Madhya Pradesh Vs Jharkhand Live Score, Syed Mushtaq Ali Trophy Super League: Toss Coming Up In Pune

Madhya Pradesh Vs Jharkhand Live Score, SMAT Super League: Start Time, Streaming
The match begins at 4:30pm IST, with the toss scheduled for 4pm. The Madhya Pradesh vs Jharkhand, Syed Mushtaq Ali Trophy 2025 Super League Group A game will be live streamed on the JioHotstar app and website in India. It will be telecast on the Star Sports Network TV channels in the country.
Madhya Pradesh Vs Jharkhand Live Score, SMAT Super League: Squads
Jharkhand: Ishan Kishan (wk/c), Virat Singh, Kumar Kushagra, Robin Minz, Anukul Roy, Pankaj Kumar, Rajandeep Singh, Bal Krishna, Sushant Mishra, Vikash Singh, Amit Kumar, Utkarsh Singh, Saurabh Shekhar
Madhya Pradesh: Harsh Gawali (wk), Venkatesh Iyer, Harpreet Singh Bhatia, Rajat Patidar (c), Rishabh Chauhan, Rahul Batham, Aniket Verma, Arshad Khan, Tripuresh Singh, Kumar Kartikeya, Shivam Shukla, Saransh Jain, Ankush Singh, Kuldeep Sen, Akshat Raghuwanshi, Abhishek Pathak, Shivang Kumar, Ritik Tada
Madhya Pradesh Vs Jharkhand Live Score, SMAT Super League: Good Afternoon!
Greetings and welcome everyone. We are building up to the start of the Group A encounter between Madhya Pradesh and Jharkhand. Stay with us for the toss, playing XIs and live updates.