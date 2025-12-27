Brisbane Heat Vs Adelaide Strikers Live Streaming, Big Bash League 2025-26: Toss Update, Playing XIs

Brisbane Heat play Adelaide Strikers in Match 13 of Big Bash League (BBL) 2025-26 at the Gabba in Brisbane on Saturday, December 27, 2025. Both sides will be looking to return to winning ways, having lost their previous matches by significant margins.
Brisbane Heat vs Adelaide Strikers, BBL 2025-26: Toss Update
Adelaide Strikers captain Matthew Short won the toss and opted to bowl first in today’s Big Bash League 2025-26 Match 13.
Brisbane Heat vs Adelaide Strikers, BBL 2025-26: Playing XIs
Brisbane Heat: Colin Munro, Jack Wildermuth, Matt Renshaw, Hugh Weibgen, Tom Alsop, Max Bryant, Jimmy Peirson (wk), Xavier Bartlett (c), Shaheen Afridi, Matthew Kuhnemann, Thomas Balkin.
Adelaide Strikers: Matthew Short (c), Chris Lynn, Mackenzie Harvey, Liam Scott, Jamie Overton, Harry Manenti, Harry Nielsen (wk), Jerrssis Wadia, Luke Wood, Hasan Ali, Lloyd Pope.
Brisbane Heat vs Adelaide Strikers, BBL 2025-26: Full Squads
Brisbane Heat: Colin Munro, Jack Wildermuth, Matt Renshaw, Hugh Weibgen, Tom Alsop, Max Bryant, Jimmy Peirson (wk), Xavier Bartlett (c), Shaheen Afridi, Liam Haskett, Matthew Kuhnemann, Thomas Balkin, Lachlan Hearne, Ollie Patterson.
Adelaide Strikers: Matthew Short (c), Chris Lynn, Jason Sangha, Liam Scott, Jamie Overton, Harry Nielsen (wk), Jerrssis Wadia, Luke Wood, Henry Thornton, Hasan Ali, Lloyd Pope, Mackenzie Harvey, Harry Manenti.
Brisbane Heat vs Adelaide Strikers, BBL 2025-26: Live Streaming Details
The Big Bash League 2025-26 matches, including Brisbane Heat vs Adelaide Strikers, will be live-streamed in India on the JioHotstar app and website. Television broadcasts will take place on the Star Sports Network channels in the country.