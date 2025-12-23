India vs Sri Lanka Women 2nd T20I: Harmanpreet Kaur Wins Toss, Elect To Bowl First

Here is all you need to know about the 1st T20I between India Women and Sri Lanka Women in Visakhapatnam: preview, toss update, playing XIs, squads and more

V
Vikas Patwal
Updated on:
Updated on:
IND W vs SL W 2nd T20I Toss
India win the toss against Sri Lanka in the 2nd T20I at Visakhapatnam and elects to field first. | Photo: PTI
info_icon
Summary
Summary of this article

  • India win toss and elect to bowl first

  • Deepti Sharma misses out as she it unwell

  • India lead the series by 1-0

India and Sri Lanka Women will be take on each other in the 2nd T20I of the five-match series at the ACA–VDCA Cricket Stadium in Visakhapatnam on Tuesday, December 23.

India Lead Series by 1-0

India Women maul Sri Lanka in the 1st T20I by 8 wickets with 32 balls to spare to lead the series by 1-0. The bowling by the Women in Blue was on point, restricting SL to a subpar score of 121. Jemimah Rodriguez (69*) led India's chase, and they sealed the match comfortably without any hiccups.

India vs Sri Lanka Women 2nd T20I: Toss Update

India's captain Harmanpreet Kaur has won the toss and elects to field first in the 2nd T20I.

India vs Sri Lanka Women 2nd T20I: Playing XIs

Sri Lanka Women: Vishmi Gunaratne, Chamari Athapaththu(c), Hasini Perera, Harshitha Samarawickrama, Nilakshi de Silva, Kavisha Dilhari, Kaushani Nuthyangana(w), Malki Madara, Inoka Ranaweera, Kawya Kavindi, Shashini Gimhani

India Women: Smriti Mandhana, Shafali Verma, Jemimah Rodrigues, Harmanpreet Kaur(c), Richa Ghosh(w), Amanjot Kaur, Sneh Rana, Arundhati Reddy, Vaishnavi Sharma, Kranti Gaud, Shree Charani

India vs Sri Lanka Women 2nd T20I: Squads

India: Harmanpreet Kaur (C), Smriti Mandhana (VC), Deepti Sharma, Sneh Rana, Jemimah Rodrigues, Shafali Verma, Harleen Deol, Amanjot Kaur, Arundhati Reddy, Kranti Gaud, Renuka Singh Thakur, Richa Ghosh (WK), G Kamalini (WK), Sree Charani, Vaishnavi Sharma.

Sri Lanka: Chamari Athapaththu (c) , Hasini Perera, Vishmi Gunaratne, Harshitha Samarawickrama, Nilakshika De Silva, Kavisha Dilhari, Imesha Dulani, Kaushini Nuthyangana, Malsha Shehani, Inoka Ranaweera, Shashini Gimhani, Nimesha Madushani, Kawya Kavindi, Rashmika Sewwandi, Malki Madara.

India vs Sri Lanka Women 2nd T20I: Live Streaming

The 2nd T20I between India Women and Sri Lanka Women will be telecasted live on Star Sports Network.

The match will also be streamed live on Jio Hotstar app and website.

Published At:
