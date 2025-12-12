Andhra Vs Madhya Pradesh Live Score, Syed Mushtaq Ali Trophy Super League: Bharat, Reddy Counter-Attack | AP 44/2 (7)

Andhra Vs Madhya Pradesh Live Score, Syed Mushtaq Ali Trophy Super League: File photo of MP skipper Rajat Patidar Photo: X/Rajat Patidar

Hello and welcome to our live coverage of the first Super League game of Syed Mushtaq Ali Trophy 2025, pitting Ricky Bhui's Andhra against the Rajat Patidar-led Madhya Pradesh at the DY Patil Academy in Ambi, Pune on Friday (December 12). The winner of this game will take the early advantage in Group A, which also features Punjab and Jharkhand. Group B includes Mumbai, Hyderabad, Haryana and Rajasthan, and the two groups' leaders will face off in the final on December 18. Follow the live cricket score and updates from the AP vs MP match.

LIVE UPDATES

12 Dec 2025, 09:33:33 am IST Andhra Vs Madhya Pradesh Live Score, Syed Mushtaq Ali Trophy: Bharat, Reddy On The Charge After the two early setbacks, senior Andhra pro KS Bharat is building a vital partnership with fellow India international Nitish Reddy. Bharat, in particular has been inventive with his strokeplay to launch a counter-attack on the MP bowlers. The run rate is still hovering around six, however. AP: 44/2 (7)

12 Dec 2025, 09:12:52 am IST Andhra Vs Madhya Pradesh Live Score, Syed Mushtaq Ali Trophy: AP Innings Begins It's a shaky start to the Andhra innings, as Tripuresh Singh cleans up Ashwin Hebbar in the first over and Shaik Rasheed in his second. Superb swing bowling from the right-arm pacer, and that brings India all-rounder Nitish Kumar Reddy to the crease. AP: 7/2 (2.3)

12 Dec 2025, 08:59:52 am IST Andhra Vs Madhya Pradesh Live Score, Syed Mushtaq Ali Trophy: Playing XIs Andhra: Srikar Bharat (wk), Ashwin Hebbar, Shaik Rasheed, Pyla Avinash, Nitish Kumar Reddy, Ricky Bhui (c), SDNV Prasad, KV Sasikanth, Bailapudi Yeswanth, Satyanarayana Raju, Prithvi Raj Yarra Madhya Pradesh: Harsh Gawali (wk), Rahul Batham, Rishabh Chauhan, Harpreet Singh Bhatia, Rajat Patidar (c), Venkatesh Iyer, Aniket Verma, Arshad Khan, Tripuresh Singh, Kumar Kartikeya, Shivam Shukla

12 Dec 2025, 08:49:05 am IST Andhra Vs Madhya Pradesh Live Score, Syed Mushtaq Ali Trophy: Toss Update Madhya Pradesh skipper Rajat Patidar has won the toss and elected to field first against Andhra.

12 Dec 2025, 08:43:20 am IST Andhra Vs Madhya Pradesh Live Score, Syed Mushtaq Ali Trophy: Start Time, Streaming The first ball will be bowled at 9am IST. Selected matches of the Syed Mushtaq Ali Trophy will be live streamed on the JioHotstar app and website in India. Matches will also be telecast on the Star Sports 3 TV channel.

12 Dec 2025, 08:18:59 am IST Andhra Vs Madhya Pradesh Live Score, Syed Mushtaq Ali Trophy: Squads Madhya Pradesh: Harsh Gawali (w), Rahul Batham, Rishabh Chauhan, Harpreet Singh Bhatia, Rajat Patidar (c), Venkatesh Iyer, Aniket Verma, Arshad Khan, Tripuresh Singh, Kumar Kartikeya, Shivam Shukla, Saransh Jain, Ankush Singh, Kuldeep Sen, Akshat Raghuwanshi, Abhishek Pathak, Shivang Kumar, Ritik Tada Andhra: Srikar Bharat (w), Ashwin Hebbar, Shaik Rasheed, Pyla Avinash, Saurabh Kumar, Ricky Bhui (c), SDNV Prasad, KV Sasikanth, Tripurana Vijay, Satyanarayana Raju, Cheepurapalli Stephen, Prithvi Raj Yarra, K P Sai Rahul, Bailapudi Yeswanth, Penmetsa Panduranga Raju, Bhupathiraju Munish Varma