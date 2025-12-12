Andhra Vs Madhya Pradesh Live Score, Syed Mushtaq Ali Trophy Super League: Bharat, Reddy Counter-Attack | AP 44/2 (7)

Andhra Vs Madhya Pradesh Live Score, Syed Mushtaq Ali Trophy: Bharat, Reddy On The Charge
After the two early setbacks, senior Andhra pro KS Bharat is building a vital partnership with fellow India international Nitish Reddy. Bharat, in particular has been inventive with his strokeplay to launch a counter-attack on the MP bowlers. The run rate is still hovering around six, however.
AP: 44/2 (7)
Andhra Vs Madhya Pradesh Live Score, Syed Mushtaq Ali Trophy: AP Innings Begins
It's a shaky start to the Andhra innings, as Tripuresh Singh cleans up Ashwin Hebbar in the first over and Shaik Rasheed in his second. Superb swing bowling from the right-arm pacer, and that brings India all-rounder Nitish Kumar Reddy to the crease.
AP: 7/2 (2.3)
Andhra Vs Madhya Pradesh Live Score, Syed Mushtaq Ali Trophy: Playing XIs
Andhra: Srikar Bharat (wk), Ashwin Hebbar, Shaik Rasheed, Pyla Avinash, Nitish Kumar Reddy, Ricky Bhui (c), SDNV Prasad, KV Sasikanth, Bailapudi Yeswanth, Satyanarayana Raju, Prithvi Raj Yarra
Madhya Pradesh: Harsh Gawali (wk), Rahul Batham, Rishabh Chauhan, Harpreet Singh Bhatia, Rajat Patidar (c), Venkatesh Iyer, Aniket Verma, Arshad Khan, Tripuresh Singh, Kumar Kartikeya, Shivam Shukla
Andhra Vs Madhya Pradesh Live Score, Syed Mushtaq Ali Trophy: Toss Update
Madhya Pradesh skipper Rajat Patidar has won the toss and elected to field first against Andhra.
Andhra Vs Madhya Pradesh Live Score, Syed Mushtaq Ali Trophy: Start Time, Streaming
The first ball will be bowled at 9am IST. Selected matches of the Syed Mushtaq Ali Trophy will be live streamed on the JioHotstar app and website in India. Matches will also be telecast on the Star Sports 3 TV channel.
Andhra Vs Madhya Pradesh Live Score, Syed Mushtaq Ali Trophy: Squads
Madhya Pradesh: Harsh Gawali (w), Rahul Batham, Rishabh Chauhan, Harpreet Singh Bhatia, Rajat Patidar (c), Venkatesh Iyer, Aniket Verma, Arshad Khan, Tripuresh Singh, Kumar Kartikeya, Shivam Shukla, Saransh Jain, Ankush Singh, Kuldeep Sen, Akshat Raghuwanshi, Abhishek Pathak, Shivang Kumar, Ritik Tada
Andhra: Srikar Bharat (w), Ashwin Hebbar, Shaik Rasheed, Pyla Avinash, Saurabh Kumar, Ricky Bhui (c), SDNV Prasad, KV Sasikanth, Tripurana Vijay, Satyanarayana Raju, Cheepurapalli Stephen, Prithvi Raj Yarra, K P Sai Rahul, Bailapudi Yeswanth, Penmetsa Panduranga Raju, Bhupathiraju Munish Varma
Andhra Vs Madhya Pradesh Live Score, Syed Mushtaq Ali Trophy: Good Morning!
Greetings and welcome, everyone. We are building up to the start of the first Super League game of Syed Mushtaq Ali Trophy, with Andhra taking on Madhya Pradesh in Pune. Stick around for the live updates.