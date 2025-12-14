Madhya Pradesh Vs Jharkhand Live Score, Syed Mushtaq Ali Trophy Super League: Toss Coming Up In Pune

Madhya Pradesh Vs Jharkhand Live Score, Syed Mushtaq Ali Trophy Super League: MP and Jharkhand were the two victorious Group A teams in the opening round. Follow the live cricket score and updates from SMAT 2025

B
Bhuvan Gupta
Updated on:
Updated on:
Madhya Pradesh Vs Jharkhand Live Score, Syed Mushtaq Ali Trophy Super League
Madhya Pradesh Vs Jharkhand Live Score, Syed Mushtaq Ali Trophy Super League: Ishan Kishan and Co beat Punjab by six wickets in their previous outing. Photo: X/BCCI Domestic
Hello and welcome to our live coverage of the Syed Mushtaq Ali Trophy 2025, Super League game between Madhya Pradesh and Jharkhand at the Maharashtra Cricket Association Stadium in Pune on Sunday (December 14). The two victorious teams from the opening round of Group A face off in what should be an intriguing battle. Ishan Kishan's side is fresh off chasing down a record 236-run target against Punjab, while the Rajat Patidar-led MP defeated Andhra in their opener. Follow the live score and updates from India's premier domestic cricket T20 tournament.
LIVE UPDATES

Madhya Pradesh Vs Jharkhand Live Score, SMAT Super League: Start Time, Streaming

The match begins at 4:30pm IST, with the toss scheduled for 4pm. The Madhya Pradesh vs Jharkhand, Syed Mushtaq Ali Trophy 2025 Super League Group A game will be live streamed on the JioHotstar app and website in India. It will be telecast on the Star Sports Network TV channels in the country.

Madhya Pradesh Vs Jharkhand Live Score, SMAT Super League: Squads

Jharkhand: Ishan Kishan (wk/c), Virat Singh, Kumar Kushagra, Robin Minz, Anukul Roy, Pankaj Kumar, Rajandeep Singh, Bal Krishna, Sushant Mishra, Vikash Singh, Amit Kumar, Utkarsh Singh, Saurabh Shekhar

Madhya Pradesh: Harsh Gawali (wk), Venkatesh Iyer, Harpreet Singh Bhatia, Rajat Patidar (c), Rishabh Chauhan, Rahul Batham, Aniket Verma, Arshad Khan, Tripuresh Singh, Kumar Kartikeya, Shivam Shukla, Saransh Jain, Ankush Singh, Kuldeep Sen, Akshat Raghuwanshi, Abhishek Pathak, Shivang Kumar, Ritik Tada

Madhya Pradesh Vs Jharkhand Live Score, SMAT Super League: Good Afternoon!

Greetings and welcome everyone. We are building up to the start of the Group A encounter between Madhya Pradesh and Jharkhand. Stay with us for the toss, playing XIs and live updates.

Published At:
SUBSCRIBE
Tags

Click/Scan to Subscribe

qr-code

Advertisement

MOST POPULAR

Advertisement

WATCH

Advertisement

MORE FROM THE AUTHOR

Advertisement

PHOTOS

Advertisement

CLOSE

Today Sports News

Cricket News

  1. Hyderabad Vs Rajasthan Live Score, Syed Mushtaq Ali Trophy Super League: RAJ Middle-Order Blitz Take Them To 178

  2. India Vs Pakistan LIVE Score, ACC U-19 Asia Cup: PAK Skittle Blue Colts For 240 Runs

  3. UAE Vs Malaysia LIVE Score, ACC U-19 Asia Cup: Ayaan Misbah's Ton Powers United Arab Emirates To 298/7

  4. IPL 2026 Auction: Why Overseas Players Can’t Earn More Than INR 18 Crore - Explained

  5. Ashes 2025-26: England's Security Staff Spars With Aussie Media Ahead Of Do-Or-Die 3rd Test

Football News

  1. Bayern Munich 4-0 Tottenham Highlights, Club Friendlies: Kane, Coman Shine In Die Roten’s Pre-Season Rout Of Spurs

  2. Panathinaikos 0-0 Shakhtar Donetsk Highlights, UEFA Europa League Qualifiers: Goalless First Leg In Athens

  3. Ballon D’Or 2025: Complete List Of Awards And Nominees

  4. Durand Cup 2025: NEROCA FC And Indian Navy Share Spoils In Goalless Draw

  5. Premier League Transfers: Burnley Sign Leslie Ugochukwu From Chelsea For £23m

Tennis News

  1. Rafael Nadal Undergoes Surgery To Address Long-Standing Right-Hand Pain

  2. Tennis Premier League 2025 Preview: Full Schedule, Teams, Live Streaming - All You Need To Know

  3. Andy Murray Admits Coaching Stint With Novak Djokovic Was A 'Disappointment'

  4. Sumit Nagal Moves Into Australian Open Asia-Pacific Play-off Quarter-Finals

  5. Davis Cup 2025: Matteo Berrettini and Flavio Cobolli Powers Italy To Third-Straight Title Win

Badminton News

  1. Srikanth Kidambi Vs Jason Gunawan Highlights, Syed Modi International 2025 Final: Indian Ace's Title Drought Continues

  2. Treesa Jolly, Gayatri Gopichand Successfully Defend Syed Modi Doubles Title

  3. Syed Modi International 2025: Srikanth Cruises, Treesa–Gayatri Battle Through To Title Clash

  4. Srikanth Kidambi Vs Mithun Manjunath Highlights, Syed Modi International: Senior Pro Wins In Three Games, Enters Final

  5. Unnati Hooda Vs Neslihan Arın Highlights, Syed Modi International SF: Arın Stuns Top Seed Hooda To Reach Final

Trending Stories

National News

  1. Viksit Bharat Shiksha Adhikshan Bill: The Catastrophic Implications for Higher Education in India

  2. DDA Demolition Drive In Sainik Farms Reclaims 4.5 Acres Of Green Land

  3. India’s Sanitation Crisis Is A Caste Crisis We Refuse To Acknowledge

  4. Bengaluru Weather Alert: Cold Wave Grips City with Temperature Dip and Moderate Air Quality

  5. Shivraj Patil Chakurkar Laid to Rest with State Honours in Latur

Entertainment News

  1. Saali Mohabbat Review | An Immersive Thriller That Revives The Familiar Taste Of ‘Chutney’

  2. Outlook’s Picks: 5 Outstanding Women-Led Performances Of 2025

  3. Sharmila Tagore At 81 | A Riveting Force That Redefines Grace

  4. An Unbridled Blooming: The Emerging Landscape Of Girlhood In Cinema

  5. Retro Express | Objection My Lord! This Is Not How Things Happen In Courts

US News

  1. US Escalation In Venezuela Fits Pattern Of Regime Change Wars In Latin America

  2. Trump Has ‘Nuanced’ View on H-1B Visas, Says White House Amid MAGA Criticism

  3. Trump Signals ‘Big Progress’ On Ukraine Talks As Zelensky Warns Against Territorial Concessions

  4. The Epstein Files: A Network of Criminal Socialites in a Rotten System Called Capitalism

  5. Trump Reasserts Claim Of Resolving India-Pakistan Standoff During Meeting With Mamdani

World News

  1. Bulgarian Govt. Resigns After Protests: First Gen-Z Uprising in Europe

  2. Bangladesh Orders Nationwide Security Clampdown After Shooting

  3. Iran Is A 'State Uneasy About The Depth Of Social Change It Is Confronting': Fatemeh Aman

  4. Epstein Estate Photos Released By House Democrats Show Trump, Clinton And Prince Andrew

  5. Johnson & Johnson Ordered To Pay $40 Million In Latest Baby Powder Cancer Trial

Latest Stories

  1. Lovesong And Lament: A Review Of Anuradha Roy's Called By the Hills

  2. Epstein Estate Photos Released By House Democrats Show Trump, Clinton And Prince Andrew

  3. Unmuting Caste: Homebound And The Films That Refuse To Whisper Anymore

  4. UK Govt Features UCC, Land Law Changes In Four-Year Report Released By CM Dhami

  5. Kerala Local Body Elections 2025: Vote Counting Begins, Results Expected Today

  6. Heavy Smog Hits Delhi: AQI Nears Severe, IGI Airport Issues Low Visibility Advisory

  7. Nepal Vs Sri Lanka Highlights, ACC U19 Asia Cup 2025: SL Beat NEP By Eight Wickets In Dubai

  8. Afghanistan Vs Bangladesh Highlights, ACC U19 Asia Cup 2025: BAN Hold Nerve To Seal Three-Wicket Win