Bengal Vs Jammu And Kashmir LIVE Score, Vijay Hazare Trophy 2025-26: Mohammed Shami In Action As BEN Opt To Bowl First

Bengal: Abishek Porel(w), Abhimanyu Easwaran(c), Sudip Kumar Gharami, Anustup Majumdar, Shahbaz Ahmed, Sumanta Gupta, Karan Lal, Akash Deep, Mohammed Shami, Rohit Das, Mukesh Kumar
Jammu and Kashmir: Qamran Iqbal, Shubham Khajuria, Yawer Hassan, Paras Dogra(c), Rydham Sharma(w), Abdul Samad, Abid Mushtaq, Auqib Nabi Dar, Yudhvir Singh Charak, Murugan Ashwin, Sunil Kumar
Bengal vs Jammu and Kashmir LIVE Score, Vijay Hazare Trophy 2025-26: Toss Update
Bengal won the toss and opted to bowl first.
Bengal vs Jammu and Kashmir LIVE Score, Vijay Hazare Trophy 2025-26: Match Details
Fixture: Bengal vs Jammu and Kashmir, Group B
Series: Vijay Hazare Trophy 2025-26 Round 4
Venue: Sanosara Cricket Ground A, Rajkot
Date: Wednesday, December 31, 2025
Time: 9:00 AM IST
Live Streaming: -
Live Telecast: -
Bengal vs Jammu and Kashmir LIVE Score, Vijay Hazare Trophy 2025-26: Squads
Jammu and Kashmir Squad: Qamran Iqbal, Shubham Khajuria, Yawer Hassan, Paras Dogra(c), Rydham Sharma(w), Abdul Samad, Lone Nasir Muzaffar, Abid Mushtaq, Auqib Nabi Dar, Yudhvir Singh Charak, Murugan Ashwin, Vivrant Sharma, Sunil Kumar, Sahil Lotra, Kawalpreet Singh
Bengal Squad: Abishek Porel(w), Abhimanyu Easwaran(c), Sudip Kumar Gharami, Anustup Majumdar, Shahbaz Ahmed, Sumanta Gupta, Karan Lal, Akash Deep, Mohammed Shami, Vishal Sunil Bhati, Mukesh Kumar, Aamir Gani, Sayan Ghosh, Ravi Kumar, Ankit Mishra, Chandrahas Dash, Sumit Nag