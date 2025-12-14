Madhya Pradesh Vs Jharkhand Live Streaming, Syed Mushtaq Ali Trophy Super League: Toss Update, Playing XIs

Madhya Pradesh won toss and elected to bowl first against Jharkhand
Ishan Kishan's side chased down a record 236-run target against Punjab
Rajat Patidar-led MP defeated Andhra in their opener
Madhya Pradesh are taking on Jharkhand in a vital Syed Mushtaq Ali Trophy 2025, Super League Group A match at the Maharashtra Cricket Association Stadium in Pune on Sunday (December 14). Watch the domestic cricket T20 match live.
MP and Jharkhand were the two victorious Group A teams in the first round. Ishan Kishan's side is fresh off chasing down a record 236-run target against Punjab, while the Rajat Patidar-led MP defeated Andhra in their Super League opener.
Madhya Pradesh Vs Jharkhand, Syed Mushtaq Ali Trophy Super League: Toss Update
Madhya Pradesh won the toss and elected to bowl first against Jharkhand.
Madhya Pradesh Vs Jharkhand, Syed Mushtaq Ali Trophy Super League: Playing XIs
Madhya Pradesh: Harsh Gawali (wk), Venkatesh Iyer, Harpreet Singh Bhatia, Rajat Patidar (c), Rishabh Chauhan, Rahul Batham, Aniket Verma, Tripuresh Singh, Mangesh Yadav, Kumar Kartikeya, Shivam Shukla
Jharkhand: Ishan Kishan (wk/c), Virat Singh, Kumar Kushagra, Robin Minz, Anukul Roy, Pankaj Kumar, Rajandeep Singh, Bal Krishna, Sushant Mishra, Vikash Singh, Saurabh Shekhar
Madhya Pradesh Vs Jharkhand, Syed Mushtaq Ali Trophy Super League: Live Streaming Info
Where is the Madhya Pradesh vs Jharkhand, Syed Mushtaq Ali Trophy Super League Group A match being telecast and live streamed?
The Madhya Pradesh vs Jharkhand, Syed Mushtaq Ali Trophy Super League Group A match is being telecast on the Star Sports Network TV channels in India. It is being live streamed on the JioHotstar app and website in the country.
Madhya Pradesh Vs Jharkhand, Syed Mushtaq Ali Trophy Super League: Squads
Jharkhand: Ishan Kishan (wk/c), Virat Singh, Kumar Kushagra, Robin Minz, Anukul Roy, Pankaj Kumar, Rajandeep Singh, Bal Krishna, Sushant Mishra, Vikash Singh, Amit Kumar, Utkarsh Singh, Saurabh Shekhar
Madhya Pradesh: Harsh Gawali (wk), Venkatesh Iyer, Harpreet Singh Bhatia, Rajat Patidar (c), Rishabh Chauhan, Rahul Batham, Aniket Verma, Arshad Khan, Tripuresh Singh, Kumar Kartikeya, Shivam Shukla, Saransh Jain, Ankush Singh, Kuldeep Sen, Akshat Raghuwanshi, Abhishek Pathak, Shivang Kumar, Ritik Tada