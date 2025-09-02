Afghanistan Vs Pakistan, T20I Tri-series, Match 4: AFG Elect To Bat - Check Playing XIs

Afghanistan won the toss and elected to bat against Pakistan
Check the playing xis of the match below
The match is being played at Sharjah Cricket Stadium, UAE
Afghanistan won the toss and elected to bat first against Pakistan in match fourth of the UAE T20I Tri-series at Sharjah Cricket Stadium, UAE.
Afghanistan Vs Pakistan, T20I Tri-series, Match 4: Playing XIs
Pakistan Playing XI: Fakhar Zaman, Saim Ayub, Sahibzada Farhan, Mohammad Haris (wk), Salman Ali Agha (c), Mohammad Nawaz, Faheem Ashraf, Hasan Ali, Sufiyan Muqeem, Haris Rauf, Shaheen Afridi
Afghanistan Playing XI: Rahmanullah Gurbaz (wk), Sediqullah Atal, Ibrahim Zadran, Darwish Rasooli, Azmatullah Omarzai, Karim Janat, Mohammad Nabi, Rashid Khan (c), Fazalhaq Farooqi, Allah Mohammad Ghazanfar, Noor Ahmad
Afghanistan Vs Pakistan, T20I Tri-series, Match 4: Squads
Afghanistan: Rashid Khan (c), Rahmanullah Gurbaz, Ibrahim Zadran, Darwish Rasooli, Sediqullah Atal, Azmatullah Omarzai, Karim Janat, Mohammad Nabi, Gulbadin Naib, Sharafuddin Ashraf, Mohammad Ishaq, Mujeeb Ur Rahman, Allah Ghazanfar, Noor Ahmad, Farid Malik, Abdullah Ahmadzai, Fazalhaq Farooqi.
Pakistan: Fakhar Zaman, Hasan Nawaz, Mohammad Haris (wk), Sahibzada Farhan, Saim Ayub, Salman Agha (c), Faheem Ashraf, Hussain Talat, Khushdil Shah, Mohammad Nawaz, Abrar Ahmed, Haris Rauf, Hasan Ali, Mohammad Wasim, Salman Mirza, Shaheen Shah Afridi, Sufiyan Muqeem.