Andhra Vs Madhya Pradesh Live Streaming, Syed Mushtaq Ali Trophy Super League: Toss Update, Playing XIs

Here is all you need to know about the Syed Mushtaq Ali Trophy 2025 Super League game between Andhra and Madhya Pradesh: preview, toss update, playing XIs, squads and live streaming details

Outlook Sports Desk
Curated by: bhuvan gupta
The Syed Mushtaq Ali Trophy.
The Syed Mushtaq Ali Trophy.
  • Madhya Pradesh won toss and elected to field first against Andhra

  • Winner of this game will take early advantage in Group A, which also features Punjab and Jharkhand

  • Syed Mushtaq Ali Trophy Super League Group B includes Mumbai, Hyderabad, Haryana and Rajasthan

Ricky Bhui's Andhra are facing the Rajat Patidar-led Madhya Pradesh in the first Super League game of Syed Mushtaq Ali Trophy 2025 at the DY Patil Academy in Ambi, Pune on Friday (December 12). Watch the Indian domestic cricket match live.

Andhra Vs Madhya Pradesh, Syed Mushtaq Ali Trophy Super League: Toss Update

Madhya Pradesh skipper Rajat Patidar won the toss and elected to field first against Andhra.

Andhra Vs Madhya Pradesh, Syed Mushtaq Ali Trophy Super League: Playing XIs

Andhra: Srikar Bharat (wk), Ashwin Hebbar, Shaik Rasheed, Pyla Avinash, Nitish Kumar Reddy, Ricky Bhui (c), SDNV Prasad, KV Sasikanth, Bailapudi Yeswanth, Satyanarayana Raju, Prithvi Raj Yarra

Madhya Pradesh: Harsh Gawali (wk), Rahul Batham, Rishabh Chauhan, Harpreet Singh Bhatia, Rajat Patidar (c), Venkatesh Iyer, Aniket Verma, Arshad Khan, Tripuresh Singh, Kumar Kartikeya, Shivam Shukla

The winner of this game will take the early advantage in Group A, which also features Punjab and Jharkhand. Group B includes Mumbai, Hyderabad, Haryana and Rajasthan, and the two groups' leaders will face off in the final on December 18.

Andhra Vs Madhya Pradesh, Syed Mushtaq Ali Trophy Super League: Live Streaming Info

When and where will the Andhra vs Madhya Pradesh, Syed Mushtaq Ali Trophy Super League match be played?

The Andhra vs Madhya Pradesh, Syed Mushtaq Ali Trophy Super League match will be played at the DY Patil Academy in Ambi, Pune on Friday (December 12) at 9am IST.

Where will the Andhra vs Madhya Pradesh, Syed Mushtaq Ali Trophy Super League match be telecast and live streamed?

Selected matches of the Syed Mushtaq Ali Trophy will be live streamed on the JioHotstar app and website in India. Matches will also be telecast on the Star Sports 3 TV channel.

Andhra Vs Madhya Pradesh, Syed Mushtaq Ali Trophy Super League: Squads

Madhya Pradesh: Harsh Gawali (w), Rahul Batham, Rishabh Chauhan, Harpreet Singh Bhatia, Rajat Patidar (c), Venkatesh Iyer, Aniket Verma, Arshad Khan, Tripuresh Singh, Kumar Kartikeya, Shivam Shukla, Saransh Jain, Ankush Singh, Kuldeep Sen, Akshat Raghuwanshi, Abhishek Pathak, Shivang Kumar, Ritik Tada

Andhra: Srikar Bharat (w), Ashwin Hebbar, Shaik Rasheed, Pyla Avinash, Saurabh Kumar, Ricky Bhui (c), SDNV Prasad, KV Sasikanth, Tripurana Vijay, Satyanarayana Raju, Cheepurapalli Stephen, Prithvi Raj Yarra, K P Sai Rahul, Bailapudi Yeswanth, Penmetsa Panduranga Raju, Bhupathiraju Munish Varma

