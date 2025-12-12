Andhra Vs Madhya Pradesh Live Streaming, Syed Mushtaq Ali Trophy Super League: Toss Update, Playing XIs

Madhya Pradesh won toss and elected to field first against Andhra
Winner of this game will take early advantage in Group A, which also features Punjab and Jharkhand
Syed Mushtaq Ali Trophy Super League Group B includes Mumbai, Hyderabad, Haryana and Rajasthan
Ricky Bhui's Andhra are facing the Rajat Patidar-led Madhya Pradesh in the first Super League game of Syed Mushtaq Ali Trophy 2025 at the DY Patil Academy in Ambi, Pune on Friday (December 12). Watch the Indian domestic cricket match live.
Andhra Vs Madhya Pradesh, Syed Mushtaq Ali Trophy Super League: Toss Update
Madhya Pradesh skipper Rajat Patidar won the toss and elected to field first against Andhra.
Andhra Vs Madhya Pradesh, Syed Mushtaq Ali Trophy Super League: Playing XIs
Andhra: Srikar Bharat (wk), Ashwin Hebbar, Shaik Rasheed, Pyla Avinash, Nitish Kumar Reddy, Ricky Bhui (c), SDNV Prasad, KV Sasikanth, Bailapudi Yeswanth, Satyanarayana Raju, Prithvi Raj Yarra
Madhya Pradesh: Harsh Gawali (wk), Rahul Batham, Rishabh Chauhan, Harpreet Singh Bhatia, Rajat Patidar (c), Venkatesh Iyer, Aniket Verma, Arshad Khan, Tripuresh Singh, Kumar Kartikeya, Shivam Shukla
The winner of this game will take the early advantage in Group A, which also features Punjab and Jharkhand. Group B includes Mumbai, Hyderabad, Haryana and Rajasthan, and the two groups' leaders will face off in the final on December 18.
Andhra Vs Madhya Pradesh, Syed Mushtaq Ali Trophy Super League: Live Streaming Info
When and where will the Andhra vs Madhya Pradesh, Syed Mushtaq Ali Trophy Super League match be played?
The Andhra vs Madhya Pradesh, Syed Mushtaq Ali Trophy Super League match will be played at the DY Patil Academy in Ambi, Pune on Friday (December 12) at 9am IST.
Where will the Andhra vs Madhya Pradesh, Syed Mushtaq Ali Trophy Super League match be telecast and live streamed?
Selected matches of the Syed Mushtaq Ali Trophy will be live streamed on the JioHotstar app and website in India. Matches will also be telecast on the Star Sports 3 TV channel.
Andhra Vs Madhya Pradesh, Syed Mushtaq Ali Trophy Super League: Squads
Madhya Pradesh: Harsh Gawali (w), Rahul Batham, Rishabh Chauhan, Harpreet Singh Bhatia, Rajat Patidar (c), Venkatesh Iyer, Aniket Verma, Arshad Khan, Tripuresh Singh, Kumar Kartikeya, Shivam Shukla, Saransh Jain, Ankush Singh, Kuldeep Sen, Akshat Raghuwanshi, Abhishek Pathak, Shivang Kumar, Ritik Tada
Andhra: Srikar Bharat (w), Ashwin Hebbar, Shaik Rasheed, Pyla Avinash, Saurabh Kumar, Ricky Bhui (c), SDNV Prasad, KV Sasikanth, Tripurana Vijay, Satyanarayana Raju, Cheepurapalli Stephen, Prithvi Raj Yarra, K P Sai Rahul, Bailapudi Yeswanth, Penmetsa Panduranga Raju, Bhupathiraju Munish Varma