Sylhet Titans Vs Noakhali Express Live Streaming, Bangladesh Premier League: Toss Update, Playing XIs

Sylhet Titans elected to bowl first against Noakhali Express
Both teams lost their Bangladesh Premier League campaign openers
Match to be live streamed on FanCode app, website in India
Sylhet Titans face Noakhali Express in the fourth match of Bangladesh Premier League 2025-26 at the Sylhet International Cricket Stadium on Saturday (December 27, 2025). Watch the T20 cricket match live.
Sylhet Titans Vs Noakhali Express, Bangladesh Premier League: Toss Update
Sylhet Titans won the toss and elected to bowl first against Noakhali Express.
Sylhet Titans Vs Noakhali Express, Bangladesh Premier League: Playing XIs
Sylhet Titans Vs Noakhali Express, Bangladesh Premier League: Live Streaming Info
Where will the Sylhet Titans vs Noakhali Express, Bangladesh Premier League 2025-26 match be telecast and live streamed?
The Sylhet Titans vs Noakhali Express, Bangladesh Premier League 2025-26 match will be live streamed on the FanCode app and website in India. It will not be telecast on any TV channel in the country.
Sylhet Titans Vs Noakhali Express, Bangladesh Premier League: Squads
Noakhali Express: Maaz Sadaqat, Habibur Rahman Sohan, Sabbir Hossain, Shykat Ali (c), Jaker Ali (wk), Haider Ali, Mahidul Islam Ankon, Hasan Mahmud, Mehedi Hasan Rana, Zahir Khan, Ihsanullah, Abu Hasim, Rahmat Ali, Ibrar Ahmad, Bilal Sami, Musfik Hasan, Rejaur Rahman Raja, Shahadat Hossain Dipu, Kusal Mendis, Nazmul Islam Apu, Soumya Sarkar, Johnson Charles, Mohammad Nabi
Sylhet Titans: Saim Ayub, Rony Talukdar, Hazratullah Zazai, Parvez Hossain Emon (wk), Afif Hossain, Ethan Brookes, Mehidy Hasan Miraz (c), Nasum Ahmed, Khaled Ahmed, Ruyel Miah, Mohammad Amir, Angelo Mathews, Moeen Ali, Mominul Haque, Rahatul Ferdous, Zakir Hasan, Ariful Islam Jony, Ebadot Hossain, Shohidul Islam, Azmatullah Omarzai, Salman Irshad, Aaron Jones, Tawfique Khan