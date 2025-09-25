India Squad For West Indies Tests Announced: Check Who's In, Who's Out

The Board of Control for Cricket in India (BCCI) on Thursday announced India's 15-man squad for the upcoming Test series against West Indies at home. Karun Nair and Shardul Thakur have been dropped while Devdutt Padikkal and Axar Patel are back in the squad.
India squad for Test series against West Indies
Shubman Gill (captain), Ravindra Jadeja (vice-captain), Yashasvi Jaiswal, KL Rahul, Sai Sudharsan, Devdutt Padikkal, Dhruv Jurel, Washington Sundar, Jasprit Bumrah, Axar Patel, Nitish Kumar Reddy, Mohammed Siraj, Prasidh Krishna, Kuldeep Yadav, Narayan Jagadeesan
More to follow...