India vs Sri Lanka Women 2nd T20I: Harmanpreet Kaur Wins Toss, Elect To Bowl First

India win toss and elect to bowl first
Deepti Sharma misses out as she it unwell
India lead the series by 1-0
India and Sri Lanka Women will be take on each other in the 2nd T20I of the five-match series at the ACA–VDCA Cricket Stadium in Visakhapatnam on Tuesday, December 23.
India Lead Series by 1-0
India Women maul Sri Lanka in the 1st T20I by 8 wickets with 32 balls to spare to lead the series by 1-0. The bowling by the Women in Blue was on point, restricting SL to a subpar score of 121. Jemimah Rodriguez (69*) led India's chase, and they sealed the match comfortably without any hiccups.
India vs Sri Lanka Women 2nd T20I: Toss Update
India's captain Harmanpreet Kaur has won the toss and elects to field first in the 2nd T20I.
India vs Sri Lanka Women 2nd T20I: Playing XIs
Sri Lanka Women: Vishmi Gunaratne, Chamari Athapaththu(c), Hasini Perera, Harshitha Samarawickrama, Nilakshi de Silva, Kavisha Dilhari, Kaushani Nuthyangana(w), Malki Madara, Inoka Ranaweera, Kawya Kavindi, Shashini Gimhani
India Women: Smriti Mandhana, Shafali Verma, Jemimah Rodrigues, Harmanpreet Kaur(c), Richa Ghosh(w), Amanjot Kaur, Sneh Rana, Arundhati Reddy, Vaishnavi Sharma, Kranti Gaud, Shree Charani
India vs Sri Lanka Women 2nd T20I: Squads
India: Harmanpreet Kaur (C), Smriti Mandhana (VC), Deepti Sharma, Sneh Rana, Jemimah Rodrigues, Shafali Verma, Harleen Deol, Amanjot Kaur, Arundhati Reddy, Kranti Gaud, Renuka Singh Thakur, Richa Ghosh (WK), G Kamalini (WK), Sree Charani, Vaishnavi Sharma.
Sri Lanka: Chamari Athapaththu (c) , Hasini Perera, Vishmi Gunaratne, Harshitha Samarawickrama, Nilakshika De Silva, Kavisha Dilhari, Imesha Dulani, Kaushini Nuthyangana, Malsha Shehani, Inoka Ranaweera, Shashini Gimhani, Nimesha Madushani, Kawya Kavindi, Rashmika Sewwandi, Malki Madara.
India vs Sri Lanka Women 2nd T20I: Live Streaming
The 2nd T20I between India Women and Sri Lanka Women will be telecasted live on Star Sports Network.
The match will also be streamed live on Jio Hotstar app and website.