Madhya Pradesh Vs Jharkhand Live Score, Syed Mushtaq Ali Trophy Super League: Toss Coming Up In Pune

Hello and welcome to our live coverage of the Syed Mushtaq Ali Trophy 2025, Super League game between Madhya Pradesh and Jharkhand at the Maharashtra Cricket Association Stadium in Pune on Sunday (December 14). The two victorious teams from the opening round of Group A face off in what should be an intriguing battle. Ishan Kishan's side is fresh off chasing down a record 236-run target against Punjab, while the Rajat Patidar-led MP defeated Andhra in their opener. Follow the live score and updates from India's premier domestic cricket T20 tournament. LIVE UPDATES 14 Dec 2025, 03:54:30 pm IST Madhya Pradesh Vs Jharkhand Live Score, SMAT Super League: Start Time, Streaming The match begins at 4:30pm IST, with the toss scheduled for 4pm. The Madhya Pradesh vs Jharkhand, Syed Mushtaq Ali Trophy 2025 Super League Group A game will be live streamed on the JioHotstar app and website in India. It will be telecast on the Star Sports Network TV channels in the country. 14 Dec 2025, 03:33:33 pm IST Madhya Pradesh Vs Jharkhand Live Score, SMAT Super League: Squads Jharkhand: Ishan Kishan (wk/c), Virat Singh, Kumar Kushagra, Robin Minz, Anukul Roy, Pankaj Kumar, Rajandeep Singh, Bal Krishna, Sushant Mishra, Vikash Singh, Amit Kumar, Utkarsh Singh, Saurabh Shekhar Madhya Pradesh: Harsh Gawali (wk), Venkatesh Iyer, Harpreet Singh Bhatia, Rajat Patidar (c), Rishabh Chauhan, Rahul Batham, Aniket Verma, Arshad Khan, Tripuresh Singh, Kumar Kartikeya, Shivam Shukla, Saransh Jain, Ankush Singh, Kuldeep Sen, Akshat Raghuwanshi, Abhishek Pathak, Shivang Kumar, Ritik Tada 14 Dec 2025, 03:20:57 pm IST Madhya Pradesh Vs Jharkhand Live Score, SMAT Super League: Good Afternoon! Greetings and welcome everyone. We are building up to the start of the Group A encounter between Madhya Pradesh and Jharkhand. Stay with us for the toss, playing XIs and live updates.