Madhya Pradesh Vs Jharkhand Live Streaming, Syed Mushtaq Ali Trophy Super League: Toss Update, Playing XIs

Here is all you need to know about the Syed Mushtaq Ali Trophy 2025 Super League Group A match between Madhya Pradesh and Jharkhand: preview, toss report, playing XIs, squads and live streaming information

O
Outlook Sports Desk
Curated by: bhuvan gupta
Updated on:
Updated on:
Madhya Pradesh Vs Jharkhand Live Streaming, Syed Mushtaq Ali Trophy Super League: Toss Update
Rajat Patidar is leading Madhya Pradesh in the Syed Mushtaq Ali Trophy Super League phase. Photo: X/BCCI Domestic
info_icon
Summary
Summary of this article

  • Madhya Pradesh won toss and elected to bowl first against Jharkhand

  • Ishan Kishan's side chased down a record 236-run target against Punjab

  • Rajat Patidar-led MP defeated Andhra in their opener

Madhya Pradesh are taking on Jharkhand in a vital Syed Mushtaq Ali Trophy 2025, Super League Group A match at the Maharashtra Cricket Association Stadium in Pune on Sunday (December 14). Watch the domestic cricket T20 match live.

MP and Jharkhand were the two victorious Group A teams in the first round. Ishan Kishan's side is fresh off chasing down a record 236-run target against Punjab, while the Rajat Patidar-led MP defeated Andhra in their Super League opener.

Madhya Pradesh Vs Jharkhand, Syed Mushtaq Ali Trophy Super League: Toss Update

Madhya Pradesh won the toss and elected to bowl first against Jharkhand.

Madhya Pradesh Vs Jharkhand, Syed Mushtaq Ali Trophy Super League: Playing XIs

Madhya Pradesh: Harsh Gawali (wk), Venkatesh Iyer, Harpreet Singh Bhatia, Rajat Patidar (c), Rishabh Chauhan, Rahul Batham, Aniket Verma, Tripuresh Singh, Mangesh Yadav, Kumar Kartikeya, Shivam Shukla

Jharkhand: Ishan Kishan (wk/c), Virat Singh, Kumar Kushagra, Robin Minz, Anukul Roy, Pankaj Kumar, Rajandeep Singh, Bal Krishna, Sushant Mishra, Vikash Singh, Saurabh Shekhar

Madhya Pradesh Vs Jharkhand, Syed Mushtaq Ali Trophy Super League: Live Streaming Info

Where is the Madhya Pradesh vs Jharkhand, Syed Mushtaq Ali Trophy Super League Group A match being telecast and live streamed?

Related Content
Related Content

The Madhya Pradesh vs Jharkhand, Syed Mushtaq Ali Trophy Super League Group A match is being telecast on the Star Sports Network TV channels in India. It is being live streamed on the JioHotstar app and website in the country.

Madhya Pradesh Vs Jharkhand, Syed Mushtaq Ali Trophy Super League: Squads

Jharkhand: Ishan Kishan (wk/c), Virat Singh, Kumar Kushagra, Robin Minz, Anukul Roy, Pankaj Kumar, Rajandeep Singh, Bal Krishna, Sushant Mishra, Vikash Singh, Amit Kumar, Utkarsh Singh, Saurabh Shekhar

Madhya Pradesh: Harsh Gawali (wk), Venkatesh Iyer, Harpreet Singh Bhatia, Rajat Patidar (c), Rishabh Chauhan, Rahul Batham, Aniket Verma, Arshad Khan, Tripuresh Singh, Kumar Kartikeya, Shivam Shukla, Saransh Jain, Ankush Singh, Kuldeep Sen, Akshat Raghuwanshi, Abhishek Pathak, Shivang Kumar, Ritik Tada

Get the Latest Cricket News, today's match Live Cricket Scores, Match Results, and upcoming cricket series & schedule at Outlook India. To follow our special coverage of the India vs South Africa 2025, news updates, IND vs SA Test, ODI & T20I schedule, full squads, and batting & bowling stats.

Published At:
SUBSCRIBE
Tags

Click/Scan to Subscribe

qr-code

Advertisement

MOST POPULAR

Advertisement

WATCH

Advertisement

MORE FROM THE AUTHOR

Advertisement

PHOTOS

Advertisement

×

Today Sports News

Cricket News

  1. India Vs Pakistan LIVE Score, ACC U-19 Asia Cup: IND On Top As Half Of PAK's Side Back In Hut| PAK 85/5 (27)

  2. India Vs South Africa Live Cricket Score, 3rd T20I: Will Dew Hold Sway In Dharamsala?

  3. Madhya Pradesh Vs Jharkhand Live Score, Syed Mushtaq Ali Trophy: Kishan Falls For 30-Ball 63 | JHK 92/3 (10)

  4. Hyderabad Vs Rajasthan Live Score, Syed Mushtaq Ali Trophy Super League: HYD Blow Away RAJ With 6-Wicket Win

  5. Perth Scorchers Vs Sydney Sixers: Babar Azam's BBL Debut Ends In Disappointment - Watch Dismissal

Football News

  1. Bayern Munich 4-0 Tottenham Highlights, Club Friendlies: Kane, Coman Shine In Die Roten’s Pre-Season Rout Of Spurs

  2. Panathinaikos 0-0 Shakhtar Donetsk Highlights, UEFA Europa League Qualifiers: Goalless First Leg In Athens

  3. Ballon D’Or 2025: Complete List Of Awards And Nominees

  4. Durand Cup 2025: NEROCA FC And Indian Navy Share Spoils In Goalless Draw

  5. Premier League Transfers: Burnley Sign Leslie Ugochukwu From Chelsea For £23m

Tennis News

  1. Rafael Nadal Undergoes Surgery To Address Long-Standing Right-Hand Pain

  2. Tennis Premier League 2025 Preview: Full Schedule, Teams, Live Streaming - All You Need To Know

  3. Andy Murray Admits Coaching Stint With Novak Djokovic Was A 'Disappointment'

  4. Sumit Nagal Moves Into Australian Open Asia-Pacific Play-off Quarter-Finals

  5. Davis Cup 2025: Matteo Berrettini and Flavio Cobolli Powers Italy To Third-Straight Title Win

Badminton News

  1. Srikanth Kidambi Vs Jason Gunawan Highlights, Syed Modi International 2025 Final: Indian Ace's Title Drought Continues

  2. Treesa Jolly, Gayatri Gopichand Successfully Defend Syed Modi Doubles Title

  3. Syed Modi International 2025: Srikanth Cruises, Treesa–Gayatri Battle Through To Title Clash

  4. Srikanth Kidambi Vs Mithun Manjunath Highlights, Syed Modi International: Senior Pro Wins In Three Games, Enters Final

  5. Unnati Hooda Vs Neslihan Arın Highlights, Syed Modi International SF: Arın Stuns Top Seed Hooda To Reach Final

Trending Stories

National News

  1. Bengaluru Weather Alert: Cold Wave Grips City with Temperature Dip and Moderate Air Quality

  2. Viksit Bharat Shiksha Adhikshan Bill: The Catastrophic Implications for Higher Education in India

  3. DDA Demolition Drive In Sainik Farms Reclaims 4.5 Acres Of Green Land

  4. India’s Sanitation Crisis Is A Caste Crisis We Refuse To Acknowledge

  5. Shivraj Patil Chakurkar Laid to Rest with State Honours in Latur

Entertainment News

  1. Saali Mohabbat Review | An Immersive Thriller That Revives The Familiar Taste Of ‘Chutney’

  2. Outlook’s Picks: 5 Outstanding Women-Led Performances Of 2025

  3. Sharmila Tagore At 81 | A Riveting Force That Redefines Grace

  4. An Unbridled Blooming: The Emerging Landscape Of Girlhood In Cinema

  5. Retro Express | Objection My Lord! This Is Not How Things Happen In Courts

US News

  1. US Escalation In Venezuela Fits Pattern Of Regime Change Wars In Latin America

  2. Trump Has ‘Nuanced’ View on H-1B Visas, Says White House Amid MAGA Criticism

  3. Trump Signals ‘Big Progress’ On Ukraine Talks As Zelensky Warns Against Territorial Concessions

  4. The Epstein Files: A Network of Criminal Socialites in a Rotten System Called Capitalism

  5. Trump Reasserts Claim Of Resolving India-Pakistan Standoff During Meeting With Mamdani

World News

  1. Bulgarian Govt. Resigns After Protests: First Gen-Z Uprising in Europe

  2. Johnson & Johnson Ordered To Pay $40 Million In Latest Baby Powder Cancer Trial

  3. Bangladesh Orders Nationwide Security Clampdown After Shooting

  4. Epstein Estate Photos Released By House Democrats Show Trump, Clinton And Prince Andrew

  5. Nepal: PM Karki Reviews Election Preparations with Parties, Poll Officials And Gen Z Delegates

Latest Stories

  1. Lovesong And Lament: A Review Of Anuradha Roy's Called By the Hills

  2. Epstein Estate Photos Released By House Democrats Show Trump, Clinton And Prince Andrew

  3. Unmuting Caste: Homebound And The Films That Refuse To Whisper Anymore

  4. UK Govt Features UCC, Land Law Changes In Four-Year Report Released By CM Dhami

  5. Kerala Local Body Elections 2025: Vote Counting Begins, Results Expected Today

  6. Heavy Smog Hits Delhi: AQI Nears Severe, IGI Airport Issues Low Visibility Advisory

  7. Nepal Vs Sri Lanka Highlights, ACC U19 Asia Cup 2025: SL Beat NEP By Eight Wickets In Dubai

  8. Afghanistan Vs Bangladesh Highlights, ACC U19 Asia Cup 2025: BAN Hold Nerve To Seal Three-Wicket Win