum Ahmed, Khaled Ahmed, Ruyel Miah, Mohammad Amir, Angelo Mathews, Moeen Ali, Mominul Haque, Rahatul Ferdous, Zakir Hasan, Ariful Islam Jony, Ebadot Hossain, Shohidul Islam, Azmatullah Omarzai, Salman Irshad, Aaron Jones, Tawfique Khan

Get the Latest Cricket News, today's match Live Cricket Scores, Match Results, and upcoming cricket series & schedule at Outlook India. To follow our special coverage of the India vs South Africa 2025, news updates, IND vs SA Test, ODI & T20I schedule, full squads, and batting & bowling stats.

Published At:
SUBSCRIBE
Tags

Click/Scan to Subscribe

qr-code

Advertisement

MOST POPULAR

Advertisement

WATCH

Advertisement

MORE FROM THE AUTHOR

Advertisement

PHOTOS

Advertisement

×

Today Sports News

Cricket News

  1. Bret Lee Inducted Into Australian Hall Of Fame

  2. The Ashes: MCG Curator In ‘State Of Shock’ After Two-Day Test Loss For Australia

  3. The Ashes: England Captain Ben Stokes Slams MCG Pitch After Two-Day Test

  4. IND Squad For U-19 WC Announced; Vaibhav Sooryavanshi Named Skipper For Preceding South Africa Tour

  5. Gautam Gambhir's Position As Test Coach In Doubt As BCCI Plan Alternatives After SA Whitewash: Report

Football News

  1. Bayern Munich 4-0 Tottenham Highlights, Club Friendlies: Kane, Coman Shine In Die Roten’s Pre-Season Rout Of Spurs

  2. Panathinaikos 0-0 Shakhtar Donetsk Highlights, UEFA Europa League Qualifiers: Goalless First Leg In Athens

  3. Ballon D’Or 2025: Complete List Of Awards And Nominees

  4. Durand Cup 2025: NEROCA FC And Indian Navy Share Spoils In Goalless Draw

  5. Premier League Transfers: Burnley Sign Leslie Ugochukwu From Chelsea For £23m

Tennis News

  1. Aryna Sabalenka Vs Nick Kyrgios: Indian AI Startup KPro To Power ‘Battle Of The Sexes’ In Dubai

  2. 'Battle Of The Sexes' Preview: All You Need To Know About Sabalenka Vs Kyrgios Clash

  3. Aryna Sabalenka Faces Nick Kyrgios In Controversial 'Battle Of The Sexes' Sequel

  4. Next Gen ATP Finals: Learner Tien Beats Alexander Blockx To Lift Title

  5. Who Is Pang Renlong? Chinese Tennis Player To Receive 12 Year Ban By ITIA

Badminton News

  1. BWF World Tour Finals: Satwik-Chirag Lose In Three Games To Liang-Wang, Bow Out In Semis

  2. Satwik-Chirag Vs Liang-Wang Highlights, BWF World Tour Finals: Indians Bow Out In See-Saw Semi-Final - As It Happened

  3. Satwik-Chirag Vs Liang Wei Keng-Wang Chang Live Streaming, BWF World Tour Finals: Where To Watch Semi-final Match

  4. BWF World Tour Finals 2025: Satwik-Chirag Outplay Aaron-Soh To Seal Historic Semi-Final Spot

  5. Satwik-Chirag Vs Aaron-Soh Highlights, BWF World Tour Finals 2025: SatChi Seal Historic Semi-Final Spot - As It Happened

Trending Stories

National News

  1. Survivor Approaches CBI Seeking FIR Against Investigative Officer For ‘Colluding’ with Sengar

  2. West Bengal Begins Special Intensive Revision Hearings For 32 Lakh Voters

  3. TMC Accuses Suvendu Adhikari of ‘Naked Hate Speech’ Over Remarks Against Bangladesh

  4. Sustainable Mining Or Ecological Gamble? The Aravalli Debate

  5. Congress Part Of Anti-India Global Alliance: BJP

Entertainment News

  1. Outlook’s Picks: 6 Best Indian Indie Films Of 2025

  2. Outlook’s Picks | 7 Standout Hindi OTT Shows In 2025

  3. Raat Akeli Hai: The Bansal Murders Review | A Deliciously Paced & Politically Resolute Crime Drama

  4. What Happened To The Spy Film? Dhurandhar & The Age Of Creative Intent

  5. Critic Khatre Mein Hai: Inside Dhurandhar’s Selectively Manufactured Outrage

US News

  1. India Flags Concern Over Mass H-1B Visa Interview Cancellations

  2. Indian-Origin Student Arrested In US On Arson, Threat Charges

  3. Epstein Files, Including Trump Photo, Vanish From DOJ Website

  4. Trump Expands US Travel Ban, Adds Five Countries And Tightens Curbs On Others

  5. US Escalation In Venezuela Fits Pattern Of Regime Change Wars In Latin America

World News

  1. The Significance Of BNP Boss Tarique Rahman’s Return To Bangladesh

  2. The Pentagon's India-China Problem

  3. US Strikes On Islamists Please Evangelicals at Home

  4. Tarique Rahman Completes Voter Registration After 17-Year Exile

  5. All Must Join Hands To Maintain Law And Order: BNP’s Tarique Rahman

Latest Stories

  1. Manchester United 1-0 Newcastle United, Premier League 2025-26 Highlights: Red Devils Grab All Points - As It Happened

  2. Australia Vs England Highlights, 4th Ashes Test Day 2: ENG End 18-Match Winless Streak In AUS Soil, Avoid Whitewash

  3. Weekly Horoscope For December 28, 2025 – January 03, 2026: Growth And New Beginnings For Aries, Scorpio & Capricorn

  4. Gendering The Workplace: Why Female Employment Matters

  5. Cultural Diplomacy: The Faqir Khana Family In Ranjit Singh’s Punjab

  6. India Flags Grave Concern Over Attacks On Minorities In Bangladesh

  7. Indian-Origin Student Arrested In US On Arson, Threat Charges

  8. Putin: Russia Boosted Weapons Output 22-Fold Since Start Of Ukraine War